Грипп косит пожилых людей
17. март 2017 12:19
По уточненным данным Департамента здоровья, с начала сезона гриппа были госпитализированы 1264 человека. Большинство из них – это пожилые люди.
Начиная с декабря прошлого года, в отделение интенсивной терапии были доставлены 104 человека, из них 81 – это пожилые люди, двое – дети в возрасте от двух до четырех лет, один ребенок школьного возраста и 19 взрослых в возрасте от 18 до 64 лет, сообщает портал Tervis.
Один перед тем, как попасть в отделение интенсивной терапии был полностью здоров. Данные в отношении двух человек отсутствуют. Все остальные входят в группу риска.