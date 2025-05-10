Каллас о визите Фицо в Москву: как можно стоять бок о бок с Путиным? Премьер-министр Словакии дал ответ

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, цитируя заявление Каллас во время ее визита во Львов. Она отметила, что не может понять поступок словацкого премьера, ведь накануне она призвала европейских лидеров не посещать парад ко Дню победы в Москве.

«Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, все европейские ценности, должны сегодня, в день Европы, быть в Украине, а не в Москве. Стоять бок о бок с тем, кто начал эту войну со всеми этими ненужными смертями, страдающими невинными людьми. Как ты можешь стоять бок о бок с этим человеком? Он (Фицо - прим. ред.) стоит на неправильной стороне истории», - заявила Каллас.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прибывают на круглый стол в рамках саммита ЕС в Брюсселе, 20 марта 2025 года. Фото: Omar Havana/AP/Scanpix

Фицо, в свою очередь, ответил Каллас на своей странице в Facebook: «Во-первых, я нахожусь в Москве для того, чтобы отдать дань уважения более чем 60 000 солдатам Красной армии, погибшим при освобождении Словакии. Мне не совсем понятно, какое отношение эти смелые люди имеют к текущей международной ситуации».

Он продолжил, что высокопоставленный чиновник Европейской комиссии не имеет никакого права критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке.