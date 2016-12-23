Заболеваемость гриппом выросла втрое

В среднем заболеваемость на 100 000 населения составила 330,2. Выше среднего показатель был в Тартумаа, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Заболеваемость гриппом растет, ее интенсивность можно по данным за прошлую неделю оценить как низкую, но распространенность гриппа как обширную.

По словам специалиста по гриппу департамента здоровья Ольги Садиковой, число случаев заболевания в целом не превышает обычные показатели сезона гриппа за прошлые годы, но число случаев выросло из-за трех вспышек внутри учреждений.

По предварительным данным фонда E-Tervise, на прошлой неделе госпитализация потребовалась 12 пациентам с вирусом гриппа. С начала сезона госпитализирован 31 пациент, более 50 процентов принадлежат к группе пожилых и людей работоспособного возраста, а 32 процента — к возрастной группе 0-4 года.

Анализ возрастной структуры заболеваемости гриппоподобными заболеваниями позволяет утверждать, что вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах. Более всего гриппом заражаются дети в возрасте до пяти лет, но на прошлой неделе более всего новых случаях было зафиксировано среди школьников.

В этиологической структуре циркулирующих вирусов начался рост доли вирусов гриппа. Она составляет 50 процентов всех прочих циркулирующих вирусов.

Лабораторно были подтверждены 76 вирусов гриппа A, субтипировано 19 вирусов гриппа A, все они были подтипами гриппа A (H3). Из прочих возбудителей респираторных вирусных заболеваний были зафиксированы преимущественно РС-вирус и вирус парагриппа.