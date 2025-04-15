КУДА ПРОПАЛ «ЗАПАД»? В этот раз разведслужбы стран Балтии молчат о крупном ежегодном военном учении России

Формально - антитеррористические учения, по сути - отработка масштабного наступления

На учениях «Запад-2021» Россия отрабатывала массовый воздушный десант. Фото: Vitali Nevar/Reuters/Scanpix

«Запад» - серия стратегических учений России на западном направлении, проводимых в сотрудничестве с Беларусью. Масштабные учения под этим названием проводились еще в советское время, в период Холодной войны.

После распада Советского Союза первые учения с тем же названием прошли в 1999 году - на фоне операции НАТО в Косово и войны на Балканах. Как регулярную серию маневров учения «Запад» возродили в 2009 году.

По оценке аналитического центра RUSI, Россия стремилась извлечь уроки из войны с Грузией в 2008 году, повысить боеготовность своих вооруженных сил и продемонстрировать силу на западном направлении. Эта серия входит в ротационный цикл стратегических учений России и проводится поочередно с маневрами «Восток», «Центр» и «Кавказ».

Учения «Запад» часто официально подаются как антитеррористические, но, по данным разведок стран Балтии, на самом деле они отрабатывают сценарии крупной войны против стран НАТО.

Учения регулярно проходят при участии Беларуси, поэтому «Запад-2025», основная часть которого запланирована именно на ее территории, является скорее правилом, чем исключением.

По утверждению России, учения «Запад-2013» были посвящены борьбе с терроризмом в Беларуси. Однако, по оценке эстонской внешней разведки, в этих так называемых антитеррористических маневрах участвовало около 100 000 военнослужащих, в том числе примерно 10 000 из Беларуси. В рамках учений отрабатывались мобилизация и привлечение резервистов на белорусской территории.

Следующие крупные учения прошли в 2017 году на фоне обострившейся ситуации в сфере безопасности (после начала войны в Украине). Россия вновь официально заявила об участии около 12 700 человек, однако, по данным литовской разведки, только в Калининградском эксклаве в учениях участвовало больше военнослужащих, чем было указано, а общее число участников превышало заявленное многократно.

В своем отчете за 2022 год эстонская внешняя разведка указала, что в 2017 году в учениях участвовали 100 000 военных, а в 2021 году - уже 200 000.

По оценке внешней разведки, на учениях российские вооруженные силы отработали все этапы полномасштабной войны: от подавления цветной революции в Беларуси до остужения конфликта с применением ядерного оружия. Анализ, подготовленный Министерством обороны Латвии, также подтвердил, что сценарий учений включал двухэтапную операцию: сначала оборону, а затем масштабное контрнаступление, что, по сути, представляет собой наступательные действия против НАТО.