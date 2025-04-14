ОПРОС НЕДЕЛИ «Сколько ни штрафуй, все равно будут нарушать»: жители Эстонии о работе полиции и ситуации на дорогах

Думаю, что дорожная толока необходима. Сейчас хорошая погода и, говоря про себя, хочется чуть-чуть газануть, но еще пока 90 км/ч (имеется в виду зимнее ограничение скорости - прим. ред. ) - надо аккуратно ездить, погода еще не совсем позволяет. Поставят 110 км/ч - тогда немножко газанем. Но в целом, надо проверять, чтобы люди не теряли контроль.

Нужно как-то больше информировать людей, напоминать им о правилах движения. Что касается камер замера скорости… Кто знает, где стоит камера, сбросит скорость. Попадет тот, кто не знает. Нужно внушать людям, что чем меньше нарушений, тем меньше проблем.

Единственный размер штрафа, с которым я стопроцентно согласна - вождение в нетрезвом виде. Может быть нужно увеличить за это штраф, хотя злостных нарушителей, как и горбатых, только могила исправит. Хотя у меня есть знакомые, которые, получив «хороший» штраф, стали очень осторожными насчет алкоголя. Как-то в голове у них это улеглось.

Раньше как считалось: выпил бокал пива - ничего страшного, полчаса прошло, алкоголь вывелся. Оказывается, нет.

Наказания за вождение в нетрезвом виде

0,2-0,49 промилле - штраф до 800 евро или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

0,5-1,49 промилле - штраф до 2400 евро или арест до 30 суток или лишение права управления транспортным средством на срок до 12 месяцев.

В обоих случаях штраф или арест могут сопровождаться лишением водительских прав в качестве дополнительного наказания на срок от трех до девяти месяцев (в случае повторного наказания - до 12 месяцев).

Начиная с 1,5 промилле - уголовное наказание в виде штрафа (зависит от дохода, но, например, у человека без дохода он может достигать 5000 евро) или тюремное заключение на срок до трех лет.

Если водителя второй раз ловят в состоянии опьянения, которое наказывается в уголовном порядке, то его ждет лишение свободы сроком до четырех лет и при этом полностью заменить наказание условным сроком нельзя. Также при повторном вождении в нетрезвом виде лишение водительских прав является обязательным. В уголовном производстве максимальный срок лишения права управления транспортным средством составляет три года.

Все чаще конфискуется и средство совершения преступления, то есть использовавшийся автомобиль.