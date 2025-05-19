ОПРОС НЕДЕЛИ «Лучше знать правду» и «Они мне уже надоели»: жители Эстонии о тревожных новостях и страхе войны

Если честно, я стараюсь не читать новости от политиков, потому что они мне уже надоели. Поэтому не могу прокомментировать, как именно они доносят информацию о безопасности страны.

Мне кажется, что информацию о национальной обороне нужно подавать открыто. Это даже хорошо, потому что люди могут подготовиться, и это постепенно становится нормой. Тогда это уже не пугает так сильно, как если бы внезапно откуда-то пришло неожиданное оповещение.

Но все равно это немного настораживает и становится страшно, даже если каждый день что-то видишь в новостях. Тем не менее сейчас я чувствую себя в Эстонии защищенной.

Александра

Александра. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Я проинформирована на тему обороны, потому что об этом говорят везде: и в новостях, и в соцсетях. Обычно я знаю заранее, примерно за месяц, если планируются какие-то учения. Конечно, такие новости вызывают тревогу, потому что я из Украины, и это по-своему воспринимается. Но я понимаю, что все это делается для того, чтобы проверить, как все работает, и, наверное, это делается во благо.

Конечно, излишняя паника в новостях есть. Особенно у тех, кто все это уже пережил. У нас, у украинцев, тоже все начиналось с таких проверок и оповещений, а потом… Ну, сами знаете, во что это вылилось.