ОТ РЕДАКЦИИ Наших детей тянут под бомбы и в зону влияния Кремля: мы должны их защитить

Из свежего ежегодника КаПо можно было узнать о двух случаях, касающихся использования в российских операциях пропагандистского влияния на эстонских детей.

Один связан с отправкой группы детей из Ида-Вирумаа в находящийся в оккупированном Крыму лагерь «Артек», другой - с определенными идеологическими установками в деятельности связанной с Московским патриархатом православной школы в Таллинне.

В «Артеке» детям предлагалась восхваляющая российскую военную агрессию программа, а православная школа в Таллинне, как выяснилось, проводит конференции, в рамках которых по видеосвязи приглашенные российские отраслевые «эксперты» с восхищением говорят как о форме, так и о содержании сталинской системы образования.

Кремлю нужна свежая кровь

Опасаясь сокращения в сопредельных странах числа людей, которыми легко манипулировать, что может быть вызвано естественными демографическими причинами, Кремль старается искать пути к сердцам и головам молодежи и даже детей. Главная задача - вызвать эрозию эстонского общества, спровоцировать нестабильность и насилие.

Если в таких амбициях Кремля, пусть и заслуживающих категорического осуждения, по сути, нет ничего нового, то по-прежнему не может не вызывать удивление готовность некоторых жителей нашей страны выступать в роли местных проводников этой кремлевской политики.