Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о взломе жилого дома и и краже оттуда ценных вещей, а также о рейде в в Таллиннском аэропорту. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшемся на парковке внедорожнике и о ДТП с участием косули.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Рейд в в Таллиннском аэропорту, кража со взломом, загоревшийся внедорожник
Насилие
28 марта в квартире в Ласнамяэ 35-летний мужчина избил свою сожительницу.
29 марта в одном из домов в Ласнамяэ 31-летняя женщина ударила ножом мужа. Полицейские задержали нападавшую.
В тот же день в Старом городе Таллинна двое неизвестных избили 34-летнего мужчину и украли у него телефон и банковскую карту.
29 марта в Нарва-Йыэсуу был избит 23-летний мужчина. Кроме того, у него отобрали мобильный телефон.
29 марта в Нарве 40-летний мужчина во время возникшей ссоры напал на свою бывшую супругу. Полиция задержала нападавшего как подозреваемого в преступлении.
29 марта в одном из домов в Пыхья-Таллинне 40-летний мужчина избил свою сожительницу.
Также 29 марта в Ласнамяэ 38-летний мужчина неоднократно избивал свою сожительницу. Полицейские задержали нападавшего.
30 марта в Кесклинне на улице Суур-Карья неизвестные лица избили 47-летнего мужчину.
Утром 30 марта в Силламяэ неизвестный мужчина избил 21-летнего молодого человека и толкнул находившуюся с ним женщину.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
Утром 26 марта у школы в Кырквекюла был украден детский велосипед. Подробности выясняет полиция в ходе уголовного разбирательства.
29 марта в деревне Неанурме волости Пыльтсамаа из гаража на территории участка были украдены инструменты. Первоначальный ущерб оценивается в 1000 евро.
Полиция получила сообщение о взломе жилого дома в городе Валга и краже ценных вещей. Первоначальный ущерб составляет 300 евро.
Полиция получила сообщение о краже на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ: из припаркованного автомобиля была украдена сумка с инструментами. По предварительной оценке, ущерб составил 3000 евро.
Мошенничество
29 марта в полицию обратилась 95-летняя жительница Ласнамяэ, которой позвонили по телефону и сообщили, что ее родственник якобы попал в аварию и для того, чтобы избежать ответственности, ему срочно нужна денежная помощь. Через некоторое время к двери женщины пришел молодой человек, которому она передала 5000 евро наличными. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили девятерых граждан США, трех граждан Молдовы, одного гражданина Венесуэлы, одного гражданина Сербии и одного гражданина России.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
В минувшую пятницу, 28 марта, на погранпункте «Койдула» сотрудники таможни обнаружили в фургоне, прибывшем из России, 20 000 контрабандных сигарет. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
28 марта на погранпункте «Нарва-1» в багаже гражданина Японии были обнаружены предметы с запрещенной символикой. Иностранцу было разъяснено, что подобная символика запрещена на территории Эстонии. Нарушитель выбросил эти предметы и был допущен к въезду в страну.
29 марта пограничники на погранпункте «Нарва-1» при проверке документов гражданина России, покидавшего Эстонию, выяснили, что он находился в стране нелегально в течение двух дней. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года, а также назначен денежный штраф в размере 1600 евро.
30 марта в Таллиннском аэропорту был проведен рейд, целью которого было выявление лиц без проездных документов, использование поддельных или принадлежащих другим лицам документов, а также проведение углубленного контроля пассажиров на прибывающих и отправляющихся рейсах внутри Шенгенской зоны с целью пресечения незаконной миграции, выявления поддельных документов и разыскиваемых лиц. В ходе рейда были проверены 18 рейсов, прибывших в страну, десять рейсов на вылет в пределах Шенгенской зоны и пять рейсов, прибывших из стран вне Шенгена. В результате рейда был обнаружен гражданин Эстонской Республики 2005 года рождения, находившийся в розыске, а также найден один поддельный итальянский вид на жительство.
Пожары
На минувших выходных в Таллинне вспыхнуло два пожара в ресторанах, но люди в них не пострадали. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
28 марта в 17:22 спасатели выехали на тушение внедорожника, загоревшегося на парковке на Рукки-теэ в деревне Лехмья волости Раэ. Спасатели Юри на месте увидели пламя, исходящее из моторного отсека автомобиля. Капот был открыт с применением силы, и пожар был потушен к 17:59. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности в электросистеме машины.
28 марта в 19:02 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании сухой травы на обочине Нууди-теэ в деревне Уускюла волости Йыэляхтме. На тушение ландшафтного пожара прибыли спасатели Ласнамяэ и Мууга вместе с квадроциклами. По прибытии они обнаружили, что пожар быстро распространяется из-за сильного ветра. Тушение велось с помощью внедорожной техники, что позволило локализовать пожар. Огонь был потушен к 20:16. Сгорело примерно 1000 квадратных метров сухой травы.
28 марта в 22:28 поступило сообщение о пожаре амбарного строения в деревне Рийдая волости Тырва. Из деревянного здания шел сильный дым, пострадавших не было. По словам заявителя, внутри находился газовый баллон. Спасатели Тырва потушили пожар и вынесли газовый баллон из здания. Работы по тушению завершились в 23:29. В строении сгорел электрический щит и прилегающая к нему территория площадью около трех квадратных метров.
29 марта в 12:04 спасатели получили вызов в деревню Лехола волости Ляэне-Харью, где у дороги Лехола-Клоога горела сухая трава. На место выехали профессиональные спасатели Палдиски и Нымме вместе с спасателями-добровольцами Сауэ. Было установлено, что огонь быстро распространяется из-за ветра, а рядом находятся жилые дома. Жители ближайшего хутора начали тушить пламя самостоятельно, однако один человек при этом получил легкие ожоги и был доставлен в больницу. Пожар был потушен к 13:29. Сгорело около пяти гектаров сухой травы и молодой лесопосадки.
29 марта в 14:32 в деревне Козе волости Йыхви за гаражами было замечено возгорание сухой травы. Огонь быстро распространялся в сторону леса. Спасателям удалось не допустить распространения огня на гаражи. Площадь пожара составила около гектара. Пожар был ликвидирован к 15:33. В тушении участвовали профессиональные спасатели Кохтла-Ярве, Силламяэ, Кивиыли и Ийзаку, а также спасатели-добровольцы Ийзаку.
ДТП
28 марта в 18:26 произошло ДТП в деревне Отепя. Спасателям пришлось устранить риск возгорания у двух легковых автомобилей, а затем расчистить дорогу. В результате аварии никто не пострадал.
28 марта в 19:34 в Центр тревоги поступило сообщение о наезде на косулю на Сыпрузе-теэ в поселке Хаабнеэме волости Виймси. Спасатели Пирита оттащили тушу животного к обочине дороги и уведомили местных охотников.
Прочее
30 марта в 15:49 спасатели прибыли на улицу Туру в Кехра волости Ания, где в одном из многоквартирных домов было задымление. Сигнал поступил от умного датчика Nublu. Спасатели Кехра выяснили, что в доме присутствовал угарный газ, так как в одной из квартир после топки была слишком рано закрыта задвижка дымохода. Спасатели провели проветривание помещений и проверили все квартиры в доме. Пострадавших не было.