Петиция в защиту электронных сигарет собрала около 5000 подписей

«Дла нас, пользователей электронных сигарет, неприемлемы изменения в законодательстве, которые пытаются приравнять электронные сигареты к традиционным сигаретам. Под влиянием рассматриваемой сейчас Рийгикогу инициативы потребителей электронных сигарет вынудят вернуться к старым, тлеющим и дымящимся сигаретам. Намеченные изменения не учитывают научные исследования, рассматривающие электронные сигареты как более безопасную для потребителя и значительно менее мешающую обществу и менее вредную альтернативу. Мы подаем четкий сигнал, что ждем, чтобы разработка касающихся народного здоровья регуляций опиралась на научные факты. Связанные с электронными сигаретами исследования содержат информацию об их потенциальной безопасности в сравнении с курением», - пояснил инициатор петиции Ингмар Кург.

Подписавшие петицию люди хотят, чтобы Рийгикогу отказался от поправки к закону о табаке, а Министерство финансов исключило из закона об акцизах пункты об электронных сигаретах. Авторы петиции считают, что в случае принятия разрабатываемых Рийгикогу закона о табаке и закона об акцизах будет существенно ограничена доступность электронных сигарет, являющихся менее вредной альтернативой курению, что приведет к росту числа курильщиков.