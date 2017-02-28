В Эстонии от гриппа скончались 33 человека

Хотя в течение последних трех недель число больных гриппом и ОРВИ постоянно снижалось, в то же время постоянно росло число скончавшихся от связанных с гриппом осложнений людей, сообщил BNS Департамент здоровья. По данным десяти больниц, в этом сезоне от гриппа скончались 33 человека, 29 из них были старше 65 лет.

Госпитализация в связи с гриппом потребовалась 1187 пациентам, из них 69 процентов были взрослыми и пожилыми. Интенсивная терапия потребовалась 90 людям, в том числе двум детям в возрасте до четырех лет, одному школьнику, 18 людям в возрасте 18-64 года и 68 людям (чуть более 75 процентов) в возрасте от 65 лет. Медианный возраст нуждавшихся в интенсивной терапии людей 74 года.

По данным исследования, на прошлой неделе число заболевших гриппоподобными заболеваниями упало на 25 процентов. Доля связанных с вирусом гриппа заболеваний сократилась до 40 процентов.

В период 20-26 февраля к врачам в связи с ОРВИ обратились 3997 пациентов, примерно 46 процентов которых были детьми. Одной из причины значительного снижения заболеваемости за прошлую неделю был выпавший на рабочий день праздник, который стал дополнительным выходным для врачей и пациентов.

По данным Департамента здоровья, в отделение интенсивной терапии переведены семь человек из домов призрения, из которых скончались пятеро. Ни один из скончавшихся от гриппа людей не был вакцинирован. Главным сопутствующим фактором риска были возраст и хронические заболевания.

Пресс-секретарь департамента добавил, что циркулирующий в этом году вирус гриппа A (H3N2 ) вызвал много тяжелых заболеваний прежде всего среди пожилых людей. Число нуждающихся в госпитализации людей по-прежнему растет, но не так быстро, как раньше.