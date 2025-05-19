«Шел с военными плечом к плечу»: священника РПЦ МП, который помогал оккупантам в Украине, похоронили с воинскими почестями недалеко от границы с Эстонией

Похоронить настоятеля храма при псковской воинской части военной разведки Минобороны (ГРУ), погибшего на войне в Украине, приехали как высокопоставленные чины Минобороны РФ так и крымский митрополит, он же «духовник Путина» Тихон (Шевкунов). Пропаганда РФ уже делает героя войны из священника, которого отпевали, стоя с автоматами Калашникова в руках.
Штатного военного священника РПЦ МП, иерея Антоний Савченко, погибшего в Украине 12 мая, похоронили в Псковской области недалеко от границ с Эстонией. Об этом сообщает и российская пропаганда и сайт Псковской епархии РПЦ МП.
Свой для военных
«Шел с военными плечом к плечу, поднимал боевой дух и спасал раненных, - рассказывает сюжет телеканала «Россия. Псков» (под санкциями ЕС с 2022 года - прим.ред.). - Отец Антоний погиб, совершая подвиг священника и подвиг воина».
«Возвращаясь сюда на краткие периоды в отпуска, он ежедневно и ежечасно думал и говорил про своих ребят, которые находятся там», - сказал на отпевании в главном псковском Троицком соборе настоятель воинского храма Александра Невского.
Обычно местных военных отпевают именно в храме Александра Невского, который находится рядом с 76-й дивизией ВДВ. Но на этот раз все прошло в центральном кафедральном соборе Пскова. Погибший священник числился его клириком; параллельно являясь настоятелем храма при воинской части разведчиков ГРУ в районе Пскова, который называется Промежицы.
VIP-гости
Специально на прощание приехал бывший псковский митрополит, а ныне глава РПЦ в Крыму, «духовник Путина» Тихон (Шевкунов). Шевкунов рассказал собравшимся в Троицком соборе, что священник Антоний Савченко, прежде чем погибнуть, якобы спас пять офицеров.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, стоя над гробом с телом, где лицо погибшего священника было накрыто тряпкой, рассказал, как Савченко после первого прилета снаряда оставался на ногах, несмотря на ранения, а потом стал выносить раненых офицеров из атакованного помещения.
«В этот момент прилетел еще снаряд. И наш отец своим телом накрыл раненого офицера. Осколки вонзились в священника, но человек был спасен. Он и те четверо раненых, вынесенных отцом Антонием, живы», - утверждал в своей речи Тихон.
Изначально российские СМИ утверждали, что военный священник РПЦ погиб от удара РСЗО HIMARS.
Канонизируют?
Наш источник в Псковской области, знакомый с принципами принятия решений местными светскими и церковными властями, полагает, что героическая история гибели Савченко, рассказанная Шевкуновым - это подготовка к созданию нового героя мученика, которого вполне возможно РПЦ МП канонизирует.
Предположение косвенно подтверждает тот факт, что на фотографиях с отпевания был замечен заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации (ГВПУ ВС РФ) Олег Веселков. ГВПУ ВС РФ - центральный военно-политический орган управления, осуществляющий военно-патриотическую работу в ВС РФ.
Именно Веселков является начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями. В ноябре 2024 года он сообщил, что Минобороны РФ ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Веселков утверждал, что командиры на войне «чувствуют необходимость работы священников с военнослужащими», и поэтому «сами просят о соответствующих помощниках».
В РПЦ не раз признавали факт нехватки священнослужителей в зоне боевых действий. В РПЦ отмечали, что для увеличения их числа необходимо ввести социальные льготы и гарантии. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, который должен приравнять военных священников РПЦ МП к ветеранам боевых действий.
Прощание со священником РПЦ, который погиб в зоне боевых действий, прошло с воинскими почестями. У гробы были выложены медали покойного священника. В почетном карауле прямо в Троицком соборе стояли люди с оружием, а гроб, по военной традиции украшенный государственным флагом, несли военнослужащие в форме.
Посмертно священник был удостоен ордена РПЦ князя Димитрий Донского первой степени и медали «За заслуги перед Псковской областью», которые прямо на отпевании вручили вдове Савченко - «матушке Серафиме».
Распаханные Выбуты
Похоронили Савченко за алтарем храма пророка Божия Илии в поселке Выбуты Псковского района. Именно здесь в 2014 году появились первые безымянные могилы военнослужащих 76-й дивизии ВДВ. Тогда Россия категорически отрицала участие своих военных в войне на Донбассе. В Выбутах хоронили, поскольку местное маленькое кладбище было тихим и безлюдным местом.
После начала полномасштабного вторжения счет цинковым гробам пошел на тысячи. В Выбутах был построен мемориал и новые могилы там теперь появляются регулярно под шум пропаганды о «героях», которыми в российских медиа предстают участники военной агрессии против Украины.
«Там сейчас только героических героев хоронят», - сказал нам местный житель о переменах в статусе погоста в деревне Выбуты.
Выбуты находятся в 60 километрах от погранперехода Лухамаа.
Священник ГРУ
«Почивший пастырь был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044», - сообщили в Псково-Печерском монастыре, где по неподтвержденным данным после выезда из Эстонии в настоящее время живет и работает митрополит Эстонской Православной Христианской Церкви (бывшая ЭПЦ МП) Евгений (Решетников)
ВЧ №64044 - это 2-я отдельная бригада спецназа ГРУ, которая базируется в псковском районе Промежицы и напрямую подчиняется Генштабу Минобороны РФ. Военнослужащие этой части принимают активное участие в агрессивной войне против Украины.
«О! Я его помню, он нам читал проповеди перед прыжками с парашютом и по церковным праздникам. У него отец был военным. Помню, как ему строили церквушку рядом с бригадой в Промежицах», - рассказал на условиях анонимности бывший военнослужащий этой части.
Бойцы части №64044 в начале полномасштабной войны атаковали Харьков, но не получив подкрепления, попали в окружение и были уничтожены после отказа сдаться в украинский плен. Об этом подробно писало издание The Insider.
Должность главного военного священника РПЦ МП была учреждена по решению патриарха Кирилла еще в 2023 году. Главным военным священником является митрополит Воронежский и Бутурлиновский Сергий.