В среду, 26 марта, в Рийгикогу состоялось решающее голосование, в ходе которого парламент лишил права голоса на местных выборах граждан третьих стран (граждане ЕС сохранят право голоса), в том числе граждан России, а неграждане смогут голосовать на муниципальных выборах в этом году в последний раз. Во второй половине дня также состоится голосование о внесении изменений в Закон о церквях и приходах.
БЛОГ ⟩ Рийгикогу лишил права голоса граждан третьих стран, обладатели серых паспортов смогут проголосовать еще один раз (76)
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Внесение изменений в Конституцию
Статья 156 Конституции Эстонской Республики гласит, что участвовать в выборах муниципальных органов власти могут лица, достигшие возраста 16 лет, которые постоянно проживают на территории одного из местных самоуправлений Эстонии.
Сейчас эту статью принято толковать таким образом, что иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие постоянный ВНЖ в Эстонии, имеют право голосовать, но не могут баллотироваться.
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, разработанный осенью 2024 года реформистами, социал-демократами и «Ээсти 200», был по изначальной задумке следующим: право голоса при избрании состава местных самоуправлений должны иметь только постоянно живущие в этом муниципалитете граждане Эстонии, серопаспортники, граждане ЕС и государств-членов НАТО. Позже появились предложения оставить право голоса исключительно гражданам Эстонии.
Подробнее о том, каким может быть исход голосования, читайте по ссылке.
Голосование по вопросу православной церкви
Одним из ключевых изменений, предусмотренных законопроектом, является предотвращение возможного нежелательного влияния.
Во-первых, церковь, приход, монастырь или союз приходов не смогут в своей руководствоваться указаниями лиц или организаций, находящихся за рубежом, которые имеют на них существенное влияние.
Также не будет допускаться связь с такими иностранными лицами и организациями на основании устава, договора или других документов, определяющих деятельность религиозной организации в Эстонии.
Во-вторых, законопроект предлагает запретить назначать на должности в церковных организациях Эстонии людей, которым в течение последних десяти лет было отказано в выдаче визы или вида на жительство, кому они не были продлены либо были аннулированы на основании угрозы национальной безопасности.
В-третьих, уточняются требования к названиям религиозных объединений и духовным званиям. Будут предусмотрены меры, которые можно предпринять в случае использования названия, вводящего в заблуждение. Кроме того, будут уточнены требования к уставу религиозной организации.
Подробнее о том, что изменения в Законе о церквях и приходах означают для рядовых прихожан и церкви как организации, нарушает ли право на свободу вероисповедания и что будет с православными приходами Московского патриархата в Эстонии, читайте здесь.