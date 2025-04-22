Представленная на выставке форма российских военных разнообразна. Если говорить простым языком, одевали оккупантов во что придется. У одних были самые обыкновенные каски советской пехоты, у других - современные, с оберегами.

Сергей Бачурин демонстрирует иконку, прикрепленную прямо к каске.

Экспонат выставки «Несокрушимый код. Трофеи украинских бойцов», Эстонский военный музей, апрель 2025 года. Фото: Ivan Skrjabin / Rus.Postimees

На отдельной витрине выложены документы, которые остались от тех, кто пытался оккупировать Киев.

«Вот письма, которые для захватчиков заставляли писать школьников. Тут же журналы с подробными данными воинских соединений оккупантов. А вот карта Киевской области. И это обычная туристическая карта, которые продавались в Украине до войны!» - показывает полковник ВСУ уровень подготовки армии вторжения, которая захлебнулась в собственной крови весной 2022 года.

Экспонаты выставки «Несокрушимый код. Трофеи украинских бойцов», Эстонский военный музей, апрель 2025 года. Фото: Ivan Skrjabin / Rus.Postimees

Организаторы выставки не забыли и о том, что представлял из себя досуг оккупантов. На отдельном столе лежит российский сухпаек, выставлена бутылка водки, а рядом - балалайка и расписной самовар.

«Неужели они с этим шли в бой? Это не прикол?» - уточняет корреспондент Rus.Postimees.

«Да. Это все подлинные вещи, которые от них остались. И балалайка, и самовар. Вообще водки у них с собой было много. Мы вытащили несколько танков, которые провалились под лед реки и утонули. Водка там была прямо в ящиках», - рассказывает Бачурин, уточняя, что пить это бойцы ВСУ не стали.