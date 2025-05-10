Каллас о визите Фицо в Москву: как можно стоять бок о бок с Путиным? Премьер-министр Словакии дал ответ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскритиковала премьер-министра Словакии Роберта Фицо за участие в параде в Москве. Она отметила, что глава словацкого правительства стоит на неправильной стороне истории.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, цитируя заявление Каллас во время ее визита во Львов. Она отметила, что не может понять поступок словацкого премьера, ведь накануне она призвала европейских лидеров не посещать парад ко Дню победы в Москве.
«Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, все европейские ценности, должны сегодня, в день Европы, быть в Украине, а не в Москве. Стоять бок о бок с тем, кто начал эту войну со всеми этими ненужными смертями, страдающими невинными людьми. Как ты можешь стоять бок о бок с этим человеком? Он (Фицо - прим. ред.) стоит на неправильной стороне истории», - заявила Каллас.
Фицо, в свою очередь, ответил Каллас на своей странице в Facebook: «Во-первых, я нахожусь в Москве для того, чтобы отдать дань уважения более чем 60 000 солдатам Красной армии, погибшим при освобождении Словакии. Мне не совсем понятно, какое отношение эти смелые люди имеют к текущей международной ситуации».
Он продолжил, что высокопоставленный чиновник Европейской комиссии не имеет никакого права критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке.
«В-третьих, я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой вы так интенсивно работаете. В-четвертых, я задаю вам вопрос: как вообще можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не должны встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них разные мнения?» - заключил он.
Напомним, что 8 мая Фицо выразил недовольство решением Эстонии закрыть свое воздушное пространство для тех, кто направлялся на парад 9 мая в Москву. По его словам, именно эстонцы испортили всю его праздничную программу в Москве.
В Министерстве иностранных дел Эстонии отреагировали на слова Фицо: «Эстония приняла решение, что воздушное пространство страны не может использоваться для VIP-рейсов, направляющихся на парад 9 мая или возвращающихся с него. В этом решении исключения не предусмотрены», - заявила представитель МИД Брита Кикас в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Роберта Фицо, который не смог попасть в Москву.
«Никто не будет указывать мне, куда ехать»
Еще в середине апреля Роберт Фицо резко отреагировал в соцсетях на предостережение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас воздержаться от визита в Москву 9 мая. «Предупреждение и угрозы госпожи Каллас - это проявление неуважения, и я протестую против них», - заявил он.
«Я поеду в Москву 9 мая. Является ли предостережение Каллас формой шантажа или заявлением о том, что по возвращении меня ждут неприятности? Я не знаю, но знаю одно: сейчас 2025-й год, а не 1939-й», - добавил Фицо.
Издание Euractiv сообщало, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла европейских лидеров от поездки в Москву 9 мая, где Кремль организует масштабные торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
После встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге Каллас заявила, что участие европейских лидеров в мероприятиях 9 мая в Москве совершенно не приветствуется.
Встреча Путина и Фицо
9 мая 2025 года Владимир Путин встретился с Робертом Фицо в Москве на праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин поблагодарил Фицо за участие в торжествах, несмотря на логистические препятствия, созданные рядом европейских стран.
Фицо отметил вклад Словакии в сохранение памяти о советских солдатах, упомянув реконструкцию кладбища Красной армии в Михаловце. Премьер-министр также поддержал идею установки памятника маршалу Коневу, связанного с Карпатско-Дуклинской операцией.
Фицо подчеркнул историческую значимость словацкого национального восстания 1944 года и подтвердил готовность своей страны продолжать работу по сохранению памятников советским воинам. Он также выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций и предупредил о возможном использовании Словакией права вето против новых энергетических ограничений в ЕС.
Словацкий премьер подчеркнул важность восстановления прагматичных двусторонних отношений с Россией, несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО. Фицо также выразил готовность поддерживать многосторонний диалог для урегулирования международных конфликтов.