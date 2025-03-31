Вооруженные силы США сообщили, что после извлечения утонувшего бронетранспортера в нем были найдены тела трех американских солдат, передает литовская пресса.
В извлеченном из болота бронетранспортере обнаружены тела трех американских солдат
По сообщению Командования Армии США в Европе и Африке, сегодня, 31 марта, в Литве были найдены мертвыми три солдата армии США, которые служили в боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии.
Личности солдат не раскрыты.
По-прежнему продолжаются поиски четвертого пропавшего солдата, сообщает 15min.lt.