Глава Ryanair резко раскритиковал украинские аэропорты

По словам О’Лири, Ryanair может перевезти до пяти миллионов пассажиров из Украины и в Украину уже в первый год после заключения мирного договора, а во второй год - и вовсе до десяти миллионов.

Однако, если авиакомпании не будут предоставлены значительные скидки по аэропортовым сборам, аналогичные тем, которые Ryanair традиционно получает от других европейских аэропортов, эти показатели могут упасть до одного миллиона пассажиров в первый год и трех миллионов - во второй.

«Мы разочарованы реакцией украинских аэропортов. Фактически, они отказываются идти нам навстречу», - заявил О’Лири в ходе общения с аналитиками, посвященного публикации финансовых результатов авиакомпании за год.

Он подчеркнул, что руководство украинских аэропортов «должно срочно договориться с ними, если они действительно хотят радикального роста и восстановления экономики Украины».

«Получение сверхприбыли за счет пустующих аэропортов - это не лучший путь», - добавил он.

По словам О’Лири, после окончания войны Ryanair может выполнять рейсы из украинских аэропортов, в том числе из Киева и Львова, примерно в 30 европейских городов. Полеты из аэропорта Одессы будут зависеть от состояния его взлетно-посадочной полосы.