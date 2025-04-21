В Министерстве образования и науки подготовили проект постановления, который предусматривает, что, согласно общему правилу, с 1 сентября школьные занятия будут начинаться не в 8 утра, как раньше, а в 9.

Если, согласно действовавшему до сих пор порядку, занятия в школе начинались в 8 утра или позже, то новое постановление сдвигает начало занятий на 9 утра или позже. Однако в исключительном порядке, по предложению попечительского совета, занятия могут начинаться и раньше, но не ранее 8 утра.

Также Министерство образования планирует внести изменения в государственную учебную программу для основных школ, которая обязывает оценивать поведение и прилежание учеников не реже двух раз в год, заменив такие оценки ежегодным обсуждением в ходе развивающего собеседования

Новый подход акцентирует внимание на автономии и самоопределении учащихся, так как традиционная оценка поведения может быть субъективной и несправедливой.

Эльвира, ученица

Эльвира. Фото: Константин Седнев

Возможно, это позволит ученикам высыпаться, у них будет больше энергии. С другой стороны, есть ученики, которые живут далеко от школы, и они будут позже возвращаться домой. У них будет меньше времени на отдых или на прочие дела.

Я сама буду возвращаться позже, потому что моя школа находится далековато от моего дома. Думаю, что 8:30 - хорошее время для начала занятий.