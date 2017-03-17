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Грипп косит пожилых людей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Andriy Popov / Panther Media / Scanpix

По уточненным данным Департамента здоровья, с начала сезона гриппа были госпитализированы 1264 человека. Большинство из них – это пожилые люди.

Начиная с декабря прошлого года, в отделение интенсивной терапии были доставлены 104 человека, из них 81 – это пожилые люди, двое – дети в возрасте от двух до четырех лет, один ребенок школьного возраста и 19 взрослых в возрасте от 18 до 64 лет, сообщает портал Tervis.

Один перед тем, как попасть в отделение интенсивной терапии был полностью здоров. Данные в отношении двух человек отсутствуют. Все остальные входят в группу риска.

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