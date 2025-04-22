«Русский мир» – трофей Нарвский танк встретился с крейсером «Москва» в Эстонском военном музее

Сбитые дроны российской армии, спасательный жилет с крейсера «Москва» и простреленные бронежилеты пехоты, фрагменты ракет, рации, чай «ЛДПР». русская водка и каска с иконкой на лбу. В Эстонском военном музее открылась временная экспозиция трофеев, которые бойцы ВСУ добыли в боях.
«Здесь у нас баня, которую наши солдаты использовали в Ираке», - указывая на переделанный под сауну грузовой контейнер, говорит сотрудник музея, проводящий журналиста Rus.Postimees по ангару на Вехема-теэ. Именно в этом ангаре хранятся крупные экспонаты Эстонского военного музея.
Но цель визита - оценка иных навыков очищения от грязи. Пройдя мимо советских бронированных армейских машин мы оказываемся между танком Т-34, который прибыл сюда из Нарвы в 2022 году и танком Т-72, который в том же году отправился на Киев, но был уничтожен и в 2023 году выставлялся на площади Вабадузе.
В пространстве между мертвой машиной советской армии и мертвой машиной армии РФ и разместилась экспозиция «Несокрушимый код. Трофеи украинских бойцов».
«Это боевая часть от ракеты "Точка-У". Это огнеметы оккупантов. А это мы проверяли качество их бронежилетов», - показывает некоторые трофеи начальник научно-исследовательского управления инновационных проектов, исследований вооружения противника и опыта эксплуатации вооружения и военной техники ВСУ полковник Сергей Бачурин.
Здесь и далее все слова представителя ВСУ переведены на русский язык с украинского, на котором он говорил.
«Большинство бронежилетов россиян просто некачественные. Пробиваются обычной пулей из АК-47, - показывает полковник дырки на металлических вставках из трофейных бронежилетов. - А здесь старинные советские аптечки со жгутами, которые рвутся при растягивании».
«Здесь форма бойца Росгвардии. Они же думали, что сразу смогут ввести полицейский режим на оккупированных территориях», - смотрим мы оба на красный берет сотрудника СОБР («специальный отряд быстрого реагирования» - подразделение Росгвардии, которое ранее состояло в подчинении МВД РФ, с советских времен эта структура называлась «внутренними войсками»).
Представленная на выставке форма российских военных разнообразна. Если говорить простым языком, одевали оккупантов во что придется. У одних были самые обыкновенные каски советской пехоты, у других - современные, с оберегами.
Сергей Бачурин демонстрирует иконку, прикрепленную прямо к каске.
На отдельной витрине выложены документы, которые остались от тех, кто пытался оккупировать Киев.
«Вот письма, которые для захватчиков заставляли писать школьников. Тут же журналы с подробными данными воинских соединений оккупантов. А вот карта Киевской области. И это обычная туристическая карта, которые продавались в Украине до войны!» - показывает полковник ВСУ уровень подготовки армии вторжения, которая захлебнулась в собственной крови весной 2022 года.
Организаторы выставки не забыли и о том, что представлял из себя досуг оккупантов. На отдельном столе лежит российский сухпаек, выставлена бутылка водки, а рядом - балалайка и расписной самовар.
«Неужели они с этим шли в бой? Это не прикол?» - уточняет корреспондент Rus.Postimees.
«Да. Это все подлинные вещи, которые от них остались. И балалайка, и самовар. Вообще водки у них с собой было много. Мы вытащили несколько танков, которые провалились под лед реки и утонули. Водка там была прямо в ящиках», - рассказывает Бачурин, уточняя, что пить это бойцы ВСУ не стали.
И их можно понять. На сохранившейся бутылке указано, что разлита она в Луганске: на предприятии, которого до оккупации не существовало.
Танки же пошли в дело, то есть в бой против оккупантов.
