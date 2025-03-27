Отменяются автобусные рейсы из Эстонии в Россию. Перевозчики спорят о росте числа пассажиров

После закрытия КПП на финско-российской границе пассажиропоток между Хельсинки и Петербургом пошел через Таллинн и Нарву. На фотографии автобус компании Lux Express в ожидании пограничного контроля в Нарве, ноябрь 2023 года.

Перевозчики отменяют рейсы в Санкт-Петербург из-за закрытия через месяц погранперехода Нарва, о чем ранее сообщили в PPA. При этом автобусные компании заочно спорят о росте пассажиропотока на майские праздники. Ранее представители этого бизнеса предупреждали о сокращении рейсов в РФ.