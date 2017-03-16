Внезапная смерть угрожает каждому спортсмену

Время от времени мы читаем в СМИ или слышим в спортивных новостях по радио или телевидению о том, что случилось самое трагичное – внезапная смерть. Это может произойти и с молодым, и с возрастным, и с профессиональным спортсменом, и с любителем. К счастью, такое происходит довольно редко.

Мужчинам внезапная смерть угрожает в пять раз чаще, чем женщинам. Вероятность у людей младше 35 лет составляет 1:100 000, старше 35 лет – 6:100 000. Согласно исследованиям, в США во время занятий спортом в год внезапно умирают 50-100 человек. В Эстонии за год такое случает от одного до трех раз.

Любая, даже кратковременная физическая нагрузка, вызывает в организме физиологические изменения, прежде всего, в сердечно-сосудистой области. Повышается кровяное давление, увеличивает количество ударов сердца, изменяется обмен веществ в тканях.

Мы занимаемся и профессиональным, и любительским спортом для того, чтобы достичь каких-то целей и быть здоровыми. Если в организме человека есть какие-то патологические изменения, прежде всего, в сердечно-сосудистой области – например, аневризма, или дефект артерий и выпячивание аорты -, при слишком большой физической нагрузке это может привести к фатальному исходу.

Такие изменения можно определить, введя в кровеносную систему контрастное вещество, что делается только в том случае, если на основании предыдущих обследований возникли соответствующие подозрения. Нарушение ритма сердца, повышенное кровяное давление и повреждения клапанов сердца – все это тоже является факторами риска при тренировочных нагрузках.

Регулярные физические тренировки вызывают в сердце известные физиологические изменения: увеличивается мышца сердца. Растет число кровяных капилляров миокарды, а также число клеток мышцы, а также число хондриом в сердечной мышце.

Увеличение сердечной мышцы всегда симметрично – правая и левая половины сердца увеличиваются одинаково. Если человеку с тренированным сердцем, например, после аварии нужно пролежать в кровати несколько месяцев, то гипертрофия сердечной мышцы за три недели уменьшится примерно на треть.

В случае заболевания сердца может появиться патологическая гипертрофия миокарды, при которой увеличивается только мышечная масса сердца, а сеть капилляров в мышце не увеличивается. Это называют гипертрофической кардиомиопатией. Во время тренировки это может закончиться смертью.

Спортсменам любителям и профессионалам крайне важно минимум раз в год проходить проверку здоровья. Соответствующие центры спортивной медицины есть в разных уголках Эстонии: в Таллинне, в Тарту, в Пярну, в Ида-Вирумаа. В последние годы таких центров становится все больше. За детей и подростков до 19 лет спортивно-медицинскую проверку оплачивает Больничная касса.

В Эстонии сейчас около 120 000 юных спортсменов, но спортивные врачи за год успевают проверить лишь 10 процентов из них. Это очень мало. Потому проверку детей в возрасте 7-12 лет (ЭКГ, спирография, оценка нарушения осанки и изменения в подъеме, измерение давления, проверка зрения) могут делать и семейные врачи.

Конечно, семейные врачи очень перегружены, но эту проблему все же нужно обсудить с семейными врачами, а Больничной кассе найти денег для оплаты этой дополнительной работы. Подростки в возрасте 12-19 лет и взрослые обычно проходят проверку у спортивных врачей.