Telegram под контролем ФСБ? Расследователи нашли следы сотрудничества

Telegram Павла Дурова связан с ФСБ России. Так считают расследователи «Важных историй». Они утверждают, что за инфраструктуру мессенджера отвечают компании, обслуживающие и секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами. Эксперты Rus.Postimees, изучив данные расследователей, заявили о недостаточности доказательств для однозначных выводов.
Rus.Postimees изучил фактуру коллег из издания «Важные истории», чья работа ранее помогла узнать имена жителей стран Балтии, которые вербовались на войну. А опрошенные нами эксперты оценили состоятельность доказательств совместной работы Павла Дурова и ФСБ.