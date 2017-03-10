Суббота, 11. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

У мальчика с очень редкой болезнью после операции произошла остановка сердца

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

У маленького Кульдара, страдающего редким генетическим заболеванием, после операции произошла остановка сердца. В итоге ребенок получил серьезные повреждения мозга и нуждается в помощи неравнодушных людей. 

У пятилетнего Кульдара крайне редкая форма синдрома Клайнфельтера. В результате заболевания у него наблюдается замедление в развитии, проблемы с речью, а также расстройство внимания. У Кульдара все это проявляется в тяжелой форме, пишет портал Tervis

Кроме этого, у ребенка было диагностировано нарушение работы сердца. В итоге ему была сделана операция, в результате которой произошла остановка сердца и он получил повреждение мозга. Сейчас мальчик находится в больнице и чтобы попасть домой его необходимо обеспечить специальным питанием, а также препаратами и медицинскими приспособлениями.

Мальчик не может самостоятельно глотать и дышит через специальную трубку, а также нуждается в круглосуточном уходе. Кроме специального питания дома ему понадобятся фильтры, канюли, шприцы, а также медикаменты. В год все необходимое обойдется в 5733 евро. Из них 3816 евро стоит питание.

Поскольку семья не может самостоятельно покрыть расходы, то Детский фонд просит всех неравнодушных помочь мальчику.

Для того, чтобы помочь Кульдару и другим детям стартовала кампания «Üleannetus», призванная на два года полностью обеспечить 30 детей, нуждающихся в специальном питании.

Пожертвование можно сделать как на страничке кампании, так и во время мероприятий, которые пройдут по всей Эстонии сегодня.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдетский фондмальчикмедикаментыоперацияпожертвованиерасходы
limon.ee
limon.ee
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
русский театр
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:29
Ольгу Бузову срочно госпитализировали с осложнениями (фото)
12:27
Надо ли весной давать ребенку витамины?
12:23
CNN: вмешательство России в выборы в США расследует сверхсекретный отдел ФБР
12:04
У мальчика с очень редкой болезнью после операции произошла остановка сердца
11:59
Смотришь на фото Элины Борн и отказываешься в это верить! Певица рассказала удивительное о своей груди
11:38
Вскапывая огород, они заметили старую консервную банку. Ее содержимое повергло пару в шок!
11:31
Продукты из сои помогают победить рак груди
11:28
Яна Тоом опубликовала фотографию из Алеппо (2)
11:18
Финская полиция задержала двух пьяных водителей грузовиков из Эстонии
11:16
Яак Мадисон: я не гомосексуалист (2)
10:57
ООН сообщила о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
10:47
Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения
10:29
Галерея: дни городка бездомных сочтены
10:26
Вот что случится с вашим телом завтра, если сегодня вы заснете голышом
10:08
Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
10:08
Попавшийся на связях с РФ экс-советник Трампа втайне лоббировал интересы Турции
09:49
Аптекарей обяжут информировать клиентов о наличии лекарств с более низкой ценой (1)
09:46
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент (4)
09:30
Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся (2)
09:29
Доброе утро! Читайте наш самый точный гороскоп на 11 марта
Все новости
LimonЦеликом
Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения

Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения

Яак Мадисон: я не гомосексуалист

Яак Мадисон: я не гомосексуалист (2)

Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

11:59
Смотришь на фото Элины Борн и отказываешься в это верить! Певица рассказала удивительное о своей груди
11:38
Вскапывая огород, они заметили старую консервную банку. Ее содержимое повергло пару в шок!
10:26
Вот что случится с вашим телом завтра, если сегодня вы заснете голышом
09:46
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент (4)
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

12:27
Надо ли весной давать ребенку витамины?
11:31
Продукты из сои помогают победить рак груди
10. мар
Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна
10. мар
Психология отношений: почему мужчине полезно зависеть от женщины
SportsЦеликом
Галерея: во время футбольного матча между

Галерея: во время футбольного матча между "Нымме Калью" и "Флорой" погас свет

Биталонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне

Биталонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне

Скончался чемпион мира по автогонкам

Скончался чемпион мира по автогонкам "Формула-1"

10. мар
Смотрите в субботу с комментариями на русском: нарвский «Транс» сыграет против «Инфонета»
ВпрокЦеликом
Покупательская корзина в Selver самая дорогая

Покупательская корзина в Selver самая дорогая

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего? (2)

10. мар
Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?
Погода
Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Финская полиция задержала двух пьяных водителей грузовиков из Эстонии

Финская полиция задержала двух пьяных водителей грузовиков из Эстонии

Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся

Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (6)

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
Галерея: дни городка бездомных сочтены
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(7)
Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Топ комментариев
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(23)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees