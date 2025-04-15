Фото Новым мэром Хельсинки станет сын иммигрантов из России

Сазонову совсем недавно исполнилось всего 32 года. Он родился в Хельсинки в 1993 году в семье ингерманландских репатриантов из Санкт-Петербурга.

«Мои родители переехали в Финляндию несколькими годами ранее как ингерманландские финны-репатрианты. Первой из членов моей семьи, которая приехала, была моя бабушка, Хильма Кииранен, которая уже жила в Финляндии во время войны, когда ингерманландцы были эвакуированы. Я был очень близок с бабушкой. Ее происхождение, жизненный опыт и мировоззрение оставили на мне сильный след», - рассказывает Сазонов о себе на своем персональном сайте.

Он получил финское гражданство в девятилетнем возрасте вместе с матерью. Тогда же он отказался от российского гражданства.

Сазонов с юности увлекался общественной работой. Он был председателем Союза учащихся старших классов финской средней школы в 2013 году и председателем Молодежной национальной коалиционной партии в 2016-2017 годах. С 2017 по 2019 год он работал специальным советником министра образования, а с 2020 по 2021 год занимал должность стратегического директора Национальной коалиционной партии.

Чтобы стать мэром Хельсинки Сазонову потребовалось всего 11 800 голосов избирателей. В Хельсинки проживает около 700 000 человек.

Мэр Хельсинки с 2025 года - Даниэль Сазонов. Фото: danielsazonov.fi

Сын бывших петербуржцев - не единственный представитель нацменьшинств, который пришел к власти по итогам этих выборов.

«В городских советах Хельсинки, Эспоо и Вантаа будет больше представителей с иммигрантскими корнями, чем раньше. Особенно заметные изменения происходят в Вантаа: в новом городском совете примерно каждый седьмой будущий депутат имеет иммигрантские корни. Многие из них впервые займут кресла депутатов горсовета», - уточняет Yle.

19 октября 2025 год в Эстонии состоятся выборы в собрания местных самоуправлений.

Если бы выборы в Эстонии прошли сейчас, то партия «​Отечество» выиграла бы по всей стране, а Центристская партия - в Таллинне, неделю назад сообщила социологическая служба Norstat.