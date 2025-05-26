Мусорный ветер Как Россия выдумывает дезертиров из Украины и сколько это стоит

Конвейер российской пропаганды производит дезинформацию без остановки. Во время последних переговоров Украины и России в Стамбуле был распространен фейк о побеге двух украинских переводчиков. Эксперты Rus.Postimees рассказывают сколько стоит такая ложь, на кого она рассчитана и кто за ней стоит.
Известный пропагандист Владимир Мединский, которого Путин в свое время сделал министром культуры РФ, не так давно пытался запугивать членов украинской делегации рассказами о том, что Россия якобы способна воевать вечно.
Утомил
23 мая стало известно, что американские чиновники выступили против участия Мединского в переговорах по Украине, сообщил Bloomberg.
В это же время менее известные дезинформаторы Москвы начали убеждать мир в том, что убежать из Украины хотят даже члены ее переговорной делегации.
Фейк: рождение
«Украинская делегация понесла в Стамбуле небоевые потери во время переговоров на прошлой неделе. По информации CNN Türk, исчез переводчик министерства обороны Украины Олег Головко», - 19 мая сообщил пропагандистский российский телеканал «Царьград» (находится под санкциями ЕС с декабря 2023 года, принадлежит православному бизнесмену и непосредственному разжигателю войны в Украине Константину Малафееву).
«Предположительно, он с минимальным багажом отправился по земле, на перекладных в Болгарию и оттуда - во Францию. Ходят слухи, что компанию ему составил еще один "делегат" - помощник-секретарь Самойленко», - продолжается сообщение этого российского СМИ.
Эту же информацию несколькими днями ранее распространили многочисленные Z-блогеры и другие пропагандистские медиа Кремля.
Первый пост с фейком был опубликован в небольшом канале всего на две тысячи подписчиков, где публикуются антиукраинские посты, которые обычно набирают всего несколько сотен просмотров.
Но дальше идентичные публикации посыпались как снег на голову: практически одновременно вышли десятки постов. Суммарная аудитория первой волны растиражированного фейка превысила 600 тысяч пользователей.
Дальше - больше. Через несколько часов после вброса в Telegram можно было обнаружить более трехсот упоминаний «переводчика Головко» и его «побега».
Z-блогер и сотрудник ВГТРК (телеканал «Россия» с 2022 года находится под санкциями ЕС) Александр Сладков в своем канале написал, что «переводчик дал деру». Другой известный пропагандист Юрий Котенок заявил, что эта новость - «маркер» положения дел в Украине.
«Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке все действительно очень и очень плохо. Будущего нет. Страны нет», - размечтался Котенок.
В некоторых публикациях с этой дезинформацией утверждается, что цель побега - избежать мобилизации.
Фейк: кино
Некоторые посты сопровождает видеоролик. Под тревожную музыку в кадре, где в углу отчетливо виден логотип телеканала CNN Türk, на фоне фотографий с лицами участников переговоров и титров появляется фотография с лицом якобы того самого переводчика Олега Головко. Проверить, кто на самом деле изображен на фото, невозможно. Фото заретушировано.
В открытых источниках найти упоминания о «переводчике Головко» или о «помощнике-секретаре Самойленко», которые как-либо связаны с МИД Украины или другими государственными структурами Киева, нам не удалось.
Авторы фейка допустили одну существенную ошибку. Логотип телеканала они разместили на черном фоне. Настоящий CNN Türk размещает свой логотип на прозрачном фоне.
Вскоре телеканал опроверг существование такого сюжета.
«"Вот Так" связался с двумя сотрудниками телеканала CNN Türk - оба подтвердили, что ролик, распространяемый пропагандистами, не имеет отношения к их телекомпании», - сообщило польское издание «Вот Так».
Опровержение из Киева
«На самом деле эта история не имеет ничего общего с реальностью. Нет ни одного подтверждения факта такого "побега". Подобные фейки о якобы исчезновении технических сотрудников украинских делегаций за рубежом, в частности, переводчиков, российская пропаганда распространяет уже не впервые. Например, в январе этого года российские ресурсы распространяли фейковое видео о якобы побеге 12 членов различных украинских делегаций за границей. Фейк о "пропаже помощника переводчика украинской делегации" также распространялся в марте после переговоров в Саудовской Аравии», - прокомментировали ситуацию в Центре противодействия дезинформации СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины).
В СНБО отмечают, что использование сфальсифицированных видео, публикуемых под брендами известных медиа и организаций, уже стало классическим методом, к которому часто прибегают российские пропагандисты.
«Цель таких вбросов - дискредитация Украины на международной арене, а также снижение доверия к представителям украинской власти внутри страны. Подобные информационные атаки направлены на подрыв дипломатических усилий Украины по достижению мира», - завершается сообщение Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Эксперты о качестве фейка
«На самом деле, это качественный фейк, если брать чисто креативную составляющую. Я не про полезность или эффективность, а исключительно по уровню креатива. Изобретательные», - в первом приближении комментирует эту историю политтехнолог из Киева Михаил Шейтельман.
