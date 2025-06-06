Таллиннские спортсмены могут помочь россиянам убежать из путинской армии

Благотворительный забег «Бегите лесом» пройдет 7 июня в столице Эстонии. Все, кто любит бег и готов оказать помощь тем, кто помогает дезертирам из армии РФ, могут поддержать правозащитников движения «Идите лесом».
«7 июня «Бегите лесом 3.0» в Таллинне. В прошлом году было много зарегистрированных, но группа так и не набралась. В этот раз у нас есть координатор, собираются единомышленники и бегут против насильственного призыва, облав и скрытой мобилизации - присоединяйтесь!», - гласит анонс забега в Telegram-канале движения «Идите лесом».
Кто это такие
«Идите лесом» помогает российским военным избежать участия в войне, которую в 2022 году развязал Владимир Путин. О том, как устроен проект, в 2023 году Rus.Postimees рассказывал один из его организаторов Иван Чувиляев.
«Можно бежать, можно идти пешком, с собакой, с коляской или просто пройти дистанцию с друзьями. Сбор - 10:45. Старт - 11:00», - объясняют организаторы различные варианты участия в благотворительном забеге, публикуя точку сбора участников и варианты беговых маршрутов в специализированном приложении Strava: карта маршрута в 5 километров и карта маршрута в 10 километров.
Как принять участие?
«Заполните анкету по ссылке, оплатите слот (20 €), и мы отправим вам письмо с подтверждением регистрации и всеми подробностями. Если вы не можете участвовать - подарите слот другу-бегуну. Так тоже можно. Каждый слот - это помощь, которую мы оказываем каждый день. 20 € -это консультация пятерым призывникам, которые не хотят идти в армию. Вы бежите - а пятеро получают помощь», - объясняют смысл благотворительного забега в движении «Идите лесом».
После забега каждый участник получит грамоту с благодарностью, а через месяц - отчет о том, на что пошли собранные средства.
Аналогичные забеги пройдут во многих городах мира. Все маршруты опубликованы в Telegram-канале «Идите лесом».
4 июня мы опубликовали интервью с одним из тех, кому помогли правозащитники «Идите лесом». 26-летний россиянин рассказал, почему он оказался в армии, как ему удалось избежать смерти, а потом скрыться из поля зрения российского государства.
С начала полномасштабного вторжения в Украину из армии РФ дезертировали как минимум 49 000 солдат и офицеров, ранее сообщило издание «Важные истории» после анализа доступных данных.
«Эти 49 000 имен - это очень приблизительная цифра. Это сумма только тех, кто в розыске. На самом деле дезертиров намного больше. В розыске очень небольшая их доля, потому что в розыск их объявляют с большим скрипом (представитель «Идите лесом» указывал на это еще в 2023 году в интервью Rus.Postimees - прим.ред.)», - сказал нам координатор «Идите лесом» Иван Чувиляев.
«Уехать из РФ готовы примерно 30% дезертиров. Просто потому, что для них нет другого варианта. Если же не уезжают, их рано, или поздно могут поймать. Эти риски велики. Тем не менее 70% дезертиров остаются в России. Последние девять месяцев ситуация с дезертирами ровная. Каждый месяц их много. И их приток не прекращается», - уточнил Чувиляев.
С октября 2022 года, когда движение «Идите лесом» появилось, помощь в побеге из ВС РФ была оказана 1 973 российским военнослужащим. 789 человека смогли дезертировать и уехать из РФ (40%), а 1 184 дезертира смогли спрятаться на территории РФ (60%).