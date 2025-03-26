Внесение изменений в Конституцию

Статья 156 Конституции Эстонской Республики гласит, что участвовать в выборах муниципальных органов власти могут лица, достигшие возраста 16 лет, которые постоянно проживают на территории одного из местных самоуправлений Эстонии.

Сейчас эту статью принято толковать таким образом, что иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие постоянный ВНЖ в Эстонии, имеют право голосовать, но не могут баллотироваться.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, разработанный осенью 2024 года реформистами, социал-демократами и «Ээсти 200», был по изначальной задумке следующим: право голоса при избрании состава местных самоуправлений должны иметь только постоянно живущие в этом муниципалитете граждане Эстонии, серопаспортники, граждане ЕС и государств-членов НАТО. Позже появились предложения оставить право голоса исключительно гражданам Эстонии.

Подробнее о том, каким может быть исход голосования, читайте по ссылке.

Голосование по вопросу православной церкви

Одним из ключевых изменений, предусмотренных законопроектом, является предотвращение возможного нежелательного влияния.

Во-первых, церковь, приход, монастырь или союз приходов не смогут в своей руководствоваться указаниями лиц или организаций, находящихся за рубежом, которые имеют на них существенное влияние.

Также не будет допускаться связь с такими иностранными лицами и организациями на основании устава, договора или других документов, определяющих деятельность религиозной организации в Эстонии.

Во-вторых, законопроект предлагает запретить назначать на должности в церковных организациях Эстонии людей, которым в течение последних десяти лет было отказано в выдаче визы или вида на жительство, кому они не были продлены либо были аннулированы на основании угрозы национальной безопасности.

В-третьих, уточняются требования к названиям религиозных объединений и духовным званиям. Будут предусмотрены меры, которые можно предпринять в случае использования названия, вводящего в заблуждение. Кроме того, будут уточнены требования к уставу религиозной организации.

Подробнее о том, что изменения в Законе о церквях и приходах означают для рядовых прихожан и церкви как организации, нарушает ли право на свободу вероисповедания и что будет с православными приходами Московского патриархата в Эстонии, читайте здесь.