При инсульте не стоит идти в EMO

В такой ситуации время играет ключевое значение, поскольку в течение нескольких часов состояние человека может значительно ухудшиться, говорит невролог Ляэне-Таллиннской центральной больницы и руководитель клиники неврологических заболеваний Катрин Гросс-Паю.

Отправившись самостоятельно в ЕМО, человек может неверно как оценить свое состояние, так и описать его, из-за чего окажется в хвосте огромной очереди. Время ожидания может довести состояние до той критической точки, когда в итоге врач уже не сможет провести спасительную процедуру по разжижению крови. А работники скорой помощи, по словам Гросс-Паю, хорошо обучены распознавать симптомы инсульта, то есть могут намного быстрее оказать необходимую помощь.

«Инсульт может случиться в любом возрасте, и вне зависимости от того 95 лет человеку или 25, нужны обследования, чтобы его выявить», - говорит невролог и добавляет, что указывающие на инсульт симптомы нуждаются в медицинской оценке. «Если, например, неожиданно возникает слабость в руке или впервые в жизни появляется сильнейшая боль в голове, в любом случае, нужно вызвать скорую помощь, поскольку инсульт возникает внезапно, без предупреждений».

Иногда, получивший инсульт человек не может распознать симптомы или воспринять их достаточно серьезно. Невролог подчеркнула, что обязательно нужно вызывать скорую и при легких симптомах, поскольку в таком случае надежда на выздоровление намного больше: « Если симптомы выражены слабо, у нас больше возможностей спасти человека». В тяжелых случаях, когда человек затянул с обращением к врачу, его мозг может оказаться необратимо поврежден, у пациента может ухудшиться речь или вообще пропасть способность говорить. В этом случае врачи, конечно, попытаются сделать все от них зависящее, однако улучшить состояние пациента уже не удастся.

Привести конкретные причины возникновения инсульта, по словам Гросс-Паю, крайне сложно, поскольку их много и они разные, а в некоторых ситуациях установить точную причину не удается даже после проведенного обследования. Главными же факторами риска возникновения болезни она называет высокое давление, сахарный диабет, лишний вес и нарушения сердечного ритма, особенно, если они не диагностированы и не лечатся. Также возникновению инсульта способствуют курение и нездоровый образ жизни.

Инсульт можно разделить на два типа. Болезнь может возникнуть при закупорке вены, и в таком случае ее называют ишемическим инсультом. По словам невролога, такой тип инсульта чаще всего возникает у пожилых людей. А разрыв вены в мозге, или геморроидальный инсульт возникает и у молодых людей, например, у совершеннолетних в самом расцвете лет.

На странице insult.ee говорится, что в Эстонии инсульт у людей работоспособного возраста возникает чаще, чем в других странах Европы. По оценке невролога, это может происходить потому, что наши люди не так бережно относятся к своему здоровью и последовательному лечению, как в странах Западной Европы. Также у нас не принято с особым вниманием относиться к заболеваниями, которые способствуют возникновению инсульта: «Факторы риска могут выясниться уже после похода к врачу, если сделать анализ крови или измерить давление».

Лекарства нужно принимать

Невролог признала, что полностью свести к нулю риск возникновения инсульта нельзя, но можно снизить его вероятность, если следовать советам врача. Обязательно нужно вести здоровый образ жизни, например, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

В случае заболеваний сердечно-сосудистой системы не нужно избегать приема большого количества лекарств, если так посоветовал врач. Иногда люди оказываются в замешательстве и не знают, помогут ли лекарства. Но, по словам невролога, врачи знают, что делают: «Доказано, что в случае некоторых лекарств эффективность повышается, если их принимать вместе, а не отдельно».

Смешанные симптомы инсульта

Слабость в одной половине тела. Часто человек чувствует, что рука или нога не слушаются, они как будто "не свои" или появляется искривление рта.

Онемение одной половины тела или снижение ее чувствительности. Часто человек чувствует мурашки в одной половине тела, или же кожа кажется «чужой» при прикосновении.

Нарушение речи. Речь может быть невнятной или возникают трудности с произношением отдельных слов.

Внезапно возникшее нарушение координации движений.

Внезапно возникшая очень сильная боль в голове.

Источник: insult.ee