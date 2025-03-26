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ВИДЕО Жители Эстонии о важном: «Почему они должны голосовать?» и «Как ходили в церкви, так и будут ходить» (1)

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В среду Рийгикогу решает, нужно ли изменить Конституцию в части права голоса на местных выборах, и следует ли изменить Закон о церквях и приходах так, чтобы прекратить подчинение местной православной церкви Московскому патриархату. Как жители Эстонии относятся к этим изменениям и насколько они на них повлияют?

Сегодня в третьем чтении будет рассматриваться законопроект об изменении Конституции в срочном порядке. На данный момент в нем говорится, что голосовать в будущем на муниципальных выборах смогут граждане Эстонии, Евросоюза, стран НАТО и лица без гражданства. Не смогут голосовать граждане РФ и Беларуси.

Однако в парламентском производстве есть еще две поправки к данному законопроекту. Смысл одной из них сводится к тому, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии, а обладатели серых паспортов сделают это в последний раз в октябре 2025 года. После этого они лишатся права голоса.

Согласно второй поправке, серопаспортники не смогут принять участие в голосовании уже на ближайших выборах.

Вероятнее всего, предстоящие выборы в местные самоуправления станут последними для лиц с серыми паспортами. Иллюстртативное фото.
Вероятнее всего, предстоящие выборы в местные самоуправления станут последними для лиц с серыми паспортами. Иллюстртативное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Голосование, в результате которого граждане России, Беларуси и неграждане могут быть лишены права голоса на муниципальных выборах, состоится в два этапа. Подробнее о процедуре голосования Rus.Postimees писал ЗДЕСЬ.

Лишать или не лишать?

Мнения относительно того, нужно ли лишать права голоса граждан РФ и Беларуси, а также серопаспортников, разделились.

Например, по словам автоматика Мартина, в случае принятия законопроекта, для него и его окружения особо ничего не изменится, и он поддерживает лишение права голоса граждан РФ и Беларуси на местных выборах. «Если они граждане другой страны, то почему они должны голосовать в Эстонии?» - задался он вопросом.

Похожего мнения придерживается и рабочий Илья, который живет в Эстонии на основании временной защиты, поэтому сам не может голосовать на муниципальных выборах.

«Зависит от того, как человек настроен в отношении России и Беларуси. Если он поддерживает режим Путина, то его нужно лишать права голоса. Выяснить это можно, если перед голосованием задать человеку такой вопрос. Я не думаю, что если человек поддерживает эти страны, поддерживает убийство людей, то он имеет право как-либо голосовать и принимать важные решения в стране», - объяснил он.

Илья.
Илья. Фото: Михкель Марипуу

Консультант Ксения считает, что неграждан не стоит лишать права голоса, а насчет остальных ей сложно сказать: «Серопаспортники не являются гражданами какой-то определенной страны, поэтому им можно было бы оставить право голоса».

Она добавила, что в ее окружении есть люди с гражданством РФ или Беларуси и с серым паспортом, но это в основном более старшие родственники.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по состоянию на 1 ноября 2024 года в Эстонии проживало 78 623 гражданина России, 2667 граждан Беларуси и 60 517 человек, не определившихся с гражданством, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство.

С другой стороны, по словам пенсионерки Регины, планируемая отмена права голоса на местных выборах не повлияет ни на кого из ее близких. «Мы все голосуем. У нас у всех эстонское или латвийское гражданство».

Предприниматель Наталья, в свою очередь, не согласна с тем, что нужно лишать права голоса на муниципальных выборах граждан России и Беларуси, а также обладателей серых паспортов.

«Эти люди также живут в этом государстве, у них есть вид на жительство, они такие же налогоплательщики, как и граждане Эстонии», - сказала она, добавив, что сама голосует на местных выборах.

Наталья.
Наталья. Фото: Михкель Марипуу

Такого же мнения придерживается и пенсионер Валентин. По его мнению, каждый человек, живущий в Эстонии, то есть официально зарегистрированный, с постоянным видом на жительство, имеет права голоса.

«Моя родина здесь. Каждый серопаспортник, который прожил здесь всю жизнь, имеет право голоса», - подчеркнул он.

Дела церковные

Также в среду пройдет решающее голосование по вопросу православной церкви. Еще в конце января правительство Эстонии утвердило законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.

