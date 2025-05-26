Мусорный ветер Как Россия выдумывает дезертиров из Украины и сколько это стоит

Журналист Илья Шепелин. Фото: YouTube / ЗОМБОЯЩИК / Популярная политика

Не сработает?

Фейк о беглых дипломатах не сработает в Украине, уверен политтехнолог из Киева.

«В Украине все знают, может ли сбежать переводчик с переговоров. Не может. Потому что он работает в МИДе, у него престижная работа, он постоянно ездит за границу. Зачем ему куда-то убегать? Это ерунда и чушь. Поэтому обмануть в этом смысле, конечно, нельзя», - объясняет Михаил Шейтельман.

«Война идет четвертый год. Уже каждый человек отнес себя к конкретной группе. В Украине недавно был опрос общественного мнения, когда оценивался уровень доверия конкретным персонам. Там были и пророссийские спикеры вроде Бойко или Арестовича. Им доверяют лишь 7%. То есть остальные 93% в это не поверят. В начале войны было важно забрать себе как можно больше сторонников. И внутри Украины, естественно, работала разъяснительная компания. Это очень правильно, что внутри Украины каждый день, а иногда по два раза выступает лично президент с разъяснениями. Есть большой офис разъясняющих людей, телемарафон и так далее. Это сработало», - продолжает описывать информационные особенности современной Украины политтехнолог из Киева.

Что касается стран Балтии, где заметна потенциальная аудитория российской пропаганды, наши эксперты затруднились точно оценить степень эффективности кремлевской дезинформации здесь.