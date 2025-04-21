Министерство образования и науки планирует с 1 сентября начать занятия в школах с 9 утра, а также отменить оценки за поведение и прилежание, заменив их ежегодным развивающим собеседованием. Что об этих изменениях думают жители Эстонии?
В Министерстве образования и науки подготовили проект постановления, который предусматривает, что, согласно общему правилу, с 1 сентября школьные занятия будут начинаться не в 8 утра, как раньше, а в 9.
Если, согласно действовавшему до сих пор порядку, занятия в школе начинались в 8 утра или позже, то новое постановление сдвигает начало занятий на 9 утра или позже. Однако в исключительном порядке, по предложению попечительского совета, занятия могут начинаться и раньше, но не ранее 8 утра.
Также Министерство образования планирует внести изменения в государственную учебную программу для основных школ, которая обязывает оценивать поведение и прилежание учеников не реже двух раз в год, заменив такие оценки ежегодным обсуждением в ходе развивающего собеседования
Новый подход акцентирует внимание на автономии и самоопределении учащихся, так как традиционная оценка поведения может быть субъективной и несправедливой.
Эльвира, ученица
Возможно, это позволит ученикам высыпаться, у них будет больше энергии. С другой стороны, есть ученики, которые живут далеко от школы, и они будут позже возвращаться домой. У них будет меньше времени на отдых или на прочие дела.
Я сама буду возвращаться позже, потому что моя школа находится далековато от моего дома. Думаю, что 8:30 - хорошее время для начала занятий.
На меня не повлияет отмена оценок за поведение и прилежание, потому что у меня всегда за это были хорошие оценки. Насчет остальных не уверена. Возможно, с одной стороны, это пойдет на пользу: на эти оценки будут меньше смотреть при поступлении в другие учебные заведения.
Думаю, что эти оценки не так важны. Например, некоторые учителя могут иметь предвзятое отношение к ученикам и занижать оценки.
Павел, массажист
Хорошо отношусь к сдвигу начала занятий. К 8 утра не всем удобно просыпаться, особенно тем, кому до школы далеко ехать. На меня это изменение никак не повлияет.
Думаю, рисков, связанных с этим изменением, нет. Что касается часа пик, то на него всегда будет нагрузка, сдвиг занятий на один час ни на что не повлияет.
Положительно отношусь к отмене оценок за поведение и прилежание. Оценивать поведение - это как-то странно. Если у ученика неподобающее поведение, то можно обратиться к родителям или к школьному психологу, а оценки за это ни к чему.
Максим, ученик
С одной стороны - можно будет выспаться. С другой стороны, будет меньше свободного времени днем. Ученики будут будут возвращаться домой часов в пять-шесть. Из-за этого останется мало свободного времени, будет сложнее делать домашние задания. По моему мнению, 8:15 - прекрасное время для начала занятий.
Для хулиганов отмена оценок за поведение и прилежание - это, скорее, хорошо. Для обычных тихонь нормально.
Сейчас очень распространено курение в школах. В нашей школе сняли двери в туалетах, учителя смотрят и проверяют. На самом деле, можно было даже сделать отдельную курилку для детей. Пусть родители сами решают, что делать с ними делать.
Хулиганам нужно делать выговоры. В школе должны быть камеры, чтобы можно было контролировать ситуацию.
Ученик
С одной стороны, это хорошо, что будет возможность выспаться. С другой, из-за того, что занятия перенесутся на час позже, еще больше времени будет затрачиваться на школу и не останется времени на домашние задания и хобби.
На меня это изменение очень сильно повлияет, потому что у меня и так поздно заканчиваются уроки. В некоторые дни я могу закончить учебу в полпятого. Поэтому мне не особо нравится идея переноса начала занятий. 8:00 - время, к которому уже все привыкли.
С поведением и прилежанием у меня все довольно хорошо, поэтому мне абсолютно без разницы, что отменят за них оценки.
В школах есть социальные работники и психологи, с которыми можно обсуждать проблемы. Если у ученика случаи хулиганства учащаются, то нужно тогда выносить какие-то решения учителям, что дальше делать с таким учащимся.
Надежда, медсестра
Я хорошо отношусь к переносу начала занятий на час позже: дети смогут подольше поспать. На первый взгляд, не вижу минусов, хотя, возможно, для некоторых родителей будет неудобно отправлять детей в школу. На меня не повлияет это изменение.
К отмене оценок за поведение и прилежание отношусь плохо. Нужно оценивать это, иначе ученики совсем не будут ни на что реагировать. Надо следить за дисциплиной, делать хулиганам замечания, вызывать родителей в школу, разговаривать с детьми. Иногда необходима помощь психолога.
Лев, ученик
Станет лучше, чем раньше, потому что можно подольше поспать. С другой стороны, занятия будут заканчиваться позже. Лично мне без разницы, когда будут начинаться занятия.
У меня в школе уже сейчас нет оценок за поведение и прилежание. Если плохо себя ведешь, то просто ставят замечание. Чтобы бороться с хулиганами и плохим поведением в школах, можно провести лекцию со специальным работником.
Артем, курьер
Будет лучше, если занятия будут начинаться с 9. Ученики будут высыпаться. Но, с другой стороны, учеба будет заканчиваться позже.
Отлично отношусь к отмене оценок за поведение и прилежание, потому что сам часто нарушал правила и получал плохие оценки из-за этого.
Надия, мастер по маникюру
К сдвигу начала занятий отношусь хорошо - ребенок сможет побольше поспать. Думаю, что у этой идеи нет рисков. Для меня это хорошее решение. Что касается неудобств с работой, пока сложно что-то сказать. Посмотрим. 9 утра - лучшее время для начала занятий, потому что для детей хорошо, когда они высыпаются.
К идее отменить оценки за поведение и прилежание тоже отношусь хорошо. Не вижу в этом минусов. Мне кажется, идет психологическое давление, когда за такое ставят оценки. Думаю, после отмены оценивания будет полегче.
Дисциплину в школе нужно поддерживать разговорами, подходя к ребенку с психологической точки зрения. Объяснять все ему, тогда ребенок будет больше понимать.