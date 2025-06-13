Эстонский фильм-призер Каннского кинофестиваля бесплатно покажут в Таллинне

«Вы можете увидеть "Зиму в марте" сегодня в кинотеатре Sõprus среди других дипломных фильмов. Так что, если хотите посмотреть фильм, приходите. Показы будут с бесплатным входом. С 17:00 до 19:00. Мой фильм будет самым последним в программе, так что те, кто работает, еще успеют»​, - написала в Facebook автор фильма Наталья Мирзоян.

«​Мне кажется, что это важный фильм для всех, кто хоть как-то сохранил человечность в этом ужасном мире. Но при этом, когда читаешь новости, видишь, как бомбят Киев, ну какие вообще могут быть Канны и его "красные дорожки"…​ Мне, правда, не то, чтобы сильно радостно. Конечно, я радуюсь, что люди увидят фильм. Надеюсь, что у многих он отзовется внутри. Что это привлечет внимание, в том числе к тому, что до сих пор продолжается эта война. И ее не в силах остановить - и не только русские не в силах, но и вообще весь мир», - говорила режиссер полтора месяца назад.