Неутешительный прогноз: в этом году в 200 000 случаях пациенты останутся без лечения

По прогнозу Больничной кассы, в этом году спрос на услуги здравоохранения составит 839,7 млн евро, но в бюджете предусмотрено всего 772,4 млн евро, сказала на брифинге для прессы член правления больничной кассы Пилле Банхард.

Этот прогноз не учитывает зарплату, которая будет согласована на переговорах в секторе здравоохранения. Сейчас в бюджете Больничной кассы на рост зарплат зарезервировано 23,6 млн евро. Эта сумма может поднять недостающую для финансирования спроса сумму до 80 млн евро, добавил председатель правления больничной кассы Танель Росс.

Практически весь нефинансируемый спрос относится к помощи врачей-специалистов: бюджет предусматривает 584,7 млн евро, а спрос, по прогнозу Больничной кассы, составит 655,6 млн евро.

В области медицинской помощи общего профиля недостатка в финансировании не будет, прогнозируемый спрос составляет 106,9 млн евро, столько же предусмотрено в бюджете. На профилактику заболеваний в бюджете выделено 9,2 млн евро, но прогноз спроса составляет 15,8 млн евро.

В прошлом году недостаток финансирования спроса на помощь врачей-специалистов составил 74 млн евро. По сравнению с прошлым годом Больничная касса изменила методику оценки спроса. Теперь потребность во всех услугах здравоохранения оценивается по методу «сверху вниз»: прежде всего оценивают потребность в лечении всего населения, а затем ее делят по уездам.

Больничная касса также учитывает социально-демографические показатели, в том числе старение населения. В годовом сравнении от одного только старения населения возник дополнительный спрос на сумму 2 млн евро, сказала Банхард.