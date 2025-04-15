По итогам муниципальных выборов в Финляндии мэром Хельсинки станет выходец из семьи российских иммигрантов Даниэль Сазонов. Ему всего тридцать два года.
В Финляндии состоялись муниципальные и региональные выборы. Максимальное количество голосов получили кандидаты от Социал-демократической партии (СДП) - 23% на муниципальных выборах и 22,5% на региональных, передает Yle.
Предыдущий премьер страны Санна Марин была представителем именно этой партии, пока на волне ухудшения отношений Запада и РФ к власти в Финляндии не пришли националисты.
Коалиционная партия стала второй - 21,9% на муниципальных выборах и 20,4% на региональных.
Партия «Истинные финны», возглавляющая правящую меньше двух лет коалицию, потерпела сокрушительное поражение, заняв лишь шестое место на этих выборах, отмечает Yle. Председатель этой партии Риикка Пурра заявила, что «Истинным финнам» следует лучше объяснять гражданам причины своих действий.
«Для правящих партий выборы оказались сложными. Коалиционная партия, "Истинные финны", Шведская народная партия и Христианские демократы провели сокращения и повысили налоги, чтобы сократить дефицит бюджета, что повлияло на результаты выборов, - уточняет финская пресса. - Весной партия защищала правительственные урезания бюджета, представила в парламенте сокращения услуг, затрагивающие защиту детей и уход за пожилыми. Также было решено сократить ночные дежурства в нескольких больницах, что стало дополнительным бременем для партии».
Председатель СДП Антти Линдтман отметил, что результаты выборов отражают желание финнов видеть перемены.
По итогам выборов новым мэром финской столицы станет иммигрант из России. Администрацию Хельсинки возглавит представитель коалиционеров Даниэль Сазонов, пишет Yle.
«Социал-демократическая партия чуть не вытеснила Коалиционную партию с позиции ведущей в Хельсинки. Обе политические силы получили одинаковое число мест в городском совете, но коалиционеры в целом набрали больше голосов. Мэром столицы станет представитель победивших коалиционеров - Даниэль Сазонов. Партия выигрывает муниципальные выборы в столице уже более 50 лет», - пишет издание.
Сазонову совсем недавно исполнилось всего 32 года. Он родился в Хельсинки в 1993 году в семье ингерманландских репатриантов из Санкт-Петербурга.
«Мои родители переехали в Финляндию несколькими годами ранее как ингерманландские финны-репатрианты. Первой из членов моей семьи, которая приехала, была моя бабушка, Хильма Кииранен, которая уже жила в Финляндии во время войны, когда ингерманландцы были эвакуированы. Я был очень близок с бабушкой. Ее происхождение, жизненный опыт и мировоззрение оставили на мне сильный след», - рассказывает Сазонов о себе на своем персональном сайте.
Он получил финское гражданство в девятилетнем возрасте вместе с матерью. Тогда же он отказался от российского гражданства.
Сазонов с юности увлекался общественной работой. Он был председателем Союза учащихся старших классов финской средней школы в 2013 году и председателем Молодежной национальной коалиционной партии в 2016-2017 годах. С 2017 по 2019 год он работал специальным советником министра образования, а с 2020 по 2021 год занимал должность стратегического директора Национальной коалиционной партии.
Чтобы стать мэром Хельсинки Сазонову потребовалось всего 11 800 голосов избирателей. В Хельсинки проживает около 700 000 человек.
Сын бывших петербуржцев - не единственный представитель нацменьшинств, который пришел к власти по итогам этих выборов.
«В городских советах Хельсинки, Эспоо и Вантаа будет больше представителей с иммигрантскими корнями, чем раньше. Особенно заметные изменения происходят в Вантаа: в новом городском совете примерно каждый седьмой будущий депутат имеет иммигрантские корни. Многие из них впервые займут кресла депутатов горсовета», - уточняет Yle.
19 октября 2025 год в Эстонии состоятся выборы в собрания местных самоуправлений.
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