«Так работают, когда свою аудиторию оценивают очень невысоко. Дескать, им и так сойдет, схавают», - не согласен с коллегой политэмигрант, политолог Аббас Галлямов. В свое время этот специалист по работе с информацией для массового потребления лично писал тексты выступлений Путина.
Журналист Илья Шепелин, который ежедневно анализирует российскую пропаганду и еженедельно ведет передачу ЗОМБОЯЩИК на Youtube, не стал оценивать качество фейка про беглых дипломатов, потому что он это все уже видел. И не раз.
«Уже была точно такая же новость, что член делегации сразу после предыдущих переговоров убежал якобы в Париж. Подобные вбросы происходят каждый день. Иногда могут быть в виде "новостей", иногда могут быть картинки, которые подделаны под обложки западных изданий. Очень частая история - это обложки Charlie Hebdo, известного во Франции своими карикатурами. Чуть ли не каждый день в России рисуются альтернативные обложки», - говорит Шепелин.
«Допустим, на французской обложке выходит карикатура на Путина: едет на танке упрямо в яму. И появляется точно такая же картинка, с точно такой же датой, только вместо Путина в танке сидит Зеленский, с каким-нибудь таким носом, как из карикатур нацистской Германии на евреев. Разумеется, среднестатистический пользователь не полезет на сайт Charlie Hebdo, чтобы проверять. А если, допустим, на него эта картинка свалилась из трех разных Telegram-каналов, которые могут быть участниками одной сетки, тогда вообще вопросов не должно оставаться», - приводит журналист пример работы дезинформаторов.
Пропаганда при этом использует реальные жизненные ситуации.
«Такие материалы должны более-менее соответствовать картине мира той аудитории, на которую они рассчитаны. Поэтому там есть и фейковые новости, но есть и вещи, которые реально существуют. Действительно же в Украине существует проблема, что люди призывного возраста просто так страну покинуть не могут», - продолжает автор ЗОМБОЯЩИКА.
Не сработает?
Фейк о беглых дипломатах не сработает в Украине, уверен политтехнолог из Киева.
«В Украине все знают, может ли сбежать переводчик с переговоров. Не может. Потому что он работает в МИДе, у него престижная работа, он постоянно ездит за границу. Зачем ему куда-то убегать? Это ерунда и чушь. Поэтому обмануть в этом смысле, конечно, нельзя», - объясняет Михаил Шейтельман.
«Война идет четвертый год. Уже каждый человек отнес себя к конкретной группе. В Украине недавно был опрос общественного мнения, когда оценивался уровень доверия конкретным персонам. Там были и пророссийские спикеры вроде Бойко или Арестовича. Им доверяют лишь 7%. То есть остальные 93% в это не поверят. В начале войны было важно забрать себе как можно больше сторонников. И внутри Украины, естественно, работала разъяснительная компания. Это очень правильно, что внутри Украины каждый день, а иногда по два раза выступает лично президент с разъяснениями. Есть большой офис разъясняющих людей, телемарафон и так далее. Это сработало», - продолжает описывать информационные особенности современной Украины политтехнолог из Киева.
Что касается стран Балтии, где заметна потенциальная аудитория российской пропаганды, наши эксперты затруднились точно оценить степень эффективности кремлевской дезинформации здесь.
«Я знаю в Латвии расклад среди русскоязычного населения. Там примерно половина являются большими противниками России. И чуть меньше половины находятся в российском информационном поле и являются скорее сторонниками. Меньше половины. В начале войны в 2022 году так не было. Так стало в результате полномасштабной войны. И эти условные 40% русскоязычных Латвии, которые покрыты русскими новостями, живут в этом русском новостном поле, верят россиянам, конечно, им нравится такая новость. Им ее и сообщили как подтверждение их представлений о реальности», - лишь отметил Михаил Шейтельман.
Проблема фейков в том, что их очень много, и те, кто предрасположен к восприятию подобной дезинформации, пересылают это своим знакомым.
«Поэтому, в общем, это работает. Опровергать это все становится довольно скучно, потому что очень однообразно. Я не имею в виду фактчекеров. Но и они своей аудитории ничего нового не расскажут, разоблачая повтор того, что уже было разоблачено. А информация о разоблачении как правило не доходит до потребителей фейков. Там, где появился фейк, его опровержение не появится», - объясняет Шепелин перенос в интернет старинного кремлевского метода «закидать трупами».
Искусственный интеллект в этом плане играет только на руку создателям дезинформации.
«Теперь можно просто тоннами генерировать такой контент и заливать его в разные Telegram-каналы. Можно сделать так, чтобы он сам по себе дальше распространялся. И когда такие штуки залетают в иностранную среду, в сообщество, где есть скепсис, например, в вопросе поддержки Украины, фейк может быть воспринят как соответствующий картине мира читателя», - указывает эксперт по российской пропаганде на негативную сторону прогресса.
