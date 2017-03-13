Стрельба в латышской школе: мужчина открыл огонь на встрече выпускников

14. Март 2017 11:30
В Лиелупской основной школе в Юрмале во время вечера встречи выпускников некий человек стрелял в людей. Злоумышленник до сих пор не пойман, оба пострадавших доставлены в больницу, рассказала порталу Rus.Tvnet представитель Госполиции Латвии Гита Гжибовска.
По словам представителя госполиции Латвии, инцидент произошел в ночь на 12 марта. Один из пострадавших ранен в руку, второй - в живот.
Мужчина стрелял в своих бывших одноклассников и, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения.
В интересах следствия более подробную информацию полиция не предоставляет.
Ведется расследование.
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