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Из-за массового отравления йод и зеленку в России станут отпускать по рецепту?1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Валокордин в российских аптеках начнут отпускать только по рецепту со второго квартала 2017 года, пишет Newsru.com со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Хлопонина, курирующего алкогольное регулирование в России.

"Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, - цитирует ТАСС его высказывания в беседе с журналистам 27 декабря. - Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту".

Также в данный момент идет дискуссия по поводу необходимости включения в рецептурный список йода, зеленки и других спиртосодержащих препаратов, добавил Хлопонин. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - подчеркнул он.

"Вопрос продажи спиртосодержащих лекарств в настоящее время прорабатывается совместно несколькими федеральными органами исполнительной власти по поручению заместителя председателя правительства РФ Хлопонина, - заявил в тот же день директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай. - Будет избрана оптимальная схема регулирования, как и сказал Хлопонин".

21 декабря президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить меры по контролю за оборотом спиртосодержащей продукции в стране после массового отравления жителей Иркутска спитросодержащим концентратом для принятия ванн "Боярышник", жертвами которого, по последним данным, стали 77 человек, еще 16 пострадавших остаются в больницах.

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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на массовое отравление суррогатным концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске, поручив правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции и наказание за их нарушение, а также изменить акцизы на алкоголь, чтобы снизить спрос на суррогаты. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает NEWSru со ссылкой на сайт Кремля.
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