ОПРОС НЕДЕЛИ «Полиции на дорогах стало меньше»: жители Эстонии о штрафах, дорожных камерах и опасных местах

С 7 по 11 апреля по всей Эстонии прошла очередная дорожная толока, в ходе которой полиция проверяла места, которые люди считают аварийно опасными. Что о ней и работе патрульной полиции в целом думают жители Эстонии?
В этом году на сайте www.liiklustalgud.ee было отмечено 4133 места, где, по наблюдениям граждан, происходили случаи превышения скорости. Почти половина всех сообщений поступила из разных уголков Харьюмаа, за ним следуют Тартумаа с 694 уведомлениями, Пярнумаа с 307 и Ляэне-Вирумаа с 210 сообщениями.
В Таллинне самыми проблемными участками были названы улица А. Х. Таммсааре, Палдиское, а также Тартуское и Пярнуское шоссе. В Тарту наибольшее количество лихачей замечено на улице Рингтеэ и Оа, в Пярну - на улицах Кульдсе Коду, Эхитаяте-теэ и на Рижском шоссе. В Нарве обеспокоенность вызывают проспект Кангеласте и шоссе Таллинн-Нарва.
В прошлом году полиция зафиксировала больше случаев превышения скорости, чем за весь позапрошлый год, что подтверждается поступлением в государственный бюджет штрафов на миллион евро больше по сравнению с предыдущим годом, писал в конце декабря ERR.
У всех опрашиваемых есть водительские права.
Александра, мастер маникюра
В принципе, никогда не возникало негативных случаев, связанных с работой патрульной полиции. Полиции не стало меньше, потому что как раньше были проверки после праздников, так и сейчас они есть. Ничего не поменялось.
Думаю, не помешало бы увеличить количество камер замера скорости, потому что есть водители, которые ориентируется только на камеры, а там, где их нет они нарушают правила.
Меня саму очень редко штрафовали, и мне сложно понять, какие сейчас размеры штрафов, поэтому не могу сказать, нужно ли их повышать.
Самые проблемные места, возможно там, где чаще всего создаются пробки: на Тартуском шоссе при выезде из города, на Ярвевана-теэ. Это те, которые сразу вспомнила.
Сергей, слесарь
По моему мнению, полиция работает хорошо, нормально. В целом, доволен, никаких претензий нет. Есть ощущения, что полиции на дорогах стало меньше, раньше, кажется, было больше.
Я, как водитель, считаю, что не нужно увеличивать количество камер замера скорости. Потому что, как полиция говорит: нарушать можно, не нужно попадаться. У меня были случаи, когда сам видел нарушение ПДД и сообщал об этом в полицию.
Штрафы должны быть пропорциональны зарплате: если человек много получает, он и платить должен много. Например, для человека с зарплатой 10 000, штраф сто евро - это ни о чем. А для человека, с зарплатой 1000 евро, такой же штраф довольно ощутим.
Считаю, что не надо еще больше снижать максимально допустимую скорость на некоторых участках дорог. И так, в городе сделали 40 км/ч. Куда это годится? Насколько я помню, при советской власти вообще 60 км/ч было - для меня было нормально. Я был у нашего восточного соседа, и там есть негласное правило - плюс 20 км/ч. Вполне нормально. У нас я тоже обычно езжу плюс десять. Куда же меньше 50 км/ч?
Трудно сказать, где самые проблемные места с точки зрения организации движения. Здесь недалеко есть перекресток (имеется в виду перекресток улиц Таэвакиви и Пунане - прим. ред.), там очень часто случаются авария, и я не понимаю почему. Там обычный перекресток, знак «Уступи дорогу», а бьются очень часто.
Александр, пенсионер
Я лично с полицией на дорогах не контактировал. Последний раз было в 1975 году. Скоростной режим - вопрос очень сложный. На дорогах встречаются разные водители: кто-то давно и осмотрительно ездит, а кто-то просто лихачит и не разбирается. По факту если положено 50 км/ч, люди всегда едут 60 км/ч.
Штрафы нужны для того, чтобы люди стали аккуратнее ездить, а не для того, чтобы собрать деньги. Сейчас же получается ситуация, что, наоборот, хотят больше собрать денег.
У людей должна работать голова, что автомобиль - это опасная штука, которая может причинить другим много вреда. Только воспитанием можно решить проблему нарушений на дорогах. Пока стоит полицейский - все ездят по правилам, только он отвернулся, люди сразу начинают увеличивать скорость и ничего не видеть. Лучше всего вообще снизить максимальную скорость до нуля - будет безопасно.
