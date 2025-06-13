Эстонский фильм-призер Каннского кинофестиваля бесплатно покажут в Таллинне

13 июня все желающие смогут бесплатно увидеть в кинотеатре Sõprusфильм Winter in Мarch, который стал призером недавнего Каннского кинофестиваля.
«Вы можете увидеть "Зиму в марте" сегодня в кинотеатре Sõprus среди других дипломных фильмов. Так что, если хотите посмотреть фильм, приходите. Показы будут с бесплатным входом. С 17:00 до 19:00. Мой фильм будет самым последним в программе, так что те, кто работает, еще успеют», - написала в Facebook автор фильма Наталья Мирзоян.
«Ждем вас на показе бакалаврских и магистерских работ студентов-аниматоров Эстонской академии художеств TASE Anima '25, который состоится 13 июня, - сказано на сайте кинотеатра. - TASE - ежегодное крупное мероприятие Эстонской академии художеств, посвященное выставке выпускных работ, на которой факультеты архитектуры, дизайна, художественной культуры и свободных искусств представляют магистерские работы этого года, а также избранные бакалаврские работы и портфолио».
Rus.Postimees опубликовал большое интервью с режиссером Натальей Мирзоян еще до того, как ее работа была удостоена награды в Каннах.
«Мне кажется, что это важный фильм для всех, кто хоть как-то сохранил человечность в этом ужасном мире. Но при этом, когда читаешь новости, видишь, как бомбят Киев, ну какие вообще могут быть Канны и его "красные дорожки"… Мне, правда, не то, чтобы сильно радостно. Конечно, я радуюсь, что люди увидят фильм. Надеюсь, что у многих он отзовется внутри. Что это привлечет внимание, в том числе к тому, что до сих пор продолжается эта война. И ее не в силах остановить - и не только русские не в силах, но и вообще весь мир», - говорила режиссер полтора месяца назад.
«Winter in Мarch - анимационный короткометражный фильм, снятый в технике покадровой анимации. Фильм рассказывает о беспомощности перед лицом репрессивного государства и основан на реальных событиях», - лаконично представлен на своей Facebook-странице этот фильм, созданный в Таллинне.