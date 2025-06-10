Telegram под контролем ФСБ? Расследователи нашли следы сотрудничества

Вопрос о том, безопасен ли Telegram с точки зрения конфиденциальности пользователей и информации, передающейся через него, стоит уже не первый год. Так или иначе, мессенджер с более чем миллиардом активных пользователей давно стал новостной платформой и для независимых СМИ, и для пропаганды. А еще - это значительный, если не единственный метод обмена тактической и стратегической информацией для российской армии.