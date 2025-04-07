«Угрожают безопасности Европы»: Эстония предлагает лишить Венгрию права голоса в ЕС

«Что касается союзников, которые противятся неизбежным переменам, то управление Европейским союзом дальше ждут перемены. Конечно, Орбан и Фицо - помеха. Но они беспокоятся о своей власти, заигрывая с Путиным. Поэтому надо думать, как дальше должны приниматься решения в ЕС. ООН ни на что не способен. Много говорят, ничего сделать не могут. Нельзя ЕС и НАТО повторять ООН в этом смысле, - уверен один из создателей современных вооруженных сил Латвии Карлис Креслиньш. - Маленькие страны, как Латвия, не очень заинтересованы в принципах принятия решений большинством, а не единогласно, как сейчас есть в ЕС и НАТО, но решение искать надо. Есть ли в этом угрозы для демократии? Я вижу в действиях Трампа попытку защитить демократию от вседозволенности. Вытащить из той канавы, куда она свалилась».