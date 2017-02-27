ВОЗ предупреждает об опасных бактериях-убийцах

Список, призванный стать ориентиром и стимулом для научных исследований и разработок (НИОКР) в области создания новых антибиотиков, был разработан в рамках деятельности ВОЗ по борьбе с набирающей масштаб проблемой устойчивости к противомикробным препаратам, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

В частности, в этом списке подчеркивается угроза, которую представляют грамотрицательные бактерии, устойчивые к действию сразу нескольких антибиотиков. У этих бактерий есть способность искать все новые способы сопротивления действию лекарственных средств и на генетическом уровне передавать эту способность другим бактериям.

«Этот список – новый инструмент, который позволит направить деятельность в сфере НИОКР на решение неотложных задач в области общественного здравоохранения, – говорит д-р Мари-Поль Кини, помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций. – Устойчивость к антибиотикам набирает масштаб, и наш арсенал методов лечения стремительно истощается. Если мы будем полагаться только на рыночные механизмы, новые антибиотики, которые нужны нам больше всего, появятся слишком поздно”.

Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены на три группы по уровню потребности в создании новых антибиотиков: крайне приоритетные, высокоприоритетные и среднеприоритетные.

К крайне приоритетной группе относятся бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которые представляют особенно серьезную опасность для пациентов больниц и лечебно-реабилитационных центров и пациентов, для лечения которых требуются медицинские устройства, такие как аппараты для искусственной вентиляции легких и венозные катетеры. В эту группу входят Acinetobacter, Pseudomonas и различные виды семейства Enterobacteriaceae (включая Klebsiella, E. coli, Serratia и Proteus). Они могут вызывать тяжелые и часто смертельные инфекции, такие как инфекции кровотока и пневмонию.

У этих бактерий сформировалась устойчивость к действию широкого ряда антибиотиков, включая карбапенемы и цефалоспорины третьего поколения — наиболее эффективные из имеющихся антибиотиков для лечения бактериальных инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.

Вторая и третья группы в списке – категории с высоким и средним уровнем приоритетности – включают другие бактерии с растущей лекарственной устойчивостью, которые вызывают более распространенные заболевания, такие как гонорея и пищевое отравление (сальмонелла).

На этой неделе в Берлине состоится совещание экспертов Группы двадцати в области здравоохранения. Г-н Герман Грое, Федеральный Министр здравоохранения Германии, по этому поводу заявил: «Системы здравоохранения наших стран нуждаются в новых эффективных антибиотиках. Мы должны предпринять совместные действия сегодня, чтобы обеспечить более здоровое завтра. Поэтому на совещании мы обсудим эту тему и привлечем внимание Группы двадцати к вопросам борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Первый в истории список приоритетных патогенов, составленный ВОЗ, представляет собой важный новый инструмент, который послужит стимулом и ориентиром для научно-исследовательской деятельности в области создания новых антибиотиков».

Цель публикации списка – подтолкнуть правительства стран к принятию стратегий по стимулированию фундаментальных исследований и передовых разработок в области создания новых антибиотиков за счет инвестиций со стороны как организаций с государственным финансированием, так и частного сектора. Список послужит ориентиром для новых инициатив в области НИОКР, таких как Партнерство ВОЗ/DNDi по глобальному сотрудничеству в области НИОКР в целях создания новых антибиотиков, которое занимается разработкой новых антибиотиков на некоммерческой основе.

Возбудители туберкулеза — устойчивость которых к традиционным методам лечения в последние годы растет — не вошли в список, поскольку они являются объектом внимания других специальных программ. Другие бактерии, которые не были включены в список, такие, как стрептококки А и Б и хламидии, отличаются более низким уровнем устойчивости и в настоящее время не представляют серьезной угрозы для здоровья населения.

Список был составлен в сотрудничестве с Отделом инфекционных заболеваний университета Тюбингена, Германия, с использованием многокритериального анализа решений, результаты которого были проверены группой международных экспертов. При внесении возбудителей в список применялись следующие критерии: летальность вызываемых ими инфекций; наличие или отсутствие необходимости длительной госпитализации для лечения этих инфекций; частота случаев их устойчивости к существующим антибиотикам в медицинской практике; легкость передачи инфекции среди животных, от животных человеку и от человека человеку; наличие возможностей профилактики (например пищевая гигиена и вакцинация); сколько вариантов лечения остается в распоряжении врача; находятся ли новые антибиотики от этих инфекций уже на этапе разработки.

«Новые антибиотики для лечения болезней, вызванных вошедшими в список приоритетными возбудителями, помогут сократить число случаев смерти от инфекций с лекарственной устойчивостью во всем мире, – говорит профессор Эвелина Такконелли, руководитель Отдела инфекционных заболеваний Тюбингенского университета и одна из главных участников составления списка. – Дальнейшее бездействие приведет к новым проблемам в области общественного здравоохранения и крайне негативно отразится на эффективности помощи, оказываемой пациентам».

Несмотря на то, что активизация в области НИОКР является жизненно необходимой, само по себе это не решит проблему. Для борьбы с устойчивостью к антибиотикам также нужно совершенствовать средства профилактики инфекций и стремиться к рациональному использованию существующих антибиотиков при лечении болезней людей и животных, а также рациональному использованию новых антибиотиков, которые будут появляться в будущем.