Таллиннские спортсмены могут помочь россиянам убежать из путинской армии

«7 июня «Бегите лесом 3.0» в Таллинне. В прошлом году было много зарегистрированных, но группа так и не набралась. В этот раз у нас есть координатор, собираются единомышленники и бегут против насильственного призыва, облав и скрытой мобилизации - присоединяйтесь!», - гласит анонс забега в Telegram-канале движения «Идите лесом».

Кто это такие «Идите лесом» помогает российским военным избежать участия в войне, которую в 2022 году развязал Владимир Путин. О том, как устроен проект, в 2023 году Rus.Postimees рассказывал один из его организаторов Иван Чувиляев.

«Можно бежать, можно идти пешком, с собакой, с коляской или просто пройти дистанцию с друзьями. Сбор - 10:45. Старт - 11:00», - объясняют организаторы различные варианты участия в благотворительном забеге, публикуя точку сбора участников и варианты беговых маршрутов в специализированном приложении Strava: карта маршрута в 5 километров и карта маршрута в 10 километров.

Эмблема движения «Идите лесом» с анонсом благотворительного забега, который пройдет в Таллинне 7 июня 2025 года. Фото: iditelesombase.org

Как принять участие?

«Заполните анкету по ссылке, оплатите слот (20 €), и мы отправим вам письмо с подтверждением регистрации и всеми подробностями. Если вы не можете участвовать - подарите слот другу-бегуну. Так тоже можно. Каждый слот - это помощь, которую мы оказываем каждый день. 20 € -это консультация пятерым призывникам, которые не хотят идти в армию. Вы бежите - а пятеро получают помощь», - объясняют смысл благотворительного забега в движении «Идите лесом».