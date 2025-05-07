Уроженец Эстонии, оказавшийся в списке наемников ВС РФ, вышел на связь с Rus.Postimees. Сергей Земляной отрицает свой контракт с российской армией, но признает, что был в вербовочном пункте в Москве и что общается с другими наемниками армии России. Мы публикуем его объяснения без купюр. Наши источники, ранее сообщившие подробности биографии уроженца Пярну, в эти объяснения не верят.

2 мая мы опубликовали имена предполагаемых наемников ВС РФ из базы данных правительства Москвы, которые связаны с Эстонией, Латвией и Литвой. Информацию нам предоставили коллеги из издания «Важные истории». Им удалось найти 1500 иностранцев в списках вербовочного пункта российской столицы. Эстония там представлена одним именем - Сергей Земляной, 1987-го года рождения.