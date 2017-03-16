Внезапная смерть угрожает каждому спортсмену

Насколько известно, первая информация о внезапной смерти во время занятий спортом уходит корнями в 490 год до нашей эры, когда греческий солдат бежал в Афины (42 километра), чтобы сообщить о победе над Персией. Добежав до пункта назначения, он упал и умер. Внезапная смерть обычно настигает людей сразу после физической нагрузки. Таким образом, именно такая нагрузка является благоприятным для внезапной смерти фактором.
Время от времени мы читаем в СМИ или слышим в спортивных новостях по радио или телевидению о том, что случилось самое трагичное – внезапная смерть. Это может произойти и с молодым, и с возрастным, и с профессиональным спортсменом, и с любителем. К счастью, такое происходит довольно редко.
Мужчинам внезапная смерть угрожает в пять раз чаще, чем женщинам. Вероятность у людей младше 35 лет составляет 1:100 000, старше 35 лет – 6:100 000. Согласно исследованиям, в США во время занятий спортом в год внезапно умирают 50-100 человек. В Эстонии за год такое случает от одного до трех раз.
Любая, даже кратковременная физическая нагрузка, вызывает в организме физиологические изменения, прежде всего, в сердечно-сосудистой области. Повышается кровяное давление, увеличивает количество ударов сердца, изменяется обмен веществ в тканях.
Мы занимаемся и профессиональным, и любительским спортом для того, чтобы достичь каких-то целей и быть здоровыми. Если в организме человека есть какие-то патологические изменения, прежде всего, в сердечно-сосудистой области – например, аневризма, или дефект артерий и выпячивание аорты -, при слишком большой физической нагрузке это может привести к фатальному исходу.
Такие изменения можно определить, введя в кровеносную систему контрастное вещество, что делается только в том случае, если на основании предыдущих обследований возникли соответствующие подозрения. Нарушение ритма сердца, повышенное кровяное давление и повреждения клапанов сердца – все это тоже является факторами риска при тренировочных нагрузках.
Регулярные физические тренировки вызывают в сердце известные физиологические изменения: увеличивается мышца сердца. Растет число кровяных капилляров миокарды, а также число клеток мышцы, а также число хондриом в сердечной мышце.
Увеличение сердечной мышцы всегда симметрично – правая и левая половины сердца увеличиваются одинаково. Если человеку с тренированным сердцем, например, после аварии нужно пролежать в кровати несколько месяцев, то гипертрофия сердечной мышцы за три недели уменьшится примерно на треть.
В случае заболевания сердца может появиться патологическая гипертрофия миокарды, при которой увеличивается только мышечная масса сердца, а сеть капилляров в мышце не увеличивается. Это называют гипертрофической кардиомиопатией. Во время тренировки это может закончиться смертью.
Спортсменам любителям и профессионалам крайне важно минимум раз в год проходить проверку здоровья. Соответствующие центры спортивной медицины есть в разных уголках Эстонии: в Таллинне, в Тарту, в Пярну, в Ида-Вирумаа. В последние годы таких центров становится все больше. За детей и подростков до 19 лет спортивно-медицинскую проверку оплачивает Больничная касса.
В Эстонии сейчас около 120 000 юных спортсменов, но спортивные врачи за год успевают проверить лишь 10 процентов из них. Это очень мало. Потому проверку детей в возрасте 7-12 лет (ЭКГ, спирография, оценка нарушения осанки и изменения в подъеме, измерение давления, проверка зрения) могут делать и семейные врачи.
Конечно, семейные врачи очень перегружены, но эту проблему все же нужно обсудить с семейными врачами, а Больничной кассе найти денег для оплаты этой дополнительной работы. Подростки в возрасте 12-19 лет и взрослые обычно проходят проверку у спортивных врачей.
К сожалению, появилось очень много детей и подростков, которые нуждаются в основательном обследовании, и которым регулярные тренировки запрещены. Например, на основании проверок, проведенных фондом Спортивной медицины Таллинна в 2010-2016 годах, заниматься активным спортом было запрещено 1093 детям и подросткам, и, прежде всего, из-за проблем с сердечно-сосудистой системой (недостаточность сердечного митрального клапана, нарушение ритма сердца, гипертония и так далее).
Всех детей и подростков отправили на дополнительные обследования. Это явно показывает, насколько важен контроль здоровья для занимающихся спортом детей, подростков и взрослых людей. На основании исследований, проведенных в Эстонских центрах спортивной медицины в 2015 году, занятия активным спортом были ограничены в 898 случаях, то есть в 9,5 процента всех обследований. Здоровье – это самое ценное имущество каждого человека. Если мы хотим заниматься спортом, то, естественно, нужно проверять здоровье.
Основные причины внезапной смерти спортсменов
- Не диагностированные патологии – инсульт мозга в результате гипертонического криза, нарушение ритма сердца, возникшее в виде осложнения после перенесенной ангины, гриппа, или воспаления легких, сердечные нарушения, миокардиты (очень часто вирусного происхождения – грипп, аденовирус и так далее).
- Перегрузка – инфаркт сердечной мышцы (ишемический – у 75 процентов у людей старше
- 45 лет, два-три процентов у людей моложе 40 лет).
- Рефлекторные – сильный удар в грудь, в голову, в область живота (хоккей, горнолыжный спорт, бокс, футбол и так далее).
- Генетические – гипертрофическая кардиомиопатия и другое.
- Аномалии – аневризма аорты и другое.
- Сопутствующие сердечные нарушения – дефект промежуточной стенки предсердий и так далее, причиной которых могут быть генетические факторы или факторы окружающей среды (например, краснуха, перенесенная во время беременности).
Предотвращение внезапной смерти
- На сто процентов предотвратить это невозможно.
- Регулярные проверки здоровья в центре спортивной медицины или у семейного врача. Если будет выявлено нарушение здоровья, то у соответствующего врача (кардиолог, пульмонолог, нефролог).
- Употребление медикаментов только под контролем врача.
- Регулярные физические тренировки, с учетом веса, возраста и прежней тренированности.
- Избегание большого физического напряжения (в том числе и соревнований) без предварительных тренировок (марафоны, триатлоны).
- Наличие дефибрилляторов в спортивных центрах и умение ими пользоваться.