Президент Алар Карис позвонил главе Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить ситуацию, возникшую в связи с инициированным правительством законом об иноагентах, который был одобрен парламентом, но на который президент наложила вето. Глава Эстонии выразил поддержку президенту Грузии в ее действиях по защите конституции и волеизъявления народа.
Президент Карис: Эстония поддерживает стремление грузинского народа стать членом ЕС
«Грузия является страной-кандидатом в Европейский союз, и правительство Грузии пообещало своему народу работать над тем, чтобы страна могла присоединиться к ЕС. Мы искренне обеспокоены, когда видим действия, выходящие за рамки этих обещаний, отворачивающие Грузию от Европы», - заявил президент Карис.
Он подтвердил неизменное стремление Эстонии поддержать вступление Грузии в ЕС. «Грузия снова переживает переломный момент, и выбор пути, конечно, зависит от ее народа. Эстония по-прежнему готова поддержать стремление вашего народа стать членом Евросоюза», - подчеркнул глава эстонского государства в разговоре с президентом Грузии.