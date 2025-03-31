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В извлеченном из болота бронетранспортере обнаружены тела трех американских солдат

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Фото статьи
Фото: Lithuanian Armed Forces/via REUTERS

Вооруженные силы США сообщили, что после извлечения утонувшего бронетранспортера в нем были найдены тела трех американских солдат, передает литовская пресса.

По сообщению Командования Армии США в Европе и Африке, сегодня, 31 марта, в Литве были найдены мертвыми три солдата армии США, которые служили в боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии.

Личности солдат не раскрыты.

По-прежнему продолжаются поиски четвертого пропавшего солдата, сообщает 15min.lt.

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