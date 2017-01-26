Обещание повысить зарплаты не смягчило позицию медиков

«Медсестрам было сделано предложение о зарплате, которое достойно рассмотрения, но поскольку новый коллективный договор не внушает чувство уверенности в том, что финансирование здравоохранения будет изменено, а количество лечебных случаев вырастет, то это все вызывает большие сомнения и колебания», - сказал руководитель Союза медсестер Аннели Каннус.

Медики и раньше заявляли, что подпишут новый коллективный договор только в том случае, если вместе с ним будут подписаны документы, обеспечивающие стабильное финансирование системы здравоохранения.

«Нас не удовлетворяет та часть предложения государственного примирителя, которая касается стабильного финансирования системы здравоохранения», - отметила Каннус.