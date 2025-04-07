«Угрожают безопасности Европы»: Эстония предлагает лишить Венгрию права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости лишить Венгрию во главе с Виктором Орбаном права голоса, т.к. команда этого политика угрожает безопасности ЕС. Глава МИД Венгрии в ответ заявил, что Цахкна - фанатик.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал европейцев занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Чтобы предотвратить раскол Европы, возможно, стоит лишить Венгрию права голоса, считает Цахкна.
«Будем честными. У нас есть Венгрия - очень слабая страна, которая играет на стороне Путина, а не в нашей европейской команде, - цитирует Spiegel слова Цахкна, которые он сказал в интервью газете Rheinische Post. - В статье 7 Договора о Европейском Союзе есть возможность лишить страну-члена права голоса, если ее членство угрожает безопасности Европы и других стран. Именно это и делает Орбан».
Цахкна также назвал президента России Владимира Путина «лжецом» и призвал конфисковать замороженные российские активы.
«В Европе заморожены недвижимые активы на сумму более 240 миллиардов евро. Деньги российского центрального банка в основном находятся в Бельгии», - отметил Цахкна, уточнив, что эти санкции продлеваются каждые полгода солидарным решением всех членов ЕС.
«Если они заблокируют это в июне, то санкции не только истекут, а нам придется передать Путину эти 240 миллиардов евро», - добавил министр иностранных дел Эстонии.
Ранее в интервью Postimees, комментируя замороженные активы РФ, Цахкна называл другую цифру.
На заявление Цахкна отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Только что прочитал, что министр иностранных дел Эстонии Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса. Он один из самых фанатичных провоенных голосов в Европе», - написал в своем аккаунте в X член команды Виктора Орбана.
«Он [Цахкна] настаивает на продолжении войны в Украине, одновременно читая другим лекции о рисках эскалации», - добавил Сийярто.
Just read that Estonian FM @Tsahkna called for suspending Hungary’s voting rights. He’s one of Europe’s most fanatical pro-war voices — pushing to prolong the war in Ukraine while lecturing others on the risks of escalation.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 6, 2025
На данный момент обсуждаемые выше вопросы могут быть приняты в ЕС только единогласно. О неминуемом пересмотре этих правил ранее в интервью Rus.Postimees заявил латвийский бригадный генерал в отставке.
«Что касается союзников, которые противятся неизбежным переменам, то управление Европейским союзом дальше ждут перемены. Конечно, Орбан и Фицо - помеха. Но они беспокоятся о своей власти, заигрывая с Путиным. Поэтому надо думать, как дальше должны приниматься решения в ЕС. ООН ни на что не способен. Много говорят, ничего сделать не могут. Нельзя ЕС и НАТО повторять ООН в этом смысле, - уверен один из создателей современных вооруженных сил Латвии Карлис Креслиньш. - Маленькие страны, как Латвия, не очень заинтересованы в принципах принятия решений большинством, а не единогласно, как сейчас есть в ЕС и НАТО, но решение искать надо. Есть ли в этом угрозы для демократии? Я вижу в действиях Трампа попытку защитить демократию от вседозволенности. Вытащить из той канавы, куда она свалилась».
Это не первая перепалка министров иностранных дел Венгрии и Эстонии.
В декабре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично ответил министру иностранных дел Маргусу Цахкна на обвинение в том, что власти Венгрии «играют не в нашей команде», игроки которой «поддерживают кремлевские нарративы».
Стоит отметить, что МИД Эстонии один из немногих органов государственной власти на карте ЕС, который последовательно выступает с критикой союзников Путина в ЕС. Помимо интервью Rheinische Post Маргус Цахкна на прошлой неделе поговорил и с другими европейскими СМИ.
Свежие интервью Маргуса Цахкна опубликованы в изданиях Welt, Tagesspiegel и ZDF Heute Journal.