КУДА ПРОПАЛ «ЗАПАД»? В этот раз разведслужбы стран Балтии молчат о крупном ежегодном военном учении России

Учения «Запад» всегда были для России стратегическим инструментом психологической войны, цель которого - отпугнуть союзников по НАТО от защиты Балтийского региона. Альянс, как правило, отвечал на это собственными масштабными военными учениями. Если же учения «Запад-2025» все же состоятся, крайне важно, чтобы в НАТО отреагировали должным образом, - в том числе усиленным военным присутствием - чтобы предотвратить панику, которая может возникнуть из-за неожиданных шагов Кремля, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
В обнародованных в этом году отчетах разведывательных служб стран Балтии бросается в глаза одна необычная тематическая пустота: в них не упоминается масштабное российское военное учение «Запад-2025». Этот пробел говорит сам за себя - ведь раньше серии учений, возобновленной в 2009 году, посвящали даже отдельные разделы в отчетах.
Два года назад Департамент внешней разведки в своей публичной оценке угроз указал, что из-за воинственной политики России риски для безопасности Эстонии возросли, и крупномасштабные учения «Запад-2023» могут еще больше обострить ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря.
Согласно графику ротации российских учений, в 2023 году вместо учений на западном направлении должны были пройти маневры «Центр-2023».
«Проведение столь масштабных стратегических совместных учений, выходящих за рамки обычного учебного цикла, на западном стратегическом направлении - параллельно с военными действиями в Украине - можно расценивать как акт устрашения и угрозу в адрес западных стран, а также как способ подогрева патриотических настроений внутри России», - выражали тогда обеспокоенность аналитики с Рахумяэ теэ (по этому адресу расположен Департамент внешней разведки - прим. пер.).
Согласно графику ротации российских учений, в 2023 году вместо учений на западном направлении должны были пройти маневры «Центр-2023»
Учение было отменено. Британская разведка в числе вероятных причин называла нехватку личного состава и техники у российской армии, а также нежелание Кремля подвергнуться критике за проведение демонстративных маневров во время продолжающейся войны в Украине.
Украинцы снова предупреждают
Первым в этом году публичное предупреждение, связанное с учениями «Запад», озвучил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что Россия планирует летом перебросить в Беларусь дополнительные воинские подразделения - якобы для учений.
«Я не уверен, что они нападут на Украину, но они точно нападут. Возможно, на Украину, возможно, на Польшу, возможно, на страны Балтии», - сказал он.
Трудно сказать, когда политики в своих заявлениях об угрозах искренни, а когда это просто элемент так называемой стратегической коммуникации. Украина уже давно повторяет рефрен «страны Балтии могут быть следующими», то же самое не раз говорили и эстонские политики - в основном западным коллегам и зарубежным СМИ. В самой Эстонии до недавнего времени в подобных высказываниях были осторожнее.
Украина уже давно повторяет рефрен «страны Балтии могут быть следующими», то же самое не раз говорили и эстонские политики - в основном западным коллегам и зарубежным СМИ
На пресс-конференции 21 марта министр обороны Ханно Певкур сказал, что после того, как в США сменилась администрация, стали активнее обсуждаться разные варианты того, как приостановить или закончить войну. Он также отметил, что сейчас численность российских войск примерно в 2,5 раза больше, чем была до начала полномасштабной войны.
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью СМИ отметил, что переброска российских подразделений, освободившихся от участия в войне в Украине, к границам стран Балтии могла бы быть осуществлена довольно быстро. В то же время он подчеркнул, что такие перемещения не остались бы незамеченными и все равно потребовали бы определенного времени.
В отчетах разведслужб стран Балтии до сих пор последовательно указывали, что все учения «Запад», которые Россия официально называла антитеррористическими, на самом деле представляли собой подготовку к нападению на НАТО. В анализе учений «Запад-2017» Департамент внешней разведки отмечает, что российские вооруженные силы отработали все этапы полномасштабной войны: от подавления цветной революции в Беларуси до остужения конфликта с применением ядерного оружия.
До учений «Запад-2021», в которых участвовало около 200 000 военных, самыми крупными были маневры, проведенные еще во времена Леонида Брежнева. Учения «Запад-1981» вообще считаются самыми масштабными в истории Советского Союза
Уже на учениях 2009 года Россия рассматривала Польшу в качестве потенциального противника. Несмотря на то, что эти маневры были представлены как оборонительные, их сценарий включал явные наступательные элементы: в частности, десантную операцию на побережье Калининградской области с целью захвата условного «польского берега». Подобные действия указывали на возможный план отсечения стран Балтии от сухопутного сообщения с остальной частью Европы.
До учений «Запад-2021», в которых участвовало около 200 000 военных, самыми крупными были маневры, проведенные еще во времена Леонида Брежнева. Учения «Запад-1981» стали крупнейшими в истории Советского Союза: в них были задействованы все виды войск и до 150 000 военнослужащих.
