ОТ РЕДАКЦИИ Наших детей тянут под бомбы и в зону влияния Кремля: мы должны их защитить

В своем ежегоднике Полиция безопасности рассказала о двух случаях, когда российские структуры попытались воздействовать на живущих в Эстонии детей через организацию поездки из Ида-Вирумаа в Крым, где падают ракеты, и через работу православной школы в Таллинне. Амбиции Кремля не удивляют, инертность местных властей расстраивает, но все равно главные вопросы – к родителям.
Из свежего ежегодника КаПо можно было узнать о двух случаях, касающихся использования в российских операциях пропагандистского влияния на эстонских детей.
Один связан с отправкой группы детей из Ида-Вирумаа в находящийся в оккупированном Крыму лагерь «Артек», другой - с определенными идеологическими установками в деятельности связанной с Московским патриархатом православной школы в Таллинне.
В «Артеке» детям предлагалась восхваляющая российскую военную агрессию программа, а православная школа в Таллинне, как выяснилось, проводит конференции, в рамках которых по видеосвязи приглашенные российские отраслевые «эксперты» с восхищением говорят как о форме, так и о содержании сталинской системы образования.
Кремлю нужна свежая кровь
Опасаясь сокращения в сопредельных странах числа людей, которыми легко манипулировать, что может быть вызвано естественными демографическими причинами, Кремль старается искать пути к сердцам и головам молодежи и даже детей. Главная задача - вызвать эрозию эстонского общества, спровоцировать нестабильность и насилие.
Если в таких амбициях Кремля, пусть и заслуживающих категорического осуждения, по сути, нет ничего нового, то по-прежнему не может не вызывать удивление готовность некоторых жителей нашей страны выступать в роли местных проводников этой кремлевской политики.
Вне зависимости от того, двигают ими идейные или меркантильные соображения либо набор из того и другого, поражает их расчет на то, что это не выльется для них в карьерный и социальный крах. Что эта деятельность останется незаметной и что к ней в итоге не будет проявлена нулевая толерантность.
Другой и не может быть реакция государства на ситуации, в которых эстонские дети подвергаются не только пропагандистской обработке со стороны враждебного государства, но и физической опасности: все оккупированные украинские территории - это зоны с повышенными военными рисками. Из-за агрессии РФ против Украины там гибнут люди.
Поэтому посредничество в таком «туризме» подвергает чужие жизни опасности, а когда эти жизни еще и детские, уровень безответственности многократно возрастает.
Откуда вера в безнаказанность?
Вполне, однако, вероятно, что такое ожидание безнаказанности во многих случаях возникает из расчета на инертность власти. За историей с «Артеком» стояли молодежный работник из Силламяэ и работник культурного центра в Нарве, чьи взгляды в контексте соответствия их должностному статусу отчего-то, видимо, не слишком беспокоили руководителей этих учреждений и представителей городских управ.
В случае с православной школой в Таллинне возникают уже вопросы к Министерству образования и науки, роль которого в отношениях с частными учебными заведениями могла бы сводиться не только к выдаче лицензий на деятельность и формальной проверке соответствия их устава и деятельности эстонскому законодательству в сфере образования.
По крайней мере, в ситуациях, когда риск конфронтации с этим законодательством повышен, вполне уместно было бы расширять превентивный надзор.
Работа над ошибками
Разумеется, уже совершенные ошибки сейчас можно исправить: например, решение о выдаче лицензии православной школе св. Иоанна Шанхайского вполне можно пересмотреть.
Ведь само по себе довольно странно присутствие в эстонской системе образования школы, в стенах которой добрым словом поминаются сталинские учебники, и которая ведет переговоры о финансировании с «Россотрудничеством», федеральным агентством РФ, являющимся эффективнейшим инструментом агрессивной внешней политики путинской России.
Да, безусловно, лишение лицензии такого учебного заведения дополнительно повысило бы активность тех политических и общественных деятелей в Эстонии, в чьей риторике сейчас доминирует мотив о якобы ограничиваемой в стране свободе вероисповедания, что, мол, чревато усилением раскола в обществе.
Однако им в этот раз пришлось бы выйти на новые уровни изворотливости, потому что связанный со школой св. Иоанна Шанхайского сюжет в ежегоднике выбивает у них из рук очень важный аргумент: то обстоятельство, что средства для школы просили у «Россотрудничества», категорически опровергает утверждения местной русской православной церкви о ее нулевых связях с российским политическим аппаратом. Связи есть и явные.
При все этом ясно, что главная ответственность за защиту детей от таких прискорбных ситуаций ложится на их родителей.
Оккупированная территория - опасное место для каникул
Вполне вероятно, что как минимум некоторые родители, снарядившие своих чад в крымскую экспедицию, не видят в России террористическое государство, а оттого они явно не столкнулись в этом вопросе с ценностной дилеммой.
Что ж, их можно не уговаривать прислушаться к «моральному камертону», но можно призвать как-то актуализировать родительский инстинкт, и напомнить, что максимально приближенная к военным действиям зона - не самое безопасное место для каникул.
Также вполне можно предположить, что среди жителей Эстонии, которые полагают нормальным, чтобы их ребенок сейчас отдыхал в Крыму, есть и люди, считающие себя «аполитичными», и для них артековская путевка - это не признание в любви к Путину, а лишь небольшое повышение в классе отдыха по сравнению с поездкой на лето к живущим в России - и, скажем, в далеких от Украины районах - бабушкам-дедушкам.
Таким родителям тоже следовало бы отдавать себе отчет в том, что Артек - это не так уж и далеко от Крымского моста и что это не отдых в отеле у моря в режиме «все включено», а своего рода летние идеологические курсы, как и большая часть подобных мероприятий, организуемых российскими властями.
Все это может негативно сказаться на физическом и ментальном здоровье детей, а также испортить им карьерные возможности не только в Эстонии, но и во всей Европе. Наших детей нужно держать от любых кремлевских проектов как можно дальше. Мы обязаны защитить детей.