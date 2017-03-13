Стрельба в латышской школе: мужчина открыл огонь на встрече выпускников

По словам представителя госполиции Латвии, инцидент произошел в ночь на 12 марта. Один из пострадавших ранен в руку, второй - в живот.

Мужчина стрелял в своих бывших одноклассников и, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения.

В интересах следствия более подробную информацию полиция не предоставляет.

Ведется расследование.