Настоятельница монастыря Куремяэ Филарета Калачова считает, что инициаторы законопроекта заставляют церковь совершить каноническое преступление, мотивируя это тем, что они якобы стараются оградить монастырь от проблем.
Настоятельница монастыря Куремяэ Филарета Калачова считает, что инициаторы законопроекта заставляют церковь совершить каноническое преступление, мотивируя это тем, что они якобы стараются оградить монастырь от проблем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.

Причиной такого решения является то, что Русская Православная Церковь и ее глава, патриарх московский Кирилл (Гундяев), с момента начала войны активно поддерживают и оправдывают агрессию, тем самым превратив Русскую православную церковь и Московский патриархат в часть гибридного арсенала Российской Федерации.

Какие есть варианты решения проблемы?

Большинство приходов Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), включая Пюхтицкий женский ставропигиальный монастырь, до советской оккупации входили в состав Православной церкви Эстонии (ПЦЭ), она же известна как Эстонская апостольская православная церковь.

Сегодня ЭПЦ МП, и Пюхтицкий монастырь ссылаются на канонические причины, по которым, по их мнению, разорвать связи с Московским патриархатом невозможно. Для решения проблемы ПЦЭ предложила ЭПЦ МП стать самостоятельным викариатом ПЦЭ с сохранением всей русской православной традиции.

От «Не надо трогать церковь» до «Отделение - лучший вариант»

Мнения жителей Эстонии расходятся и в этом вопросе: для кого-то институт церкви и все, что с ней происходит, не так важны, для других - напротив, это сродни выкорчевыванию корней.

Например, для Мартина церковь неважна: сам он неверующий и в церковь не ходит. Также для него не имеет значения, останется ли церковь под Московским патриархатом.

«Но на тех, кто верит в Бога и ходит в церковь, это все-таки может повлиять. Возможно, в церкви будут какие-то новые правила. По моему мнению, лучше всего сделать Эстонскую православную церковь независимой», - отметил он.

Илья тоже неверующий и в церковь не ходит. «Если Эстонская православная церковь может действовать независимо от Московского патриархата, то почему бы и нет. Это лучший вариант», - сказал он.

Ксения, в свою очередь, православная, но ей трудно сказать, повлияет ли как-то отделение от Московского патриархата: «Время покажет, какие в церкви будут изменения, связанные с этим».

Для Натальи церковь важна, и она считает, что церковь должна быть вне политики. «Политика и церковь - две разные вещи. Для меня самым правильным решением было бы оставить все как есть. Что изменится, если наша церковь уйдет из-под Московского патриархата? Люди как ходили в церкви, так и будут ходить. На меня не сильно повлияют изменения, но все равно считаю, что церковь не нужно трогать», - высказала она свое мнение.

Регина подчеркнула, что в Эстонии проживает много православных, поэтому, по ее мнению, церковь для нас важна: «Люди ходят туда, ищут утешения, решения проблем. Сама я крестик ношу, но чтобы все время молилась - такого нет».

Регина.
Регина. Фото: Михкель Марипуу

«Думаю, что какие-то перемены обязательно будут в связи с отделением от Московского патриархата, но какие именно - не могу сказать. Я бы оставила все как есть, но это уже невозможно. Но если выбирать между независимой церковью и присоединением к Константинопольскому патриархату, то лучше все-таки первое», - сказала Регина.

На рабочего Константина, по его словам, тоже повлияет решение по вопросу православной церкви. «Как можно оторвать что-то, данное свыше? Я сам верующий. То, что делают власти, - бардак. Я не согласен с этим решением. Церковь не надо трогать», - добавил он.

Схожего мнения придерживается и Валентин: «Если мы рубим корни, которые прижились много лет назад, то это неправильно. Я раза три был в Пюхтицком монастыре, мне там очень понравилось. Сейчас нужно передать ему кому-то?» - задался он риторическим вопросом.

Валентин.
Валентин. Фото: Михкель Марипуу

«Я не знаю, какие у этого будут последствия. Не могу сказать, как это повлияет лично на меня, но все-таки есть давние традиции, которые я соблюдаю. Меня крестили в ЭПЦ МП, там же я крестил сына и внука», - сказал он.

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