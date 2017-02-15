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Родители в панике: в детских садах массовое пищевое отравление?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Сегодня в редакцию издания Valgamaalane позвонила встревоженная женщина, сообщившая, что вчера в валгаских детских садах могло произойти массовое пищевое отравление. "Мой ребенок ходит в "Буратино", вечером ребенка сильно рвало. Позже узнала, что то же самое вчера произошло в "Касеке" и "Валко"", - рассказала она.

Пару минут спустя в редакцию позвонила еще одна женщина, чей ребенок тоже ходит в детский сад "Буратино". У ее ребенка тоже была рвота. Насколько ей известно, рвота открылась еще у пятерых детей в той же группе. "Когда я пошла за ребенком, у нескольких детей на комбинезонах были следы рвоты", - рассказала женщина, пожелавшая не называть свое имя.

Поначалу взволнованным родителям сообщили, что у детей кишечный вирус. Но позже, по словам женщины, выяснилось, что персонал детского сада уже тогда заподозрил, что причина недомогания детей - в пищевом отравлении. "Они могли бы сообщить об этом родителям", - возмущается мама ребенка.

По ее словам, на обед в детском саду вчера давали куриный суп и кисель с творогом. Насколько ей известно, сейчас исследованием этих продуктов занялся Департамент здоровья, чтобы выяснить, было ли причиной недомогания детей пищевое отравление.

Кроме того, женщина сообщила, что детей вчера тошнило и в Валгаском музее, и в городском автобусе.

По словам директора детского сада "Буратино" Мерле Кааре, вчера вечером у них заболели 20 детей. "Причина на данный момент нам неизвестна. О возможной госпитализации детей нам не сообщали. Дети отсутствуют в детском саду по разным причинам, но мы знаем, что некоторые отсутствуют в связи с вчерашним заболеванием. Питание в детский сад поставляет фирма Culina OÜ", - сказала Каар.

По словам директора детского сада "Касеке" Майлы Раяметса, вчера из детского сада домой отправили 13 детей, у которых было плохое самочувствие, боль в животе и рвота. Сегодня отсутствующих больше обычного.

"Мы не будем спекулировать на тему причин, по которым заболели дети. Мы сообщили о вчерашней ситуации как родителям, так и представителям горуправы. По нашим данным, в отделение экстренной медицины Валгаской больницы обратился один ребенок. Сегодня работа продолжится в обычном режиме. Никакой паники нет", - сказала Раяметс.

Старшая сестра Валгаской больницы Анастасия Орг подтвердила, что вчера в больницу с рвотой и болями в животе поступил один ребенок. Со слов родителей, ребенку стало плохо в детском саду.

"Анализы ребенка были в порядке, и после осмотра его отпустили домой. Позже вызвали скорую еще одному ребенку, у которого была рвота и болел живот, но он не нуждался в госпитализации. На основе анализов мы не можем подтвердить вирус или отравление", - сказала Орг.

По словам чиновников Валгамааского департамента здравоохранения и руководителя Валгамааского ветеринарного центра Ветеринарно-продуктового департамента Урмаса Паллона, сообщений о возможных пищевых отравлениях к ним не поступало.

Владелица фирмы Culina OÜ Лийдия Мурумяги не была готова прокомментировать подозрения в отношении продуктов по телефону и попросила прислать письменные вопросы, пообещав ответить на них при первой возможности. До директора детского сада "Валко" Рийны Вяхи не удалось дозвониться.

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