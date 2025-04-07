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«Угрожают безопасности Европы»: Эстония предлагает лишить Венгрию права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто общается с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, Москва, 5 июля 2024 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто общается с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, Москва, 5 июля 2024 года. Фото: Reuters / Scanpix

​Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости лишить Венгрию во главе с Виктором Орбаном права голоса, т.к. команда этого политика угрожает безопасности ЕС. Глава МИД Венгрии в ответ заявил, что Цахкна - фанатик.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал европейцев занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Чтобы предотвратить раскол Европы, возможно, стоит лишить Венгрию права голоса, считает Цахкна.

«Будем честными. У нас есть Венгрия - очень слабая страна, которая играет на стороне Путина, а не в нашей европейской команде, - цитирует Spiegel слова Цахкна, которые он сказал в интервью газете Rheinische Post. - В статье 7 Договора о Европейском Союзе есть возможность лишить страну-члена права голоса, если ее членство угрожает безопасности Европы и других стран. Именно это и делает Орбан».

Цахкна также назвал президента России Владимира Путина «лжецом» и призвал конфисковать замороженные российские активы.

«В Европе заморожены недвижимые активы на сумму более 240 миллиардов евро. Деньги российского центрального банка в основном находятся в Бельгии», - отметил Цахкна, уточнив, что эти санкции продлеваются каждые полгода солидарным решением всех членов ЕС.

«Если они заблокируют это в июне, то санкции не только истекут, а нам придется передать Путину эти 240 миллиардов евро», - добавил министр иностранных дел Эстонии.

Ранее в интервью Postimees, комментируя замороженные активы РФ, Цахкна называл другую цифру.

На заявление Цахкна отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия поддерживает контакты с Москвой все три года полномасштабной войны. На фото - встреча глав МИД Венгрии и РФ в июле 2022 года, Москва.
Венгрия поддерживает контакты с Москвой все три года полномасштабной войны. На фото - встреча глав МИД Венгрии и РФ в июле 2022 года, Москва. Фото: EPA / Scanpix

«Только что прочитал, что министр иностранных дел Эстонии Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса. Он один из самых фанатичных провоенных голосов в Европе», - написал в своем аккаунте в X член команды Виктора Орбана.

«Он [Цахкна] настаивает на продолжении войны в Украине, одновременно читая другим лекции о рисках эскалации», - добавил Сийярто.

На данный момент обсуждаемые выше вопросы могут быть приняты в ЕС только единогласно. О неминуемом пересмотре этих правил ранее в интервью Rus.Postimees заявил латвийский бригадный генерал в отставке.

«Что касается союзников, которые противятся неизбежным переменам, то управление Европейским союзом дальше ждут перемены. Конечно, Орбан и Фицо - помеха. Но они беспокоятся о своей власти, заигрывая с Путиным. Поэтому надо думать, как дальше должны приниматься решения в ЕС. ООН ни на что не способен. Много говорят, ничего сделать не могут. Нельзя ЕС и НАТО повторять ООН в этом смысле, - уверен один из создателей современных вооруженных сил Латвии Карлис Креслиньш. - Маленькие страны, как Латвия, не очень заинтересованы в принципах принятия решений большинством, а не единогласно, как сейчас есть в ЕС и НАТО, но решение искать надо. Есть ли в этом угрозы для демократии? Я вижу в действиях Трампа попытку защитить демократию от вседозволенности. Вытащить из той канавы, куда она свалилась».

Это не первая перепалка министров иностранных дел Венгрии и Эстонии.

В декабре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично ответил министру иностранных дел Маргусу Цахкна на обвинение в том, что власти Венгрии «играют не в нашей команде», игроки которой «поддерживают кремлевские нарративы».

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Стоит отметить, что МИД Эстонии один из немногих органов государственной власти на карте ЕС, который последовательно выступает с критикой союзников Путина в ЕС. Помимо интервью Rheinische Post Маргус Цахкна на прошлой неделе поговорил и с другими европейскими СМИ.

Свежие интервью Маргуса Цахкна опубликованы в изданиях Welt, Tagesspiegel и ZDF Heute Journal.

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