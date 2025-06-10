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Telegram под контролем ФСБ? Расследователи нашли следы сотрудничества

Пока журналисты-расследователи ищут доказательства связей создателя Telegram Павла Дурова с ФСБ, сам владелец одного из самых популярных мессенджеров живет светской жизнью. Каннский кинофестиваль, Франция, май 2025 года.

Telegram Павла Дурова связан с ФСБ России. Так считают расследователи «Важных историй». Они утверждают, что за инфраструктуру мессенджера отвечают компании, обслуживающие и секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами. Эксперты Rus.Postimees, изучив данные расследователей, заявили о недостаточности доказательств для однозначных выводов.

Rus.Postimees изучил фактуру коллег из издания «Важные истории», чья работа ранее помогла узнать имена жителей стран Балтии, которые вербовались на войну. А опрошенные нами эксперты оценили состоятельность доказательств совместной работы Павла Дурова и ФСБ.

Вопрос о том, безопасен ли Telegram с точки зрения конфиденциальности пользователей и информации, передающейся через него, стоит уже не первый год. Так или иначе, мессенджер с более чем миллиардом активных пользователей давно стал новостной платформой и для независимых СМИ, и для пропаганды. А еще - это значительный, если не единственный метод обмена тактической и стратегической информацией для российской армии. 

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