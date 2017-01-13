Лечившиеся за рубежом получили от Больничной кассы 116 552 евро

Наибольшее количество ходатайств о возмещении стоимости лечения, полученного за рубежом, связано с диагностикой опухолей и расходами на лечение, сообщают Terviseuudised.

В девяти случаях люди обращались в иностранные клиники за лечением заболеваний суставов и костей. Помимо этого люди обращались за лечением сердечно-сосудистых заболеваний, болезней, связанных с невралгией и болезней глаз. Также в случаях, когда требовались хирургическое вмешательство, лечение лор-заболеваний, различные анализы и консультации. В двух случаях ходатайствовали о возмещении стоимости процедур искусственного оплодотворения.

Лечение проходило в 15 странах Евросоюза. Наибольшей популярностью пользовалась Германия, где было 26 случаев лечения, на втором месте – Финляндия – 13 случаев. 11 раз лечение жители Эстонии проходили в Болгарии, Испании и Латвии. В остальных государствах - единичные случаи получения медицинской помощи.

Хайгекасса компенсировала стоимость лечения в 80 случаях, всего на сумму 116 552, 06 евро. Общая сумма, которую 80 людей отдали за лечение в зарубежных больницах, составляет 586 155 евро, таким образом, Больничная касса вернула около 20% расходов на лечение.

По сравнению с 2015 годом, увеличилось, как количество случаев лечения за рубежом, так и сумма компенсации. Так, в 2015 году Хайгекасса компенсировала стоимость лечения в 54 случаях, всего на сумму 98 000 евро.