Такое демонстративное наращивание военной мощи с одной стороны было ответом Брежнева на нового и громкоголосого президента США Рональда Рейгана, вступившего в должность в январе того же года, а с другой - должно было продемонстрировать советскому обществу, что затянувшаяся на два года и столкнувшаяся с ожесточенным сопротивлением моджахедов война в Афганистане является частью более масштабного и важного идеологического противостояния.
Уже в те годы учения «Запад» выступали не столько в роли реальной стратегической тренировки, сколько служили инструментом психологического давления - возможно, даже в большей степени.
«Учения "Запад" проводятся уже много лет. Я помню первое крупномасштабное учение "Запад" после окончания Холодной войны, когда Эстония, другие страны Балтии и Польша были словно гласом вопиющего в пустыне, пытаясь привлечь к этому внимание. Теперь об этом знают все страны НАТО и воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Мы абсолютно уверены в своей способности предвидеть возможные угрозы и адекватно на них реагировать», - заявил канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов в интервью Postimees от 28 марта.
Проведение ответных учений - обычная практика
О готовности к адекватной реакции 9 апреля заявил и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. В интервью национальному вещателю он подчеркнул, что при необходимости НАТО должна быть способна ответить со своей стороны и при необходимости нарастить военное присутствие.
Активная позиция Литвы в этом вопросе вполне объяснима: именно она находится ближе всех к Беларуси, где, как предполагается, в этом году будет сосредоточен основной фокус учений. Кроме того, уже не первый год поднимается вопрос о стратегической уязвимости Сувалкского коридора и сложностях его обороны.
В апреле 2024 года Польша и Литва провели совместные учения под названием Brave Griffin 24/II, сосредоточив внимание на проверке готовности к обороне Сувалкского коридора. Учения проходили на литовской стороне
В апреле 2024 года Польша и Литва провели совместные учения под названием Brave Griffin 24/II, сосредоточив внимание на проверке готовности к обороне Сувалкского коридора. Учения проходили на литовской стороне.
Также в апреле 2024 года американские и польские войска приняли участие в учениях Saber Strike 24, которые включали совместные тренировки и учения с участием военнослужащих из нескольких стран в районе Сувалкского коридора.
Более активное сосредоточение войск Запада на восточном фланге и зеркальные учения в ответ на «Запад-2025» не были бы чем-то необычным. Союзники и раньше проводили учения на восточном направлении в ответ на российские маневры. Так, в 2017 году, параллельно с учениями «Запад-2017», Польша провела учения Dragon 17. Это были крупнейшие военные учения в Польше в том году, в которых участвовали и польские войска, и союзники по НАТО.
Вооруженные силы Швеции, которая тогда еще придерживалась политики нейтралитета, провели синхронно с учениями «Запад-2017» свои крупнейшие за последние 23 года маневры - Aurora. Главным их фокусом была оборона острова Готланд. В учениях приняли участие более 20 000 военнослужащих, в том числе подразделения из США и ряда европейских стран НАТО, хотя сама Швеция на тот момент еще не входила в альянс. Естественно, в операции по усилению обороны Готланда, проходившей в форме учений, участвовала и Финляндия.
Во время крупных российских учений Швеция в отдельных регионах усиливала оборонную готовность и официально информировала об этом международное сообщество. В Эстонии возможность повышения уровня готовности также рассматривалась в период учений «Запад-2021», но поскольку прямой угрозы не возникло, ограничилась штабной тренировкой на уровне правительства.
Сомнительная оборонительная позиция НАТО
В странах Балтии, Польше и Скандинавии к учениям «Запад» с 2009 года относятся как к возможной операции по оказанию военного давления. Основным риском при этом считается вероятность случайной эскалации вооруженного конфликта, вызванной агрессивным и провокационным поведением со стороны России. Как правило, перед началом и во время таких учений усиливается сбор разведданных, а также проводятся превентивные штабные учения для отработки сценариев управления кризисом и предотвращения возможной эскалации.
Во время войны в Украине НАТО старается избегать эскалации. Бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный недавно даже иронично прокомментировал это, указав, что на восточном фланге альянс не решается сбивать российские ударные дроны, которые залетают в воздушное пространство Румынии, Польши или Латвии. Эти беспилотники иногда беспрепятственно летают там по несколько десятков минут - даже в сопровождении истребителей НАТО, выполняющих миссию воздушной полиции.
В упомянутом выше интервью канцлер МИД даже раскритиковал генерала Залужного за его высказывания, указав на его недостаток дипломатического опыта. Тем не менее, в вопросах защиты своего воздушного пространства во время войны в Украине НАТО действительно действует необычно сдержанно, - и на это уже обращали внимание СМИ приграничных стран альянса. В частности, с такими замечаниями выступали президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Не все верят, что волк придет
В некотором смысле учения «Запад-2025» с самого начала кажутся менее опасными, чем учения «Запад-2021», прошедшие в крайне напряженный период: весной 2021 года Россия стягивала войска к границе с Украиной, а летом Беларусь организовала миграционную атаку на Польшу, Литву и Латвию.
