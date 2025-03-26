«Зависит от того, как человек настроен в отношении России и Беларуси. Если он поддерживает режим Путина, то его нужно лишать права голоса. Выяснить это можно, если перед голосованием задать человеку такой вопрос. Я не думаю, что если человек поддерживает эти страны, поддерживает убийство людей, то он имеет право как-либо голосовать и принимать важные решения в стране», - объяснил он.

Илья. Фото: Михкель Марипуу

Консультант Ксения считает, что неграждан не стоит лишать права голоса, а насчет остальных ей сложно сказать: «Серопаспортники не являются гражданами какой-то определенной страны, поэтому им можно было бы оставить право голоса».

Она добавила, что в ее окружении есть люди с гражданством РФ или Беларуси и с серым паспортом, но это в основном более старшие родственники.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по состоянию на 1 ноября 2024 года в Эстонии проживало 78 623 гражданина России, 2667 граждан Беларуси и 60 517 человек, не определившихся с гражданством, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство.

С другой стороны, по словам пенсионерки Регины, планируемая отмена права голоса на местных выборах не повлияет ни на кого из ее близких. «Мы все голосуем. У нас у всех эстонское или латвийское гражданство».