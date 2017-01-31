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Больница в Силламяэ работает, как магазин: сломал ногу вечером — помощь не получишь

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Председатель совета находящейся в Силламяэ Kirde Kohaliku Haigla (KKH) Андрей Деточенко говорит, что они не могут обеспечить экстренную медицинскую помощь вне рабочего времени, поскольку маленькое финансирование и плохая совместная работа с Ида-Вируской центральной больницей делают это невозможным, пишет Tervis Postimees.

Если раньше отделение экстренной медицинской помощи (ЭМО) по будням было открыто двенадцать часов и по выходным пять часов, то в этом году с 12 января по вторникам, на выходных и после завершения рабочего дня помощь больше не получить. Также в больнице теперь не принимает невролог, меньше пациентов принимают лор и гинеколог. Людям, которым нужны процедуры и обследования, также придется ждать дольше.

По словам Деточенко, Силламяэская больница вынуждена была принять такие решения по финансовым причинам. Так, в прошлом году за переработку в KKH не было получено 44 588 евро. В 2017 году число случаев госпитализации было снижено в сравнении с 2016 годом на 3087, количество договоров - на 36 процентов. Это означает, что в этом году лечиться в больнице сможет на треть меньше людей и очереди на лечение могут растягиваться более, чем на шесть недель.

Для Силламяэ и живущих в соседних волостях почти 18 000 людей это означает, по утверждениям Деточенко, что местный пункт ЭМО будет работать по принципу магазина. «Если были сломаны нога или палец в течение рабочего дня и этот день не вторник, сможем помочь человеку. Если нет, ему придется обращаться в какую-то другую больницу, где ЭМО работает круглосуточно», - говорит врач. По словам Деточенко, из-за этого возрастает нагрузка уездной скорой помощи, поскольку людям приходится ехать почти 30 километров в Ида-Вирускую центральную больницу.

Тому, чтобы жители Силламяэ получали экстренную помочь врача на месте, могли бы поспособствовать действующие в порту предприятия. По словам Деточенко, без их ежедневной помощи не обойтись.

Ограниченные возможности

Один из руководителей Силламяэской портовой промышленной зоны и член совета SA Kirde kohalik haigla Тынис Сеэсмаа напоминает, что история этого отделения экстренной врачебной помощи довольно длинная: в 2007 году о его содержании договорились Kirde kohalik haigla, предприятия Силламяэского порта, Ида-Вируская центральная больница и Больничная касса. В итоге все получилось очень удачно: в одном здании принимают семейные врачи и врачи-специалисты, оказывается экстренная помощь, имеются дигитальная рентген-установка, аппарат для ультразвукового обследования и первичная лаборатория, на втором этаже расположено отделение восстановительного лечения, есть и аптека - все это вместе представляет собой полноценный центр здоровья, о каких сейчас много говорится.

«Система все эти годы работала, но Ида-Вируская центральная больница постоянно выделяла меньше денег, и стало ясно, что уже невозможно все содержать. В начале 2017 года больница еще сократила финансирование, и поэтому пришлось пойти на чрезвычайные меры - сократить время работы отделения», - рассказал Сеэсмаа.

Но, по его словам, региональная центральная больница пообещала еще раз рассмотреть данный вопрос и дать окончательный ответ на главный финансовый вопрос. «Мы сейчас ждем от них решения и надеемся, что все еще поменяется».

Сеэсмаа также рассказал, что на фоне пока сохраняющейся неопеределенности с отделением экстренной помощи, несколько крупных предприятий портовой зоны сами договорились выделять деньги на одного доктора и медсестру. Благодаря этому по крайней мере их собственные работники могут обращаться за срочной медицинской помощью круглосуточно семь дней в неделю. «Здесь ведь так или иначе всегда есть больница и все необходимое, и мы договорились, что эту услугу наши люди получат», - заверил Сеэсмаа, примерно подсчитав, что такое особое положение касается примерно тысячи работников предприятий портовой зоны, принимающих участие в финансировании силламяэской экстренной медицины.

В советские годы в этом здании медицинского центра на улице имени академика Павлова, находящемся в парковой зоне и недалеко от берега залива, располагался профилакторий. Здесь отдыхали и поправляли здоровье работники заводов и карьеров.

«Это очень серьезное и необходимое дело для Силламяэ, - уверяет член Силламяэского городского собрания Олег Култаев. - У нас шесть производств высшей степени опасности, а кроме того здесь живут люди, которые, случается, падают, руки-ноги ломают - и нам просто необходимы и травмопункт, и скорая помощь».

Как говорит местная пенсионерка Тамара, приехавшая к медицинскому центру на солидном «Мерседесе», здешние люди уже свыклись с положением обездоленных. Градообразующие предприятия советской экономики давно разорены и ликвидированы. «Мы ко всему этому уже привыкли, у нас в Силламяэ уже почти все закрыли», - констатирует собеседница. «Это шестой по численности населения город Эстонии, а у нас даже младенцев нужно возить неизвестно куда», - крайне недовольна она.

Тамаре в прошлом уже доводилось приезжать в медицинский центр на улицу академика Павлова за экстренной помощью - несколько раз она доставляла сюда мужа, и это случалось именно в выходные дни. Теперь же придется ехать, скорее всего, в Кохтла-Ярве. «Мы в Силламяэ к подобному привыкли: случись что, ищем машину и обращаемся за врачебной помощью в Пурускую больницу (Ида-Вируская центральная больница. - прим.ред.). Это 30-40 километров ехать - просто абсурдно! Очень неудобно и неправильно не иметь в таком большом городе, как Силламяэ элементарных вещей. Дело не только в этом экстренном отделении, а вообще с медицинским обслуживанием в нашем регионе: все должно быть как-то по-другому, но что есть, то есть».

Переговоры зашли в тупик

По словам Деточенко переговоры с руководством Ида-Вируской центральной больницы зашли в тупик. Руководство Силламяэской больницы обратилось и к министру труда и здоровья Евгению Осиновскому, также осведомлен о ситуации и Департамент здравоохранения.

Руководитель по коммуникация Ида-Вируской центральной больницы (IVKH) Юло Вельдре говорит, что это в целом отражает напряженную ситуацию с финансированием в области здравоохранения. Но, по словам Вельдре, KKH предоставляет ошибочное представление о роли Силламяэской больницы в предложении экстренной медицины для местных жителей, поскольку современного ЭМО в Силламяэ никогда не было. По ее словам, до сих пор предлагаемая различными врачами по будням до 20 часов помощь была ограничена общей медицинской помощью, которая подходит лишь небольшой части нуждающимся в экстренной помощи пациентам.

Представитель Министерства социальных дел Хели Палусте говорит, что министерство поддерживает решение IVKH и KKH предоставлять экстренную помощь в Силламяэ, где нет круглосуточно открытого отделения ЭМО. Поскольку речь идет об организованной в ходе сотрудничества двух больниц услуге, клиники должны, по ее оценке, найти решение в ходе совместных переговоров между собой.

В прошлую пятницу руководство KKH и IVKH собрались для принятия решений по поводу экстренной помощи в KKH. В результате IVKH обещало пересмотреть количество госпитализаций и сделать больнице новое предложение.

Время открытия Силламяэского ЭМО:

До 12.01.2017:

  • С понедельника по пятницу 8.00–20.00
  • По выходным 9.00–14.00

Начиная с 12.01.2017:

  • В понедельник 8.00–16.00
  • Во вторник закрыто
  • В среду и четверг 8.00–16.00
  • По выходным закрыто
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