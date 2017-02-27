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Когда Больничная касса возвращает деньги за лечение за границей?

Лечиться за границей тоже можно

Трийн Эрм
Трийн Эрм
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И хотя время от времени в социальных сетях или через благотворительные фонды просят собрать деньги на лечение за границей, некоторым из нуждающихся в тяжелой ситуации на самом деле могла бы помочь Больничная касса.

«Именно поэтому важно спросить у нас или подать соответствующее ходатайство», - сказала руководитель службы личных обоснований и ходатайствований о лечении за рубежом Больничной кассы Мирет Туур.

В целом для компенсации лечения за границей есть три возможности: заранее ходатайствовать о плановом лечении за рубежом, получить необходимую врачебную помощь по европейской карте медицинского страхования, или получить компенсацию за необходимую или плановую врачебную помощь, оказанную за границей, задним числом. Компенсацию лечения регулируют директива о правах пациента 2011/24/EL, 19 и 20 статьи постановления Европейского Парламента и совета (EÜ) nr. 883/2004 и статьи 20, 271 и 662 Закона о медицинском страховании.

Больше всего общей информации у людей есть о возможности получить помощь за границей с Европейской картой медицинского страхования. В этом случае, необходимость компенсируемого лечения должна возникнуть во время пребывания за рубежом. Сюда не относятся случаи, когда пациент сам поехал за границу с целью получить медицинскую помощь. Если же пациент забыл свою европейскую карту дома, но он застрахован, то, прежде всего, ему нужно будет оплатить счета, а когда он вернется в Эстонию, то можно будет подать в Больничную кассу ходатайство о покрытии расходов.

Директива прав пациента дает дополнительную возможность компенсации полученного за границей лечения: люди могут отправиться в другое государство-член ЕС, чтобы получить там медицинскую помощь, а после этого подать ходатайство в Больничную кассу для получения компенсации. Это означает, что сначала придется заплатить самому, но после лечения можно подать соответствующие документы и попросить о компенсации. Но нужно помнить, что компенсированы будут расходы только тех медицинских услуг, которые есть в перечне услуг Больничной кассы, и за которые Больничная касса платит и в Эстонии. «Это связано с предпочтениями людей», - объяснила главный специалист той же службы Анетте Соосаар.

В таком случае врачебная помощь компенсируется и в больницах государственной системы, и в частных клиниках. Для этого не нужно получать предварительно разрешения от Больничной кассы, а также направления от семейного врача или врача-специалиста. На месте пациенту нужно самостоятельно оплатить счета, а компенсацию он получит задним числом по эстонским расценкам, то есть реально оплатить нужно будет только разницу в ценах – за границей одна и та же услуга может стоить в разы больше, чем в Эстонии.

Также пациенту не оплачивают самоответственность. В некоторых странах также койко-место стоит значительно дороже, чем в Эстонии: «Люди пугаются и думают, что им выставили счет за медицинские услуги». Учитывая, что за границей цены на медицину намного выше, чем в Эстонии, назад можно получить около 30 процентов от всех расходов.

По словам Соосаар, на лечение за границу едут с твердым желанием. «После вступления в силу директивы о правах пациентов в 2013 году, лавины ходатайств не возникло». В целом люди все же предпочитают лечиться дома. Часто медицинские услуги за границей могут принести дополнительные расходы: например, приходится нанимать переводчика, оплачивать транспорт и проживание: «Многие просто не могут себе этого позволить».

С предварительного согласия Больничная касса оплачивает такое лечение, получить которое в Эстонии невозможно, и которой тут нет альтернативы. Для этого у человека должны быть медицинские показания, эффективность должна быть доказана, а результативность должна быть не меньше 50 процентов. По словам Соосаар, сюда относятся сложные операции, как, например, пересадка сердца, которую в Эстонии не делают.

В таком случае, ходатайство в Больничную кассу нужно подать до отправки за рубеж, состоящий из эстонских врачей консилиум оценит, выполнены ли критерии, и на этом основании Больничная касса вынесет решение. В случае позитивного решения, касса выдаст документ, подтверждающий оплату и оплатит возникшие за границей расходы. Где и как точно будет проходить лечение, решают лечащий врач и пациент. Такая помощь компенсируется и в государственной, и в частной клинике. Но и в этом случае нужно учесть, что касса не оплачивает транспорт между странами и проживание там, а также другие немедицинский расходы.

Поскольку случаи и связанные с ними возможности компенсации различаются, разумно до поездки проконсультироваться с Больничной кассой. Например, в случае раковых больных за границей действует Закон о медицинском страховании, в других случаях нужно придерживаться директивы о правах пациентов.

Меньше всего, по словам Соосаар, на практике используется тот пункт законов, согласно которому Больничная касса оплачивает только те медицинские услуги, которые есть в эстонском перечне, и которые касса оплачивает и в Эстонии, но которые невозможно оказать в оправданное время: «В реальности никто пока по этим причинам за границу не ездил, даже, когда об этом ходатайствовали, поскольку люди все же получали помощь в Эстонии или об этом можно было попросить на более льготных для человека условиях».

Статистика

  • В 2015 году были поданы 56 ходатайств.
  • 54 были удовлетворены, на общую сумму в 98 037 евро.
  • По двум отказали, поскольку не было предоставлено нужных документов или речь шла об услугах, которые не компенсируются в Эстонии.
  • Чаще всего за границу едут с онкологическими, неврологическими и гинекологическими заболеваниями.
  • Страны: Германия (12), Финляндия (11), Латвия (6), Испания (6), Литва (4), Польша (4).

Источник: Больничная касса.

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