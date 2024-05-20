Президент Карис: Эстония поддерживает стремление грузинского народа стать членом ЕС

Президент Алар Карис выступает в Нарва-Йыэсуу на бизнес-конференции "Будущее уже здесь".

Президент Алар Карис позвонил главе Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить ситуацию, возникшую в связи с инициированным правительством законом об иноагентах, который был одобрен парламентом, но на который президент наложила вето. Глава Эстонии выразил поддержку президенту Грузии в ее действиях по защите конституции и волеизъявления народа.