ИВАН МАКАРОВ О нехватке учителей трезвонят директора, которые с охотой нанимали людей без знания эстонского

Так кто должен решать кадровые проблемы школ - Пушкин? Набрали учителей в обход закона о языке, не требовали от них знания эстонского, и теперь в этом виновато государство. Оно, да, виновато, но скорее в том, что слишком доверяло руководителям школ.

Вместо того, чтобы требовать от своих учителей, чтобы они за столько-то лет овладели в рамках своих предметов эстонским - дети ведь учатся многим дисциплинам, неужели обучающие их люди с высшим образованием неспособны выучить одну, слышно постоянное нытье и теории заговора, ссылки на какую-то исконность моноязычия. К тому же генеральный идеолог Центристской партии Яна Тоом сказала ведь, что эстонский все равно вымрет.

Кадры вам подавай, и чтобы с хорошим владением эстонским. А что, все эти годы был на них какой-то особый спрос? Именно вы брали педагогов на работу без знания эстонского и желания его выучить, укомплектовывали и думали, что навсегда.

Так ведь будущие молодые специалисты, зная политику ваших школ, тоже думали, что это у вас навсегда. Во многом из-за этой постсовковой центристской показухи. Разве нельзя было, принимая на работу педагога, провести собеседование на эстонском и выяснить, каково реальное покрытие официальной языковой категории при ее наличии?

Звучный дуэт