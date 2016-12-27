"Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, - цитирует ТАСС его высказывания в беседе с журналистам 27 декабря. - Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту".

Также в данный момент идет дискуссия по поводу необходимости включения в рецептурный список йода, зеленки и других спиртосодержащих препаратов, добавил Хлопонин. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - подчеркнул он.

"Вопрос продажи спиртосодержащих лекарств в настоящее время прорабатывается совместно несколькими федеральными органами исполнительной власти по поручению заместителя председателя правительства РФ Хлопонина, - заявил в тот же день директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай. - Будет избрана оптимальная схема регулирования, как и сказал Хлопонин".

21 декабря президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить меры по контролю за оборотом спиртосодержащей продукции в стране после массового отравления жителей Иркутска спитросодержащим концентратом для принятия ванн "Боярышник", жертвами которого, по последним данным, стали 77 человек, еще 16 пострадавших остаются в больницах.