Сейчас российские силы серьезно вовлечены в войну в Украине, и открытие нового фронта грозило бы Кремлю ответными ударами - в том числе и на собственной территории. Учитывая, сколько ресурсов и усилий Москва вложила в захват украинских территорий, она вряд ли станет рисковать потерей занятых там территорий.
Кроме того, НАТО за это время значительно укрепилось на северо-восточном фланге, в том числе за счет вступления Финляндии и Швеции. В этом году впервые в рамках весенних учений «Еж» в Эстонию будет переброшена британская усиленная бригада. В ближайшие годы ожидается и завершение строительства так называемого Балтийского защитного вала, который, по примеру так называемой линии Суровикина в России, может иметь серьезное оборонительное значение.
Не все считают заявления политиков стран Балтии и военных об угрозе обоснованными. Известный британский эксперт, специализирующийся на российской истории и политике, Марк Галеотти в одном из недавних выпусков своего подкаста «В сумерках Москвы» вновь скептически отнесся к военным предупреждениям, звучащим с нашей стороны.
В частности, он подверг критике теорию, согласно которой Россия в ближайшие годы может атаковать восточный фланг НАТО лишь для того, чтобы продемонстрировать, что альянс мертв. По его оценке, военная авантюра с целью поставить НАТО на место сопряжена для России с чрезмерно высокими рисками. В то же время он допустил, что может ошибаться, и подчеркнул, что понимает стремление приграничных стран готовиться к наихудшему сценарию.
Известный британский эксперт, специализирующийся на российской истории и политике, Марк Галеотти подверг критике теорию, согласно которой Россия в ближайшие годы может атаковать восточный фланг НАТО лишь для того, чтобы продемонстрировать, что альянс мертв
«Один из главных вопросов, который может задать себе Кремль, - зачем давать Европе время на перевооружение, пополнение запасов и организацию собственной обороны», - сказал недавно в интервью британской газете The Telegraph член парламентской комиссии по обороне Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия Эстонии).
«Мы должны быть готовы опережать события», - подчеркнул в марте командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило.
«Сегодня мы делаем больше, чтобы завтра чувствовать себя увереннее», - подтвердил в феврале Всевиов.
Если Россия все-таки проведет учения «Запад-2025» - не как в 2023 году только на бумаге, а с реальными демонстративными маневрами на территории Беларуси, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, - НАТО стоит взять пример со своего нового союзника Швеции и провести крупные ответные учения. Они могли бы одновременно служить операцией по наращиванию военного присутствия в регионе.
Отказ от такого шага стал бы отклонением от прежней тактики и дал бы России возможность посеять панику в регионе с помощью демонстрации военной силы. Особенно если учесть, что такие действия Москвы могут быть дополнительно усилены слухами о намерениях новой администрации США вывести часть войск из Европы.
Формально - антитеррористические учения, по сути - отработка масштабного наступления
«Запад» - серия стратегических учений России на западном направлении, проводимых в сотрудничестве с Беларусью. Масштабные учения под этим названием проводились еще в советское время, в период Холодной войны.
После распада Советского Союза первые учения с тем же названием прошли в 1999 году - на фоне операции НАТО в Косово и войны на Балканах. Как регулярную серию маневров учения «Запад» возродили в 2009 году.
По оценке аналитического центра RUSI, Россия стремилась извлечь уроки из войны с Грузией в 2008 году, повысить боеготовность своих вооруженных сил и продемонстрировать силу на западном направлении. Эта серия входит в ротационный цикл стратегических учений России и проводится поочередно с маневрами «Восток», «Центр» и «Кавказ».
Учения «Запад» часто официально подаются как антитеррористические, но, по данным разведок стран Балтии, на самом деле они отрабатывают сценарии крупной войны против стран НАТО.
Учения регулярно проходят при участии Беларуси, поэтому «Запад-2025», основная часть которого запланирована именно на ее территории, является скорее правилом, чем исключением.
По утверждению России, учения «Запад-2013» были посвящены борьбе с терроризмом в Беларуси. Однако, по оценке эстонской внешней разведки, в этих так называемых антитеррористических маневрах участвовало около 100 000 военнослужащих, в том числе примерно 10 000 из Беларуси. В рамках учений отрабатывались мобилизация и привлечение резервистов на белорусской территории.
Следующие крупные учения прошли в 2017 году на фоне обострившейся ситуации в сфере безопасности (после начала войны в Украине). Россия вновь официально заявила об участии около 12 700 человек, однако, по данным литовской разведки, только в Калининградском эксклаве в учениях участвовало больше военнослужащих, чем было указано, а общее число участников превышало заявленное многократно.
В своем отчете за 2022 год эстонская внешняя разведка указала, что в 2017 году в учениях участвовали 100 000 военных, а в 2021 году - уже 200 000.
По оценке внешней разведки, на учениях российские вооруженные силы отработали все этапы полномасштабной войны: от подавления цветной революции в Беларуси до остужения конфликта с применением ядерного оружия. Анализ, подготовленный Министерством обороны Латвии, также подтвердил, что сценарий учений включал двухэтапную операцию: сначала оборону, а затем масштабное контрнаступление, что, по сути, представляет собой наступательные действия против НАТО.