Финляндия тоже отказывается от запрета на использование противопехотных мин

Причина решения правительства Финляндии начать выход страны из конвенции - военная агрессия России и необходимость отражать связанные с ней угрозы, сказал премьер Орпо.

«Хочу подчеркнуть, что у Финляндии и ее жителей нет причин для беспокойства. В Финляндии безопасно. Принятые решения гарантируют, что оборона Финляндии будет надежно обеспечена и в последующие годы», - цитирует Yle слова премьер-министра.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, мины предназначены исключительно для использования в военное время. По оценке главы МИД Элины Валтонен законопроект о выходе из Оттавской конвенции будет готов до конца весны.

Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году.

Тем временем ​Президент Финляндии Александер Стубб после переговоров в Лондоне заявил, что необходимо быть готовыми к восстановлению отношений с Москвой. По его словам, страны ЕС уже обсуждают, как это можно реализовать.

Также Финляндия планирует увеличить оборонный бюджет до трех процентов от ВВП. По словам министра финансов Риикки Пурра, это означает, что финансирование обороны вырастет примерно на три миллиарда евро к 2029 году. Глава Минфина подчеркнула, что увеличение оборонных расходов не должно привести к новым государственным задолженностям.

В марте министры обороны стран Балтии и Польши указали на целесообразность выхода этих стран из Оттавской конвенции. Они обосновали это существенно выросшими угрозами со стороны РФ и Беларуси.

27 марта Сейм Латвии запустил процедуру выхода страны из Оттавской конвенции.

О том, что такое Оттавская конвенция, что говорят политики и эксперты стран Балтии о противопехотных минах, необходимости их установки вдоль границ с Россией и средствах борьбы с минными полями, которые есть у ВС РФ, читайте в нашем материале «Обсуждается минирование границы Эстонии и России: случится ли это уже скоро?».