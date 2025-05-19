«Шел с военными плечом к плечу»: священника РПЦ МП, который помогал оккупантам в Украине, похоронили с воинскими почестями недалеко от границы с Эстонией

Штатного военного священника РПЦ МП, иерея Антоний Савченко, погибшего в Украине 12 мая, похоронили в Псковской области недалеко от границ с Эстонией. Об этом сообщает и российская пропаганда и сайт Псковской епархии РПЦ МП.

Свой для военных

«Шел с военными плечом к плечу, поднимал боевой дух и спасал раненных, - рассказывает сюжет телеканала «Россия. Псков» (под санкциями ЕС с 2022 года - прим.ред.). - Отец Антоний погиб, совершая подвиг священника и подвиг воина».

«Возвращаясь сюда на краткие периоды в отпуска, он ежедневно и ежечасно думал и говорил про своих ребят, которые находятся там», - сказал на отпевании в главном псковском Троицком соборе настоятель воинского храма Александра Невского.

Обычно местных военных отпевают именно в храме Александра Невского, который находится рядом с 76-й дивизией ВДВ. Но на этот раз все прошло в центральном кафедральном соборе Пскова. Погибший священник числился его клириком; параллельно являясь настоятелем храма при воинской части разведчиков ГРУ в районе Пскова, который называется Промежицы.

VIP-гости

Специально на прощание приехал бывший псковский митрополит, а ныне глава РПЦ в Крыму, «духовник Путина» Тихон (Шевкунов). Шевкунов рассказал собравшимся в Троицком соборе, что священник Антоний Савченко, прежде чем погибнуть, якобы спас пять офицеров.

Митрополит Симферопольский и Крымский, бывший Псковский митрополит Тихон (Шевкунов) на отпевании военного священника РПЦ МП в Пскове, 18 мая 2025 года. Фото: сайт Псковской епархии РПЦ МП