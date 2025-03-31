СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Рейд в в Таллиннском аэропорту, кража со взломом, загоревшийся внедорожник

Мошенничество

29 марта в полицию обратилась 95-летняя жительница Ласнамяэ, которой позвонили по телефону и сообщили, что ее родственник якобы попал в аварию и для того, чтобы избежать ответственности, ему срочно нужна денежная помощь. Через некоторое время к двери женщины пришел молодой человек, которому она передала 5000 евро наличными. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили девятерых граждан США, трех граждан Молдовы, одного гражданина Венесуэлы, одного гражданина Сербии и одного гражданина России.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

В минувшую пятницу, 28 марта, на погранпункте «Койдула» сотрудники таможни обнаружили в фургоне, прибывшем из России, 20 000 контрабандных сигарет. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

28 марта на погранпункте «Нарва-1» в багаже гражданина Японии были обнаружены предметы с запрещенной символикой. Иностранцу было разъяснено, что подобная символика запрещена на территории Эстонии. Нарушитель выбросил эти предметы и был допущен к въезду в страну.