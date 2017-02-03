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Добавлен комментарий Евгения Осиновского

Врачи готовятся к забастовке

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
BNS
BNS
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2 февраля государственный примиритель решил прекратить переговоры о новом коллективном договоре о зарплате в секторе здравоохранения. В Союзе врачей готовятся к забастовке.

"Подготовка к забастовке уже идет, но все же это самый последний и крайний вариант", - сказала генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа, добавив, что пока никто не может сказать, когда именно состоится забастовка, поскольку окончательное решение в отношении финансирования больниц еще не принято. Однако,​ по словам Рехемаа, вчерашнее решение госпримирителя повысило вероятность забастовки.

"К забастовке нельзя подготовиться за пару дней. Мы не можем ждать решения государства и только потом начать подготовку", - сказала она о причинах того, почему медики заранее начали готовиться к забастовке.

Представитель Союза врачей добавила, что три профсоюза медиков еще пытаются решить ситуацию мирным путем, ведь несмотря на то, что примирительное производство вчера завершилось, стороны могут вести переговоры и искать мирные решения и вне примирительного производства.

Государство не может само поднять зарплаты в секторе здравоохранения

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, провал на переговорах в секторе здравоохранения означает, что государство не может по собственной инициативе поднимать зарплаты в секторе и что больничной кассы вскоре предстоит принять решение, на покрытие каких именно расходов направить средства в размере 23 млн евро, запланированные в бюджете на рост зарплат.

«Для больничной кассы провал на переговорах означает, что совет в ближайшее время должен будет решить, как распорядиться выделенными в резерв на повышение зарплат 23 млн евро», - сказал Осиновский BNS. Следующее заседание совета больничной кассы пройдет в середине февраля.

Министр отметил, что без согласованных минимальных ставок зарплаты у государства нет юридической силы для повышения зарплат. «Мы можем выделить дополнительные средства на цены услуг здравоохранения, что повысит доходы больниц, но больницы смогут использовать эти средства и в иных целях», - сказал он.

По словам Осиновского, суть переговоров по коллективному договору состоит в том, чтобы договориться по вопросам зарплат и условий труда работников сферы здравоохранения, и от сотрудничества между работниками и работодателями зависит, получится ли организовать трудовые отношения на базе коллективного договора. В отсутствие коллективного договора следует руководствоваться индивидуальным трудовым правом и конкретным соглашением с работодателем.

«Дополнительное финансирование здравоохранения несомненно необходимо, государство прилагает ради этого усилия. Новое правительство продолжает следовать согласованному в конце года графику, согласно которому эти решения будут приняты в ходе составления стратегии государственного бюджета этой весной. В этом работников здравоохранения заверили как я, так и премьер-министр», - сказал Осиновский.

По его словам, в этом году в знак добрых намерений уже была выделена дополнительная сумма в 10 млн евро на повышение числа случаев лечения, а в ближайшие дни министерство передаст на согласование намерение о разработке страхования ответственности врачей. Этого работники здравоохранения также давно ждут, сказал Осиновский.

Государственный примиритель в четверг принял решение прекратить производство по переговорам с участием Союза врачей Эстонии, Профсоюза работников здравоохранения Эстонии, Союза медсестер, Союза больниц Эстонии, Союза скорой помощи Эстонии и Союза семейных врачей Эстонии.

«Это означает, что участники переговоров теперь свободны предпринимать собственные шаги», - сказал исполняющий обязанности государственного примирителя Хенн Пярн в интервью BNS. По его словам, было бы хорошо, если бы стороны сами достигли договоренности.

По словам исполняющего обязанности госпримирителя, стороны во время переговоров проделали большую работу. «Между собой им удалось прояснить вопросы трудовой нагрузки и отдыха, которые долгое время не могли разрешить»,- говорится в решении госпримирителя.

Наряду с работниками сферы здравоохранения, текст коллективного договора о зарплате, предложенный государственным примирителем, отвергли и представители стороны работодателя — Союз больниц Эстонии, Союз скорой помощи Эстонии и Союз семейных врачей Эстонии, по оценке которых объем финансирования сектора здравоохранения недостаточен.

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