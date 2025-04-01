Из уст директоров столичных школ звучат жалобы, что найти к 1 сентября необходимое количество учителей, отвечающих требованиям перехода на эстоноязычное образование, невозможно. Иван Макаров пишет, что в этой ситуации виноваты во многом виноваты сами школьные руководители, которым было очень комфортно работать при центристской горуправе.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ О нехватке учителей трезвонят директора, которые с охотой нанимали людей без знания эстонского
Переход на эстонский язык в системе образования продолжается. Никто и не обещал, что он будет легким, но уровень скулежа на эту тему зашкаливает, причем ничего нового в ассортименте жалоб мы не видим. Ответственные лица разводят руками, как будто показывая, что во-оот такая щука сорвалась у них на рыбалке. Когда они ловили рыбу в мутной воде.
В прямом эфире Rus.Postimees на вопросы отвечал директор Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте. Сам прекрасно владеющий эстонским бывший вице-мэр Таллинна, отвечавший за школьное образование, до сих пор почему-то считает, что если сидящему на печи в рот самотеком по щучьему веленью не вольется эстонский язык, то виновато государство.
Директор предупреждает: к 1 сентября школы не найдут нужного количества специалистов и большинство педагогов не соответствует требованиям. Но ведь такого квалифицированного директора нашли же - и специалист, и требованиям соответствует. Без иронии, господин Канте - умный человек и профессиональный руководитель. Но, похоже, впитал с молоком Центристской партии специфическое отношение к языковым проблемам образования.
Плоды центристской политики
Что значит - большинство педагогов не соответствует требованиям? А кто все эти годы занимался набором учительских кадров, которые не соответствуют, - разве не директор? Вот это и есть чисто центристская политика - десятилетиями пожинать власть и привилегии, противопоставляя свою избирательскую паству эстонскому государству, надеясь на авось - русскую версию deux ex machina: авось все само собой утрясется, небось заграница (побратимское ЕдРо) нам поможет.
Так кто должен решать кадровые проблемы школ - Пушкин? Набрали учителей в обход закона о языке, не требовали от них знания эстонского, и теперь в этом виновато государство. Оно, да, виновато, но скорее в том, что слишком доверяло руководителям школ.
Вместо того, чтобы требовать от своих учителей, чтобы они за столько-то лет овладели в рамках своих предметов эстонским - дети ведь учатся многим дисциплинам, неужели обучающие их люди с высшим образованием неспособны выучить одну, слышно постоянное нытье и теории заговора, ссылки на какую-то исконность моноязычия. К тому же генеральный идеолог Центристской партии Яна Тоом сказала ведь, что эстонский все равно вымрет.
Кадры вам подавай, и чтобы с хорошим владением эстонским. А что, все эти годы был на них какой-то особый спрос? Именно вы брали педагогов на работу без знания эстонского и желания его выучить, укомплектовывали и думали, что навсегда.
Так ведь будущие молодые специалисты, зная политику ваших школ, тоже думали, что это у вас навсегда. Во многом из-за этой постсовковой центристской показухи. Разве нельзя было, принимая на работу педагога, провести собеседование на эстонском и выяснить, каково реальное покрытие официальной языковой категории при ее наличии?
Звучный дуэт
В этом отношении директор Андрей Канте очень созвучен с другим директором, Андреем Преснецовым, тоже центристом со стажем, они по вопросам перехода спелись, как испанки из популярного в конце семидесятых Baccara, и знаменитые баккаровские «буги» танцуют синхронно.
Андрей являлся несколько лет зицпредседателем комиссии по образованию и культуре Таллиннского городского собрания, я как представитель оппозиции был пару лет ее вице-зицпредседателем. Приставку «зиц» употребляю не случайно, ничего мы там не решали, все решения принимались безраздельно правившей в столице партией и формально утверждались горсобранием.
У обоих уважаемых центристских директоров сопоставимо сложная история отношений с государством: Канте, подавший в суд на Министерство образования и науки, в мае прошлого года проиграл в третьей инстанции, в Госсуде. Началось все это в 2022 году, когда до министерства дошли слухи, что на стенах Ласнамяэской русской гимназии висят портреты государственных деятелей России и в школе формируется пропутинский образ мыслей. Министерство сделало соответствующий запрос, на который и обиделся Андрей Канте, хотя его там величали предельно уважительно, что и констатировал суд.
Что касается Дениса Преснецова, то еще в декабре 2021 года в Rus.Postimees появилась статья «Преснецов: есть такой план - добить русские школы», где автор жаловался на «годами нагнетаемый негатив и принижение, которому подвергаются русские школы в общественном сознании». Такая вот картинка: злые эстонцы добивают бейсбольными битами русские храмы знаний.
Чисто центристская риторика - все наши беды от того, что все вокруг враги и русофобы. И в сложившейся ситуации виноваты не те, кто не посчитал нужным, всю жизнь живя в Эстонии, овладеть эстонским, а злопыхатели, которые обращают на это внимание, желая «добить» и «принизить».
Центристы всегда удивлялись снегу в Таллинне, удивились и школьной реформе
Тридцать лет зима в Таллинне наступала неожиданно, центристское руководство города каждый раз было ошарашено - как же так, в январе какие-то метели, гололед и сугробы?! На нашей широте? И ломали люди машины и ноги на торосах и в превратившихся в ледяные желоба улицах. И так же врасплох застал кантистов переход, которого ждали те же самые тридцать лет.
Центристская партия все эти годы въезжала во власть на горбу протестного избирателя, которого за его же деньги убеждали в том, что распоясавшиеся враги желают растоптать особые права, 85 лет назад данные, но центристы защитят законно унаследованное право не знать языка страны.
Разумеется, именно этой партии меньше всех было нужно, чтобы все знали эстонский и получали бы информацию из первых рук, без центристской усушки и утруски. Теперь, когда отпали голоса граждан соседней страны, многие из которых жили в нереалити-шоу российских телеканалов и даже по московскому времени, этого допинга больше не будет, и для центристов настала пора учиться азам честной политической борьбы.