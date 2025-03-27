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Отменяются автобусные рейсы из Эстонии в Россию. Перевозчики спорят о росте числа пассажиров

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После закрытия КПП на финско-российской границе пассажиропоток между Хельсинки и Петербургом пошел через Таллинн и Нарву. На фотографии автобус компании Lux Express в ожидании пограничного контроля в Нарве, ноябрь 2023 года.
После закрытия КПП на финско-российской границе пассажиропоток между Хельсинки и Петербургом пошел через Таллинн и Нарву. На фотографии автобус компании Lux Express в ожидании пограничного контроля в Нарве, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Перевозчики отменяют рейсы в Санкт-Петербург из-за закрытия через месяц погранперехода Нарва, о чем ранее сообщили в PPA. При этом автобусные компании заочно спорят о росте пассажиропотока на майские праздники. Ранее представители этого бизнеса предупреждали о сокращении рейсов в РФ.

20 марта правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая для проведения учений Департамента полиции и погранохраны (PPA). О таком решении стало известно в конце февраля.

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