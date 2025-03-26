В среду Рийгикогу решает, нужно ли изменить Конституцию в части права голоса на местных выборах, и следует ли изменить Закон о церквях и приходах так, чтобы прекратить подчинение местной православной церкви Московскому патриархату. Как жители Эстонии относятся к этим изменениям и насколько они на них повлияют?
ВИДЕО ⟩ Жители Эстонии о важном: «Почему они должны голосовать?» и «Как ходили в церкви, так и будут ходить» (1)
Сегодня в третьем чтении будет рассматриваться законопроект об изменении Конституции в срочном порядке. На данный момент в нем говорится, что голосовать в будущем на муниципальных выборах смогут граждане Эстонии, Евросоюза, стран НАТО и лица без гражданства. Не смогут голосовать граждане РФ и Беларуси.
Однако в парламентском производстве есть еще две поправки к данному законопроекту. Смысл одной из них сводится к тому, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии, а обладатели серых паспортов сделают это в последний раз в октябре 2025 года. После этого они лишатся права голоса.
Согласно второй поправке, серопаспортники не смогут принять участие в голосовании уже на ближайших выборах.
Голосование, в результате которого граждане России, Беларуси и неграждане могут быть лишены права голоса на муниципальных выборах, состоится в два этапа. Подробнее о процедуре голосования Rus.Postimees писал ЗДЕСЬ.
Лишать или не лишать?
Мнения относительно того, нужно ли лишать права голоса граждан РФ и Беларуси, а также серопаспортников, разделились.
Например, по словам автоматика Мартина, в случае принятия законопроекта, для него и его окружения особо ничего не изменится, и он поддерживает лишение права голоса граждан РФ и Беларуси на местных выборах. «Если они граждане другой страны, то почему они должны голосовать в Эстонии?» - задался он вопросом.
Похожего мнения придерживается и рабочий Илья, который живет в Эстонии на основании временной защиты, поэтому сам не может голосовать на муниципальных выборах.
«Зависит от того, как человек настроен в отношении России и Беларуси. Если он поддерживает режим Путина, то его нужно лишать права голоса. Выяснить это можно, если перед голосованием задать человеку такой вопрос. Я не думаю, что если человек поддерживает эти страны, поддерживает убийство людей, то он имеет право как-либо голосовать и принимать важные решения в стране», - объяснил он.
Консультант Ксения считает, что неграждан не стоит лишать права голоса, а насчет остальных ей сложно сказать: «Серопаспортники не являются гражданами какой-то определенной страны, поэтому им можно было бы оставить право голоса».
Она добавила, что в ее окружении есть люди с гражданством РФ или Беларуси и с серым паспортом, но это в основном более старшие родственники.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по состоянию на 1 ноября 2024 года в Эстонии проживало 78 623 гражданина России, 2667 граждан Беларуси и 60 517 человек, не определившихся с гражданством, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство.
С другой стороны, по словам пенсионерки Регины, планируемая отмена права голоса на местных выборах не повлияет ни на кого из ее близких. «Мы все голосуем. У нас у всех эстонское или латвийское гражданство».
Предприниматель Наталья, в свою очередь, не согласна с тем, что нужно лишать права голоса на муниципальных выборах граждан России и Беларуси, а также обладателей серых паспортов.
«Эти люди также живут в этом государстве, у них есть вид на жительство, они такие же налогоплательщики, как и граждане Эстонии», - сказала она, добавив, что сама голосует на местных выборах.
Такого же мнения придерживается и пенсионер Валентин. По его мнению, каждый человек, живущий в Эстонии, то есть официально зарегистрированный, с постоянным видом на жительство, имеет права голоса.
«Моя родина здесь. Каждый серопаспортник, который прожил здесь всю жизнь, имеет право голоса», - подчеркнул он.
Дела церковные
Также в среду пройдет решающее голосование по вопросу православной церкви. Еще в конце января правительство Эстонии утвердило законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.
В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.
Причиной такого решения является то, что Русская Православная Церковь и ее глава, патриарх московский Кирилл (Гундяев), с момента начала войны активно поддерживают и оправдывают агрессию, тем самым превратив Русскую православную церковь и Московский патриархат в часть гибридного арсенала Российской Федерации.
Какие есть варианты решения проблемы?
Большинство приходов Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), включая Пюхтицкий женский ставропигиальный монастырь, до советской оккупации входили в состав Православной церкви Эстонии (ПЦЭ), она же известна как Эстонская апостольская православная церковь.
Сегодня ЭПЦ МП, и Пюхтицкий монастырь ссылаются на канонические причины, по которым, по их мнению, разорвать связи с Московским патриархатом невозможно. Для решения проблемы ПЦЭ предложила ЭПЦ МП стать самостоятельным викариатом ПЦЭ с сохранением всей русской православной традиции.
От «Не надо трогать церковь» до «Отделение - лучший вариант»
Мнения жителей Эстонии расходятся и в этом вопросе: для кого-то институт церкви и все, что с ней происходит, не так важны, для других - напротив, это сродни выкорчевыванию корней.
Например, для Мартина церковь неважна: сам он неверующий и в церковь не ходит. Также для него не имеет значения, останется ли церковь под Московским патриархатом.
«Но на тех, кто верит в Бога и ходит в церковь, это все-таки может повлиять. Возможно, в церкви будут какие-то новые правила. По моему мнению, лучше всего сделать Эстонскую православную церковь независимой», - отметил он.
Илья тоже неверующий и в церковь не ходит. «Если Эстонская православная церковь может действовать независимо от Московского патриархата, то почему бы и нет. Это лучший вариант», - сказал он.
Ксения, в свою очередь, православная, но ей трудно сказать, повлияет ли как-то отделение от Московского патриархата: «Время покажет, какие в церкви будут изменения, связанные с этим».
Для Натальи церковь важна, и она считает, что церковь должна быть вне политики. «Политика и церковь - две разные вещи. Для меня самым правильным решением было бы оставить все как есть. Что изменится, если наша церковь уйдет из-под Московского патриархата? Люди как ходили в церкви, так и будут ходить. На меня не сильно повлияют изменения, но все равно считаю, что церковь не нужно трогать», - высказала она свое мнение.
Регина подчеркнула, что в Эстонии проживает много православных, поэтому, по ее мнению, церковь для нас важна: «Люди ходят туда, ищут утешения, решения проблем. Сама я крестик ношу, но чтобы все время молилась - такого нет».
«Думаю, что какие-то перемены обязательно будут в связи с отделением от Московского патриархата, но какие именно - не могу сказать. Я бы оставила все как есть, но это уже невозможно. Но если выбирать между независимой церковью и присоединением к Константинопольскому патриархату, то лучше все-таки первое», - сказала Регина.
На рабочего Константина, по его словам, тоже повлияет решение по вопросу православной церкви. «Как можно оторвать что-то, данное свыше? Я сам верующий. То, что делают власти, - бардак. Я не согласен с этим решением. Церковь не надо трогать», - добавил он.
Схожего мнения придерживается и Валентин: «Если мы рубим корни, которые прижились много лет назад, то это неправильно. Я раза три был в Пюхтицком монастыре, мне там очень понравилось. Сейчас нужно передать ему кому-то?» - задался он риторическим вопросом.
«Я не знаю, какие у этого будут последствия. Не могу сказать, как это повлияет лично на меня, но все-таки есть давние традиции, которые я соблюдаю. Меня крестили в ЭПЦ МП, там же я крестил сына и внука», - сказал он.