Перевозчики отменяют рейсы в Санкт-Петербург из-за закрытия через месяц погранперехода Нарва, о чем ранее сообщили в PPA. При этом автобусные компании заочно спорят о росте пассажиропотока на майские праздники. Ранее представители этого бизнеса предупреждали о сокращении рейсов в РФ.
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Отменяются автобусные рейсы из Эстонии в Россию. Перевозчики спорят о росте числа пассажиров
20 марта правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая для проведения учений Департамента полиции и погранохраны (PPA). О таком решении стало известно в конце февраля.