У мальчика с очень редкой болезнью после операции произошла остановка сердца

У пятилетнего Кульдара крайне редкая форма синдрома Клайнфельтера. В результате заболевания у него наблюдается замедление в развитии, проблемы с речью, а также расстройство внимания. У Кульдара все это проявляется в тяжелой форме, пишет портал Tervis.

Кроме этого, у ребенка было диагностировано нарушение работы сердца. В итоге ему была сделана операция, в результате которой произошла остановка сердца и он получил повреждение мозга. Сейчас мальчик находится в больнице и чтобы попасть домой его необходимо обеспечить специальным питанием, а также препаратами и медицинскими приспособлениями.

Мальчик не может самостоятельно глотать и дышит через специальную трубку, а также нуждается в круглосуточном уходе. Кроме специального питания дома ему понадобятся фильтры, канюли, шприцы, а также медикаменты. В год все необходимое обойдется в 5733 евро. Из них 3816 евро стоит питание.

Поскольку семья не может самостоятельно покрыть расходы, то Детский фонд просит всех неравнодушных помочь мальчику.

Для того, чтобы помочь Кульдару и другим детям стартовала кампания «Üleannetus», призванная на два года полностью обеспечить 30 детей, нуждающихся в специальном питании.

Пожертвование можно сделать как на страничке кампании, так и во время мероприятий, которые пройдут по всей Эстонии сегодня.