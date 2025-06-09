«Обнищание людей не должно становиться стандартом»: в Партии правых призвали отказаться от повышения НСО

В Партии правых призывает правительство остановить планируемое повышение налога с оборота – для этого еще есть время.

«Если продуктовая корзина дорожает, а налоговая нагрузка растет, сильнее всего страдают те, чьих доходов и так едва хватает на покрытие жизненных расходов. Оставлять их без поддержки не только экономически недальновидно, но и несет угрозу внутренней стабильности Эстонии», – отметил член правления Партии правых Андрус Каарельсон.

Один из самых известных предпринимателей Эстонии Олег Гроссь недавно заявил в газете Sakala, что основная причина быстрой инфляции в стране – политика постоянного повышения налогов.

«Во время экономического спада нельзя поднимать налоги», – подчеркнул он. Председатель совета Союза работодателей Айн Хансшмидт также предупреждал: «Эстония не переживет новую волну роста налогов».

Партия правых призывает правительство прислушаться к работодателям и предпринимателям и отказаться от повышения НСО.

«У нас еще есть пара недель, чтобы это остановить. Правительство может сделать это быстро и безболезненно – нужна лишь политическая воля», – подчеркнул Каарельсон.

В Партии правых считают, что, если власть не откажется от повышения, нас ждет новый виток инфляции. Экономисты прогнозируют, что повышение НСО приведет к росту цен до 1,7%. Ожидается и повышение зарплат, но их рост не компенсирует подорожание.

«Это безответственное государственное управление: обнищание людей не должно становиться стандартом для Эстонии», – подчеркнул он. Падение уровня жизни усиливает недовольство, и страна может оказаться в ситуации, когда под угрозой окажется уже внутренняя устойчивость.

«Если у правительства нет понимания, как управлять государством в условиях кризиса, это значит, что оно не способно руководить», – отметил Каарельсон.

Чтобы решить проблему, Партия правых разработала собственный План государственного управления, внедрение которого поможет остановить обнищание и создать условия для нового роста благосостояния.