Лишившаяся зубов дама обвиняет стоматолога в том, что он ее покалечил

За работу врачу Пайне заплатила 400 евро. Женщина требует вернуть ей эти деньги а компенсировать ей моральный ущерб. Пайне говорит, что очень страдает из-за испорченных зубов. Однако врач обвиняет женщину в вымогательстве и утверждает, что та отказывается от предложенной ей экспертизы.

Пайне установили коронку, когда ей было около 30, с тех пор коронка стояла на своем месте десятилетия. Но недавно выпала. Поначалу женщина обратилась к своему зубному врачу, но тот внезапно заболел, и ей пришлось идти в K&M Medicine на Кальда-теэ. Там ее попросили внести предоплату, однако чека Пайне, по ее словам, не получила.

Женщина утверждает, что вместо больных зубов врач принялся лечить здоровые, что ей повредили два передних резца и потребовали заплатить за это 400 евро. Но по словам Колюшко, женщина изначально стала его обвинять в том, что он вырвал у нее зуб, которого на самом деле не было. По словам стоматолога, он может подтвердить свои слова рентгеновским снимком. Он отказывается возвращать Пайне деньги до тех пор, пока плохое качество его работы не будет доказано в независимой экспертизой. Если же пациентка продолжит требовать деньги, отказываясь явиться на экспертизу, врач обещает подать на нее жалобу.

Статью в полном объеме можно прочитать на Tartu Ekspress.