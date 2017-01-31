Немецкие врачи бьют тревогу: веганство калечит детей

Кто-то может подумать, что проблемы со здоровьем, вызванные хроническим недоеданием, распространены только в развивающихся странах. Однако к немецким врачам поступает все больше детей, чьи родители придерживаются веганской диеты, пишет Bild.

Самый трагический случай касается двухлетнего ребенка, который не только был слишком худым и маленьким для своего возраста, но и получил повреждение мозга и малокровие. Многие другие дети родителей-веганов страдают от недоедания или недостатка необходимых питательных веществ. Родители этих детей убеждены: кормить детей только растительной пищей лучше для их развития.

«Группа родителей кормит своих детей, исходя из принципов веганской диеты», - сказал педиатр детской и молодежной клиники Бремена Мартин Классен, добавив, что количество таких родителей продолжает расти.

По словам пресс-секретаря Союза детских врачей Германии доктора Йозефа Кахла, вера, объединяющая родителей-веганов схожа с религиозными убеждениями. Например, недавно к врачу обратилась мать троих детей, которая кормила их только растительной пищей. «Когда я предупредил ее об опасности, она ответила только: Иисус тоже не ел мясо», - вспомнил врач.

Согласно подсчетам, в Германии едят только растительную пищу более 850 000 человек, старше 14 лет, или каждый сотый житель страны. Данные о том, какое количество детей, младше 14 лет, придерживаются веганской диеты из-за решения родителей – отсутствуют.

Немецкое общество питания убеждено, что веганство детям не подходит, поскольку последователи этой диеты добровольно отказываются от мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, меда и многих других продуктов, содержащих необходимые питательные вещества. Чтобы компенсировать недостаток витаминов, веганы часто принимают пищевые добавки.

По словам руководителя детской, молодежной и женской клиники в Штутгарте, доктора Аксела Эннингери, это абсурд, поскольку приверженцы веганства выбирают спорную, особенно с научной точки зрения, диету и нуждаются в химических добавках.

По мнению главврача детского и молодежного отделения Университетской клиники Регенсбурга, профессора Майкла Мелтера, если родители, действительно, желают давать ребенку только растительную пищу, они постоянно должны быть на связи с детским врачом и экспертом по питанию.

Поскольку нет твердых правил относительно веганства, которые подходили бы каждому человеку, за здоровьем ребенка, который тоже придерживается веганской диеты, должен следить эксперт. Еще лучше для здоровья ребенка, по словам Мелтера, сбалансированная и разнообразная еда.

По словам доктора Мартина Классена, с одной стороны, хорошо, что часть родителей думает о питании своих детей, поскольку многие люди употребляют в пищу слишком много мяса, соли, сладостей.

«В этом смысле, хорошо, если родители задумываются о сбалансированном питании. Нельзя хоронить их начинания, но мы должны говорить с родителями, поскольку, на самом деле, они зачастую желают детям только лучшего», - сказал врач.

Йозеф Кахл уверен, что лучше всего и детям, и взрослым подойдет смешанная еда. По его мнению, рыбу или мясо можно употреблять в пищу два раза в неделю. Помимо этого, в рационе должно быть много овощей и фруктов, а в перерывах можно позволить себе и сладкое.

Родителям следует задуматься о том, что еда – это не только удовлетворение физических потребностей, но и общественное занятие.

«Взрослые должны подумать и том, что почувствует ребенок, если на детском празднике только ему одному нельзя будет съесть кусочек пирога», - говорит Йозеф Кахл.

Профессор Майкл Мелтер, напротив, убежден, что веганство – осознанное причинение вреда здоровью ребенка, прикрытое модным трендом. «Потом появятся люди, питающиеся только тем, что упадет прямо с дерева», - шутит он.