Двигаясь из Ласнамяэ, на перекрестке Пярнамяэ-теэ и Мууга-теэ часто бывает такая картина: при зеленом сигнале светофора, поворачивая на Мууга-теэ, у пешеходов тоже показывает зеленый. Как-то странно получается. Проходится каждый раз высматривать, нет ли там велосипедистов - а их там много.
Светлана, мастер на производстве
Я не часто сталкивалась с полицией. Пару раз была проверка на алкоголь - было все корректно, ничего плохого сказать не могу. Видела, как полицейские замеряли скорость, но я стараюсь ездить по правилам и не нарушать, поэтому меня не останавливали. Однако заметила, что на дорогах стало заметно меньше полиции.
Думаю, что дорожная толока необходима. Сейчас хорошая погода и, говоря про себя, хочется чуть-чуть газануть, но еще пока 90 км/ч (имеется в виду зимнее ограничение скорости - прим. ред.) - надо аккуратно ездить, погода еще не совсем позволяет. Поставят 110 км/ч - тогда немножко газанем. Но в целом, надо проверять, чтобы люди не теряли контроль.
Нужно как-то больше информировать людей, напоминать им о правилах движения. Что касается камер замера скорости… Кто знает, где стоит камера, сбросит скорость. Попадет тот, кто не знает. Нужно внушать людям, что чем меньше нарушений, тем меньше проблем.
Единственный размер штрафа, с которым я стопроцентно согласна - вождение в нетрезвом виде. Может быть нужно увеличить за это штраф, хотя злостных нарушителей, как и горбатых, только могила исправит. Хотя у меня есть знакомые, которые, получив «хороший» штраф, стали очень осторожными насчет алкоголя. Как-то в голове у них это улеглось.
Раньше как считалось: выпил бокал пива - ничего страшного, полчаса прошло, алкоголь вывелся. Оказывается, нет.
Наказания за вождение в нетрезвом виде
0,2-0,49 промилле - штраф до 800 евро или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
0,5-1,49 промилле - штраф до 2400 евро или арест до 30 суток или лишение права управления транспортным средством на срок до 12 месяцев.
В обоих случаях штраф или арест могут сопровождаться лишением водительских прав в качестве дополнительного наказания на срок от трех до девяти месяцев (в случае повторного наказания - до 12 месяцев).
Начиная с 1,5 промилле - уголовное наказание в виде штрафа (зависит от дохода, но, например, у человека без дохода он может достигать 5000 евро) или тюремное заключение на срок до трех лет.
Если водителя второй раз ловят в состоянии опьянения, которое наказывается в уголовном порядке, то его ждет лишение свободы сроком до четырех лет и при этом полностью заменить наказание условным сроком нельзя. Также при повторном вождении в нетрезвом виде лишение водительских прав является обязательным. В уголовном производстве максимальный срок лишения права управления транспортным средством составляет три года.
Все чаще конфискуется и средство совершения преступления, то есть использовавшийся автомобиль.
Валентин, водитель такси
Если сам не нарушаю, никто не останавливает, то и никаких проблем нет. Вроде как на дорогах не стало меньше полиции, также стоят. Камер замера скорости тоже хватает. Самому не приходилось сообщать о нарушителях ПДД.
Штрафы уже и так большие. Оправдано только увеличение штрафов за вождение в нетрезвом виде. Они и так немаленькие, но это небезосновательно.
Считаю, что в городе уже достаточно снизили максимально разрешенную скорость. Если еще больше снижать, то будут большие пробки.
Для меня самые проблемными являются новые участки дорог после реконструкции. Например, перекресток улиц Копли и Ситси. После того, как сделали реконструкцию, там стало очень плохо. Особенно в час пик.
Александр, рабочий на производстве
В общем и целом, не доволен работой полиции на дорогах. Сейчас никто не следит за электросамокатами и минимопедами. Люди прямо на них переезжают пешеходные переходы. Велосипедисты делают то же самое. По правилам положено пересекать пешеходный переход пешком, а они несутся так, что я, допустим, поворачивая, не успеваю их заметить.
Если полицейские каждый день выполняют свою работу, то зачем делать эти толоки. С другой стороны, кажется, что на дорогах стало меньше полиции.
Не нужно увеличивать количество камер замера скорости. В каких-то местах они вообще не нужны. Например, если сравнить центр города, где максимальная скорость 40 км/ч, и Лаагна-теэ, где максимальная скорость 70 км/ч. В первом случае превышение маленькое - 5-10 км/ч, а во втором - 20 км/ч и больше. Лучше уж поставить камеры на Лаагна-теэ.
Сам не сообщал о нарушения ПДД. Сколько не штрафуй, все равно будут нарушать.
Думаю, что не нужно еще больше снижать максимально разрешенную скорость на дорогах. По моему мнению, можно даже увеличить.