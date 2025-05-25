В последнее время Россия демонстрирует угрожающее поведение на море и в воздухе, кроме того, страна создает огромную концентрацию войск вблизи восточной границы, пишет Yle.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что активность России на Балтийском море заметно увеличилась, что усиливает напряженность в регионе.
«Российское военное присутствие в регионе было заметно всегда, но новой чертой стало то, что Россия защищает танкеры своего теневого флота в узком проходе Финского залива. Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность», – заявил Хяккянен.
Но, по словам министра, непосредственной опасности для Финляндии нет, а безопасность поддерживают тесная связь с союзниками по НАТО и с администрацией Трампа.
Накануне, 23 мая, Минобороны Финляндии сообщило, что два российских военных самолета нарушили воздушное пространство страны у побережья Порвоо. Пограничная охрана Финского залива написала в соцсети X, что начала предварительное расследование по этому инциденту.
Напомним, что еще ранее, 14 мая, эстонские военные предприняли попытку остановить танкер Jaguar, входящий в теневой флот России. Судно не подчинилось приказам и покинуло экономическую зону Эстонии. В операции участвовали корабли, вертолеты и самолеты Сил обороны Эстонии. Россия в свою очередь направила истребитель Су-30.