Фейки внутри ИИ
В прежних сериях «Мусорного ветра» Rus.Postimees рассказывал, как Кремлю удалось проникнуть в популярные ныне чат-боты. ChatGPT, Gemini и другие ИИ-платформы активно используют ресурсы с российской пропагандой и дезинформацией.
Ранее исследователи из проекта «Блокировщик ботов» нашли фейковые копии целого ряда известных медиа: The Washington Post, Fox News, Der Spiegel, Die Welt, Süddeutsche Zeitung и др.
Фейки от имени поддельных СМИ как правило активно распространяются в соцсети X (Твиттер) с помощью обширной сети аккаунтов-ботов, что увеличивает число просмотров дезинформации с нескольких тысяч до миллионов.
Маскировка под реальные СМИ может сработать даже в Украине, отмечает Михаил Шейтельман.
«Этот фейк не для того, чтобы какую-то новую аудиторию к себе привлечь, потому что новая аудитория на четвертый год войны просто не поверит в это. Вот если бы это было написано в Washington Post и потом расходилось от имени WP, то и в Украине бы поверили многие. Потому что для них WP - достоверный источник», - отмечает политтехнолог.
Кто за этим стоит
«Этим занимаются фабрики, которые, скорее всего, находятся в России. Пропаганде важно поддерживать нужный градус ежедневно. Нужно бомбардировать сознание аудитории постоянно, даже когда нет реальных новостей, подходящих для такой доработки. Поэтому появляются откровенные фейки, придуманные той или иной фабрикой», - рассказывает Шепелин.
«Во время Второй мировой войны были такие художники-карикатуристы "Кукрыниксы". Они рисовали карикатуры не для немцев, а для советских граждан, которые и так знали, что немцы - фашисты, убийцы и так далее. Но нужна была ежедневная карикатура. Постоянное напоминание о том, какие они извращенцы больные и так далее. Также и сейчас. Нужно постоянное, ежедневное подтверждение. Естественно, как только россияне совершают преступления очередные, я своим читателям об этом сообщаю. Важно напоминать людям, кто они, на чьей они стороне», - подхватывает мысль журналиста Шепелина политтехнолог Шейтельман.
«Это может быть операцией Громова (первый заместитель главы администрации президента РФ, бывший пресс-секретарь Путина - прим.ред.), или Кириенко (замглавы АП - прим.ред.) или кого-то из ФСБ. Там тоже есть подразделения, занимающиеся работой в информационном поле: например, департамент по защите конституционного строя или военная контрразведка», - подтверждает политолог Аббас Галлямов децентрализацию управления потоками лжи.
«Имена конкретных кураторов этой работы я не знаю. Но таких фабрик в целом около десятка. Есть еще мелкие исполнители, региональные. Всем известна так называемая фабрика Кристины Потупчик (начинала как активистка прокремлевского движения «Наши» - прим.ред.), которая связывает сетку Telegram-каналов. Ее ресурсы более-менее одно и то же распространяют».
«В России за это отвечает Администрация президента. Это вотчина Сергея Кириенко, под которым работает целая разветвленная структура, отделы по работе с разного рода экспертами, с разного рода медиа и так далее», - утверждает политтехнолог Шейтельман.
Сколько это стоит
Есть Telegram-каналы, которые зарабатывают исключительно на том, что у них есть контракты с фондами при администрации президента России, говорит Илья Шепелин.
«Им иногда присылают то, что они просто должны опубликовать. Столько-то новостей в месяц. Как договорятся. Большая система. Это не то, чтобы кому-то в голову взбрела мысль создать выдуманную новость, которая потом сама по себе распространится. Эти фабрики оплачиваются большими деньгами. Это целые экосистемы, накачанные десятками или даже сотнями миллиардов рублей», - рассказывает автор ЗОМБОЯЩИКА.
Михаил Шейтельман, рассказывая о себестоимости этого зла, возвращается к фейку про беглых дипломатов.
«Это очень дешевая история. Если вам нужно именно такого качества новость показать людям, новость без публикации в реальном СМИ, то это стоит 1 цент за показ. Соответственно, миллион человек - это 10 тысяч долларов. Это считается недорого. Можно сказать - очень дешево. Это вообще не деньги в этом бизнесе», - категоричен украинский политтехнолог.
«А фейки со ссылкой на реальные СМИ стоят намного дороже. Чтобы фейк напечатало известное издание, нужны годы работы. Это стоит уже десятки миллионов долларов, а не десятки тысяч. Это долгое внедрение фейковых экспертов», - утверждает Шейтельман.
В качестве примера наш собеседник из Киева назвал лишь одну, но очень известную фамилию.
«Кстати, у Москвы есть целая сеть фейковых университетов в Соединенных Штатах Америки. Один из них, например, представляет Познер. Университет существует. Он зарегистрирован как университет, но там нет студентов. Что уже не важно для приписки к имени "эксперта", слова которого будут подавать так: «Американский Университет заявил».