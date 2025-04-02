Согласно одобренному парламентом закону, начиная с местных выборов 2029 года права голоса будут лишены и лица без гражданства, или так называемые «серопаспортники».

Для того, чтобы Закон о внесении поправок в Конституцию вступил в силу, его должен провозгласить президент Эстонии Алар Карис.

Прошла неделя, однако со стороны президента до сих пор не последовало никаких шагов или заявлений.

Возможны два варианта: либо президент Карис провозгласит закон в том виде, в котором его одобрил Рийгикогу, либо вернет его депутатам на дальнейшую доработку.

Если глава государства провозгласит закон, то он должен вступить в силу через три месяца.

На запрос Rus.Postimees, принял ли уже президент по этому поводу какое-либо конкретное решение, канцелярия Кариса не дала прямого ответа.

«Глава государства обязан провозгласить закон или воздержаться от его провозглашения и вернуть его в Рийгикогу с обоснованием в течение 14 дней с момента получения закона (статья 107 Конституции Эстонской Республики)», - пояснила пресс-секретарь президента Эпп-Маре Кукемельк.

Таким образом, президент должен подписать закон о внесении изменений в Конституцию (или вернуть парламенту на доработку) до 10 апреля нынешнего года, добавила Кукемельк.

Ранее президент Карис скептически высказывался на тему возможного изменения Основного закона страны.