ОПРОС НЕДЕЛИ «Лучше знать правду» и «Они мне уже надоели»: жители Эстонии о тревожных новостях и страхе войны

На фоне учений, звука сирен и новостей о наращивании боевых возможностей у многих жителей Эстонии усиливается тревога. Rus.Postimees решил выяснить, действительно ли информация о государственной безопасности сопровождается паникой? И нужно ли в таком случае говорить об этих темах открыто и честно?
14 мая в рамках учений Сил обороны Эстонии «Ёж» впервые была протестирована национальная система оповещения об угрозах EE-ALARM. Однако, как сообщается, лишь две трети сирен сработали вовремя, а некоторые SMS-оповещения пришли с задержкой.
На фоне этих событий журналист Микк Салу отметил тревожную тенденцию: несмотря на то, что Эстония активно увеличивает инвестиции в сферу обороны и укрепляет свою готовность к возможным угрозам, уровень доверия граждан к системе национальной безопасности остается низким. Люди чувствуют, что между реальными действиями государства и их восприятием существует разрыв.
По словам Салу, вместо чувства защищенности в обществе растет напряжение и недоверие. Каждый новый сбой, даже технический, воспринимается как сигнал о слабости системы. Тревога усиливается на фоне международной нестабильности и постоянного упоминания потенциальных угроз.
В результате даже те шаги, которые направлены на защиту, порой вызывают у людей обратный эффект, вместо уверенности приходит паника, особенно если информация о мерах не сопровождается четкой коммуникацией и доверием к их исполнению.
Ксения
Я уведомлена о новостях, касающихся безопасности, сирен и систем оповещения. Еще 14 мая мне друзья написали и напомнили о сиренах, мама тоже напомнила, пришло сообщение, и в газетах я видела все эти новости. После сообщений об убежищах или запасах еды я, честно говоря, не задумываюсь и ничего специально не делаю.
Я действительно чувствую тревогу, когда читаю новости о национальной обороне или об учениях. Когда что-то громкое происходит, ты сразу становишься настороженной. Кажется, что происходит что-то необычное и непривычное, и это слегка пугает.
Если честно, я стараюсь не читать новости от политиков, потому что они мне уже надоели. Поэтому не могу прокомментировать, как именно они доносят информацию о безопасности страны.
Мне кажется, что информацию о национальной обороне нужно подавать открыто. Это даже хорошо, потому что люди могут подготовиться, и это постепенно становится нормой. Тогда это уже не пугает так сильно, как если бы внезапно откуда-то пришло неожиданное оповещение.
Но все равно это немного настораживает и становится страшно, даже если каждый день что-то видишь в новостях. Тем не менее сейчас я чувствую себя в Эстонии защищенной.
Александра
Я проинформирована на тему обороны, потому что об этом говорят везде: и в новостях, и в соцсетях. Обычно я знаю заранее, примерно за месяц, если планируются какие-то учения. Конечно, такие новости вызывают тревогу, потому что я из Украины, и это по-своему воспринимается. Но я понимаю, что все это делается для того, чтобы проверить, как все работает, и, наверное, это делается во благо.
Конечно, излишняя паника в новостях есть. Особенно у тех, кто все это уже пережил. У нас, у украинцев, тоже все начиналось с таких проверок и оповещений, а потом… Ну, сами знаете, во что это вылилось.
Но не хочется думать о плохом. Будем надеяться, что все будет хорошо.
Я считаю, что все новости, связанные с национальной обороной, нужно подробно объяснять, зачем это делается, для чего. Тогда людям, наоборот, будет спокойнее.
Житель Таллинна, не назвавший своего имени
Новости об обороне и учениях меня лично не тревожат. Я думаю, что хорошо, что наши ресурсы проверяются и тестируются. Я не чувствую по этому поводу особого волнения.
Мне кажется, что новости о национальной безопасности и комментарии на эту тему просто обсуждаются, потому что в мире сейчас напряженная обстановка. Но у меня лично такого сильного беспокойства нет.
Кристийна
Я думаю, что новости о безопасности очень важны сейчас. Лучше подготовиться заранее, чем потом жалеть. Это, безусловно, необходимо.
Я очень хорошо осведомлена об убежищах, системах оповещения, например, СМС и других подобных способах. В нашем квартирном товариществе мы немного обсуждали, что нужно делать в экстренных ситуациях, и лично у меня тоже есть все необходимое: запас еды, воды и прочее.
У меня дома в запасе есть вода и такая еда, которую можно приготовить без электричества или газа, то есть все самое необходимое на случай чрезвычайной ситуации.
Я бы не сказала, что чувствую тревогу, когда слышу или читаю новости, касающиеся безопасности. Скорее, это осознанная настороженность. Я не ощущаю себя в прямой опасности. Я искренне верю в эстонское государство, армию и тех, кто принимает решения, которые касаются нашей национальной безопасности.
Я считаю, что говорить прямо - лучше для всех. Нет смысла приукрашивать или заворачивать такие темы в мягкую вату. Если вдруг действительно произойдет что-то серьезное, надеюсь, что нет, то людям будет проще, если с ними заранее говорят честно и открыто. Конечно, нужно подбирать слова, учитывать контекст, примеры, но в целом - откровенность важна. В общем, нужно говорить так, как есть.
Я хотела бы верить, что в случае реальной угрозы почувствую себя здесь защищенной. И действительно, я в это верю.
Екатерина
Я думаю, что новости об обороне и учениях не навязывают тревоги. По крайней мере, меня это не очень беспокоило. В любом случае, нужно быть информированным, поэтому нет, я не чувствую тревоги.
Лично я считаю, что всю информацию, связанную с обороной, нужно доносить до людей открыто, понятно и прямо, в широкие массы.
Александр
Нет, новости об учениях у меня не вызывают тревоги. Само по себе тестирование тех же сирен - это не повод для беспокойства. Наоборот, лучше быть подготовленным к реальным событиям.
А вот новости о национальной безопасности иногда могут вызывать волнение. Например, когда об этом говорит министр обороны, обсуждает полную эвакуацию, нападение другой страны. И это касается не только Эстонии, но и Финляндии, Швеции, Германии, Польши, Латвии, Литвы. Тогда, конечно, тревога появляется.
Я читаю не только местные новости, но и международные издания. Сейчас все очень быстро попадает в информационное поле, и за последние три года, пока идет война, я уже научился отличать, где действительно есть угроза, а где информация преувеличена или связана с чем-то другим.
Я считаю, что лучше знать правду, даже если она неприятная или болезненная. Потому что если что-то действительно произойдет, государство сможет сказать: «Мы предупреждали, мы готовились». И никто потом не скажет, что мы не знали или не были готовы. Это видно и на примере других стран, например, Украины.
В Эстонии я чувствую себя в безопасности.