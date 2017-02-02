Суть игры сводится к следующему: на кожу кладется кусок льда, который затем посыпается солью. Участники стараются как можно дольше выдержать боль. Температура льда может опустится до -17 градусов, из-за чего на коже возникает ожог. Устрашающие снимки дети выкладывают в интернет.

Школам рекомендуют быть особенно бдительными и предостеречь родителей.

Одна из женщин, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что ее сын после этой игры оказался в больнице с ожогами, которые оказались настолько сильными, что повредили подкожные нервы.

Фотографии полученных в результате игры ожогов можно увидеть здесь и здесь.