По сообщению Командования Армии США в Европе и Африке, сегодня, 31 марта, в Литве были найдены мертвыми три солдата армии США, которые служили в боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии.

Информации о четвертом пропавшем военном армия США пока не предоставляет, однако в сообщении говорится, что поисковая операция на полигоне Пабраде продолжается.

Личности погибших военных не раскрываются.

«Сегодня очень грустный и трагический день. Потеря этих солдат тяжким грузом ложится на мое сердце, на сердца всех военнослужащих оперативной группы и бойцов 3-й пехотной дивизии. Наши мысли и молитвы – с семьями и близкими этих отважных воинов», – цитирует литовский портал LRT заявление командира 1-й пехотной дивизии генерал-майора Кертиса Тейлора.

Ранее литовская пресса сообщила о том, что на военный полигон Пабраде, где затонула американская бронемашина с экипажем, прибыли автомобили похоронных служб.

Один из руководителей спасательной операции, подполковник Аушрюс Буйкус, сообщил, что транспортировка извлеченной из болота бронемашины приостановлена для проведения следственных действий.

«В данный момент бронемашина осматривается. Я не могу комментировать, что с ней точно делают, так как это конфиденциальная информация. Я только знаю, что бронемашина находилась на дне болота в наклонном положении», - цитирует слова Буйкуса портал 15min.lt.

Известно, что катафалки были вызваны на место инцидента представителями военной полиции.

Американская гусеничная спасательная машина M88 Hercules была найдена на дне болота на глубине около пяти метров.

Операция по поднятию бронемашины со дна болота на полигоне Пабраде длилась четыре с половиной часа.

В ходее нее были задействованы две другие бронемашины М88, а также дополнительно два бульдозера для закрепления, проинформировала в понедельник утром министр обороны Литвы Довиле Шакалене.