На прошлой неделе Рийгикогу принял поправки к Конституции, которые лишают права голоса на выборах в собрания местных самоуправлений граждан третьих стран, включая Россию и Беларусь. Собирается ли провозгласить Закон о внесении изменений в Конституцию президент Эстонии?
Согласно одобренному парламентом закону, начиная с местных выборов 2029 года права голоса будут лишены и лица без гражданства, или так называемые «серопаспортники».
Для того, чтобы Закон о внесении поправок в Конституцию вступил в силу, его должен провозгласить президент Эстонии Алар Карис.
Прошла неделя, однако со стороны президента до сих пор не последовало никаких шагов или заявлений.
Возможны два варианта: либо президент Карис провозгласит закон в том виде, в котором его одобрил Рийгикогу, либо вернет его депутатам на дальнейшую доработку.
Если глава государства провозгласит закон, то он должен вступить в силу через три месяца.
На запрос Rus.Postimees, принял ли уже президент по этому поводу какое-либо конкретное решение, канцелярия Кариса не дала прямого ответа.
«Глава государства обязан провозгласить закон или воздержаться от его провозглашения и вернуть его в Рийгикогу с обоснованием в течение 14 дней с момента получения закона (статья 107 Конституции Эстонской Республики)», - пояснила пресс-секретарь президента Эпп-Маре Кукемельк.
Таким образом, президент должен подписать закон о внесении изменений в Конституцию (или вернуть парламенту на доработку) до 10 апреля нынешнего года, добавила Кукемельк.
Ранее президент Карис скептически высказывался на тему возможного изменения Основного закона страны.
«Чем более напряженной становится обстановка в мире, тем больше нам необходимо тщательно все обдумывать и избегать ошибок, особенно когда речь идет об изменении Конституции», - предупредил президент в своей речи по случаю Дня независимости Эстонской Республики.
«Мы должны понимать, что изменение избирательных правил непосредственно перед выборами может сказаться на доверии к выборам. Ограничения основных прав, не подкрепленные убедительными аргументами, подрывают наш международный статус как государства, основанного на верховенстве закона, и, таким образом, могут также ослабить нашу безопасность», - отметил Алар Карис.
Срочное изменение Конституции
Согласно статье 163 Конституции, внесение поправок в Основной закон возможно тремя способами: путем всенародного референдума, путем голосования двух созывов Рийгикогу (в нынешней ситуации это означало бы, что Конституцию не удастся изменить раньше 2027 года) - и в срочном порядке решением Рийгикогу.
Депутаты парламента на прошлой неделе поддержали последний вариант: срочное изменение Конституции решением Рийгикогу.
В настоящее время, помимо граждан Эстонии и Евросоюза, на местных выборах могут голосовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на проживание, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующей волости или городе.
Рийгикогу одобрил проект поправок, которые предусматривают отмену права голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран, а со следующих выборов и для лиц без гражданства.
На местных выборах этого года неграждане по-прежнему смогут голосовать, однако это будет их последней возможностью.
По мнению авторов законопроекта, это даст лицам без гражданства достаточно времени, чтобы при желании подать заявление на получение эстонского гражданства и принять участие в следующих местных выборах уже в качестве граждан Эстонии.