Там же были обнаружены одноразовые пакетики с чаем, на которых красуется аббревиатура известной российской партии, созданной еще поздним КГБ - ЛДПР. Чай ЛДПР у оккупантов был, а самого мечтателя мыть сапоги российских солдат в чужих водоемах тогда уже не было. Жириновский умер в апреле 2022 года, не приходя в сознание, из которого выпал еще до начала полномасштабного вторжения.
«Не дожил старик до того, о чем мечтал. Бог шельму метит», - заметил Бачурин.
Далее в отдельном углу сложены фрагменты оружия оккупантов, которое придумано, чтобы поражать цели издалека. Двигатели от различных беспилотников. Фрагмент ракеты «точка-У». Крыло и боевая часть от иранского «шахеда» с лукавой надписью «герань».
«Мы проверяли. Дроны типа "герань" все имеют иранские детали. Электронная начинка полностью китайская», - продолжает куратор выставки.
Отдельно мы остановились у чемодана со спутниковым телефоном, который должен работать через российскую спутниковую систему «Глонасс». Устройства для общения скорее похожи на советские полевые телефоны, чем на современные спутниковые девайсы. Тем не менее это работало, хотя и не слишком успешно. Набор имеет отчетливые следы от пуль.
«Это наглядный пример того, как устроена армия РФ. Эти наборы продавались в армию поставщиками по 5000 долларов за штуку. Мы это все разобрали на детали и проверили, сколько это стоит на самом деле. Получается в пределах 500 евро. И так у них все», - продолжает рассказывать секреты ВС РФ полковник ВСУ.
Отдельная ценность - предметы с борта крейсера «Москва». Того самого «русского военного корабля», который ушел на три буквы, то есть на дно. В экспозиции есть газовый баллон и спасательный жилет, которые остались на поверхности Черного моря после того, как ровно три года назад этот корабль окончательно исчез с радаров.
Смысл выставки - показать, как оно есть, тем, кто этого до сих пор не понимает.
«Мы хотим показать народам Европы, что Россия - действительно враг. Враг не только Украины. Враг всей Европы. К сожалению, многие до сих пор этого не понимают», - переходит к сверхзадаче проекта полковник Бачурин.
Выставка уже была показана в Бельгии, Венгрии, Германии, Австрии, Польше, Франции, Литве. Сейчас - Эстония. Но самая сильная реакция была в столицах, которые находятся далеко от границ РФ.
«Самая заинтересованная публика была в Брюсселе, в Париже и в Литве. В Польше тоже было много людей. Но я бы поставил Польшу по масштабам реакции на эти трофеи на четвертое место. Как я это объясняю? Это связано с историей. Там, где были россияне, где они своим сапогом прошли, там люди по-разному относятся к таким выставкам. И все равно большинство реакций - позитивные», - говорит полковник ВСУ.
Сергей Бачурин знает, как в Таллинне реагировали на сожженный танк Т-72, который был выставлен в центре города два года назад.
«К тому, что некоторые несли к танку цветы, я отношусь отрицательно. Но это ведь люди, которые воспитывались еще при Советском Союзе. Не думаю, что Советский Союз вернется. СССР больше не будет, а его люди остались. Но это не значит, что эта выставка не для них. Надо же как-то перестраивать это старое мировоззрение, объяснять, что СССР закончился, что Россия - агрессор. Я уверен, что это можно объяснить людям. Если не старшему поколению, то молодым точно. Но не той молодежи, с которой уже поработала нынешняя Москва. Впрочем, в конечном итоге это полезно для всех», - завершает свой рассказ полковник ВСУ, который совсем скоро вернется в Киев.
P.S.
- В чем ваша вера сейчас, спустя три года бессонных ночей и того ужаса, который не переживал никто, кроме украинцев?
- Віра моя - тільки в нашу Перемогу.
После Эстонии выставка будет показана в Латвии, Финляндии и других странах ЕС. График работы экспозиции можно найти на сайте Эстонского военного музея.